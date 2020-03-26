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كُتّاب وآراء
المغرب يراهن على محاصرة خسائر كورونا في قطاع صناعة السيارات
باشر كبار المسؤولين الحكوميين اتصالات مكثفة مع الشركات المغربية العاملة في القطاع الصناعي لبحث سبل إعداد كافة الشروط التي من شأنها إعادة المصانع لعملها، والتقليص من الآثار السلبية لوقف أنشطتها الصناعية بسبب تفشي وباء كورونا عبر العالم.
وأكدت مصادر مهنية، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة ربطوا اتصالات مع أصحاب المصانع العاملة في قطاع السيارات، وصناعة قطع الغيار والكابلات الكهربائية، منذ نهاية الأسبوع الماضي.
ويروم التحرك الوقوف على كافة التأثيرات التي تسبب فيها وقف التصنيع وعمليات التصدير نحو الخارج، وتتبع كافة التطورات المرتبطة بالقطاع على صعيد الأسواق التي توجه إليها المنتجات المصنعة في المملكة.
وأشارت المصادر المهنية إلى أن صادرات قطاع صناعة السيارات وأجزائها تبلغ 80 مليار درهم، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع بالنسبة للنسيج الاقتصادي الوطني.
واعتبرت المصادر ذاتها أن أهمية القطاع تتمثل أيضا من خلال حجم مناصب الشغل المباشرة التي يوفرها، البالغة 180 ألف منصب، إلى جانب عشرات الآلاف من مناصب الشغل غير المباشرة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن قرار كل من "رونو" و"بوجو ستروين" وقف نشاط التصنيع بالمغرب "قرار ظرفي"، ومن شأن معاودة نشاطهما أن يساهم في إعادة الحيوية للقطاع برمته، علما أن تفشي هذا الفيروس في العالم قد أثر بشكل كبير وغير مسبوق على طلبيات استيراد السيارات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يقر فيه المحللون الاقتصاديون بأن صناعة السيارات حول العالم تواجه الكثير من التحديات، على رأسها وضع الاقتصاد العالمي، والرسوم الجمركية، والتحول إلى الشحن الكهربائي بدل الوقود، وهو ما أثر سلبا على المبيعات الإجمالية في كثير من الأسواق، وفي مقدمتها السوق الأوروبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
رغم أن هذه الشركات تتبع شركات عملاقة لا تحتاج للمساعدات لتوفرها على الاحتياطات المالية والأصول الذاتية
كورونا كشف المستور عن شركات غير وطنية وغير مواطنة
اولا أشكر هسبريس على حرية الآراء.
لقد أعلنت شركة بوش في شتوتغارت المانيا قبل قليل عن اخترع الة فحص الفيروس خلال ساعتان ونصف بدلا من ستت أيام.
الحقيقة بالنسبة لهذه الجاءحة فكان المراد منها تصفية حسابات بين الدول الكبرى وتفهمون ما اقصد.
الشيء الذي لا يمكن أن ننساه ان الانسان لربه لكنود. لما لا نشكر الله على النعم اللتي لاتحصى.
استغفروا يااخواني في وسط الليل كثيرا فسيرحمنا الله إنشاء الله.
ويبقى امل العلم بالطبع واردا.
والله لو تحلينا نحن المغاربة بالروح الرياضية والتضامن لكنا احسن الشعوب.
الخطى التي يتخذها المغرب ضد كورونا رغم قلة الامكانية لاصنفها احسن ون التي تتخذ في أوروبا.
انني أتحدث عن تجربة .
ولكم واسع النضر
سامحنا ليهم في الرباح كله...الطاقة...والمازوت...وحتى بنكيران
هدا خطأ ستقوم به الحكومة إ اتحدت هدا القرار.