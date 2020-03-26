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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يراهن على محاصرة خسائر كورونا في قطاع صناعة السيارات

المغرب يراهن على محاصرة خسائر كورونا في قطاع صناعة السيارات

المغرب يراهن على محاصرة خسائر كورونا في قطاع صناعة السيارات
هسبريس ـ محمد لديب
الخميس 26 مارس 2020 - 13:00

باشر كبار المسؤولين الحكوميين اتصالات مكثفة مع الشركات المغربية العاملة في القطاع الصناعي لبحث سبل إعداد كافة الشروط التي من شأنها إعادة المصانع لعملها، والتقليص من الآثار السلبية لوقف أنشطتها الصناعية بسبب تفشي وباء كورونا عبر العالم.

وأكدت مصادر مهنية، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة ربطوا اتصالات مع أصحاب المصانع العاملة في قطاع السيارات، وصناعة قطع الغيار والكابلات الكهربائية، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ويروم التحرك الوقوف على كافة التأثيرات التي تسبب فيها وقف التصنيع وعمليات التصدير نحو الخارج، وتتبع كافة التطورات المرتبطة بالقطاع على صعيد الأسواق التي توجه إليها المنتجات المصنعة في المملكة.

وأشارت المصادر المهنية إلى أن صادرات قطاع صناعة السيارات وأجزائها تبلغ 80 مليار درهم، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع بالنسبة للنسيج الاقتصادي الوطني.

واعتبرت المصادر ذاتها أن أهمية القطاع تتمثل أيضا من خلال حجم مناصب الشغل المباشرة التي يوفرها، البالغة 180 ألف منصب، إلى جانب عشرات الآلاف من مناصب الشغل غير المباشرة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن قرار كل من "رونو" و"بوجو ستروين" وقف نشاط التصنيع بالمغرب "قرار ظرفي"، ومن شأن معاودة نشاطهما أن يساهم في إعادة الحيوية للقطاع برمته، علما أن تفشي هذا الفيروس في العالم قد أثر بشكل كبير وغير مسبوق على طلبيات استيراد السيارات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يقر فيه المحللون الاقتصاديون بأن صناعة السيارات حول العالم تواجه الكثير من التحديات، على رأسها وضع الاقتصاد العالمي، والرسوم الجمركية، والتحول إلى الشحن الكهربائي بدل الوقود، وهو ما أثر سلبا على المبيعات الإجمالية في كثير من الأسواق، وفي مقدمتها السوق الأوروبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - هشام متسائل الخميس 26 مارس 2020 - 13:08
أكيد أن هذه الشركات ستحاول ابتزاز الحكومة من إجل مساعدات مالية لإعادة فتح مواقع الإنتاج
رغم أن هذه الشركات تتبع شركات عملاقة لا تحتاج للمساعدات لتوفرها على الاحتياطات المالية والأصول الذاتية

كورونا كشف المستور عن شركات غير وطنية وغير مواطنة
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30
2 - Ingenieur الخميس 26 مارس 2020 - 13:09
قطاع ااسيارات مرتبط باوروبا 100%..و مادامت اوروبا متأثرة بكورونا و جل مصانعها اقفلت فمن الصعب التعويل على هذا القطاع في الوقت الحالي
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37
3 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 13:12
لا للعجلة فنحن في أزمة لم تتضح بعد نتائجها
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23
4 - لكم واسع النظر الخميس 26 مارس 2020 - 13:12
المهم يجب أن تضعو صحة المواطن المغربي في الاعتبار. يجب أخد جميع الاحتياطات للعاملين بالقطاع . اللهم احفظ بلدنا من هذا الوباء.
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12
5 - Marocain الخميس 26 مارس 2020 - 13:13
من سيشتري السيارة في هده الأزمة
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16
6 - صحة الافراد قبل الاقتصاد الخميس 26 مارس 2020 - 13:16
صحة العاملين البسطاء أولا ،لانه لا قدر الله لو إنتشر بينهم المرض ،انتهى الفيلم
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22
7 - 3a ana الخميس 26 مارس 2020 - 13:19
مغامرة ذو حدين، السلبي الجائحة و قلة الطلب الايجابي توقف مصانع المنافس العملاق VW
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1
8 - ben lebsir ahmed الخميس 26 مارس 2020 - 13:24
نثمنى ان يمر هدا الوباء وهده الجائحة بدون خسايرة كبيرة وتوقف عجلة الاقتصاد المغربية التي تشغل العديد من العمال نثمنى من الله ان ترجع الامور الى الطريق الصحيح
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3
9 - ملاحظ الخميس 26 مارس 2020 - 13:25
مشكل شركة " رونو و سيتروين" هو في ضعف طلبيات استيراد السيارات في الوضعية الراهنة . و تحفيز مثل هاته الشركات في الظرفية الراهنة بدون جدوى. يجب تحفيز شركات المنتجات الغذائية لكي تتمكن البلاد على الأمن الغدائي قبل صناعة سيارات لن تجد من سيشتريها.
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5
10 - المرتضى الخميس 26 مارس 2020 - 13:28
السلام عليكم.
اولا أشكر هسبريس على حرية الآراء.
لقد أعلنت شركة بوش في شتوتغارت المانيا قبل قليل عن اخترع الة فحص الفيروس خلال ساعتان ونصف بدلا من ستت أيام.
الحقيقة بالنسبة لهذه الجاءحة فكان المراد منها تصفية حسابات بين الدول الكبرى وتفهمون ما اقصد.
الشيء الذي لا يمكن أن ننساه ان الانسان لربه لكنود. لما لا نشكر الله على النعم اللتي لاتحصى.
استغفروا يااخواني في وسط الليل كثيرا فسيرحمنا الله إنشاء الله.

ويبقى امل العلم بالطبع واردا.
والله لو تحلينا نحن المغاربة بالروح الرياضية والتضامن لكنا احسن الشعوب.
الخطى التي يتخذها المغرب ضد كورونا رغم قلة الامكانية لاصنفها احسن ون التي تتخذ في أوروبا.
انني أتحدث عن تجربة .
ولكم واسع النضر
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11 - مضارب في البورصة الخميس 26 مارس 2020 - 13:35
الكثير يطبلون ويقولون أن الصحة قبل الإقتصاد. أنا أقول لكم إن لم يكن هناك إقتصاد لن تكون هناك الصحة.
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1
12 - Anwar الخميس 26 مارس 2020 - 13:37
ما ربحوه من زيادة الساعة الملعونة .والتي كبدتنا الخسائر المادية والمعنوية....لا يعلمها إلا الله.
سامحنا ليهم في الرباح كله...الطاقة...والمازوت...وحتى بنكيران
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5
13 - خالد المانيا الخميس 26 مارس 2020 - 13:45
شركة مرسيدس قررت إغلاق مصنع تفادياً لانتشار الوباء مع العلم لم يغلق المصنع مند اكثر من 100 سنة.سلامة العمال اولى
هدا خطأ ستقوم به الحكومة إ اتحدت هدا القرار.
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14 - miloud الخميس 26 مارس 2020 - 13:49
شكرا كرونا على تنقية الهواء والهواء النقي مفيد للجميع خصوصا في الراهن
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15 - الفلاح المتضرر الخميس 26 مارس 2020 - 13:51
كذلك القطاع الفلاحي بصفة عامة وتربية الدواجن بصفة خاصة يتكبد خسائر فادحة الدجاج اليوم في الضيعة في وجدة 7دراهم من يدافع على هذا القطاع؟
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