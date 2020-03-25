توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير على مربي الماشية

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية، ابتداء من 27 مارس الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يندرج في إطار برنامج خاص لدعم علف الماشية وضعته الوزارة للتخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي (2019 - 2020) في عدة جهات من المملكة على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا.

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا البرنامج يرتكز على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم للأشهر الثلاثة المقبلة (أبريل- ماي- يونيو). كما سيتم توفير الشعير لمربي الماشية بسعر محدد يبلغ درهميْن للكيلوغرام، وستغطي الدولة الفرق مع سعر السوق".

وسجل البلاغ أن هذا البرنامج يشمل، أيضا، التكفل بنقل الشعير من نقاط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات المعزولة، التي يصعب الوصول إليها في الأقاليم المعنية، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستبدأ في 27 مارس بمختلف الأقاليم الأكثر تضررا من نقص التساقطات المطرية.

وذكر المصدر ذاته، أن مختلف المصالح الجهوية والمحلية التابعة لوزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها، ولاسيما المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ستتعبأ بشكل كامل مع السلطات المحلية لإنجاح هذه العملية.

وتقوم الوزارة، وفقا البلاغ ذاته، بتتبع تطور الموسم الفلاحي عن كثب، من خلال المؤشرات اليومية للوضعية في جميع أنحاء التراب الوطني، من أجل اتخاذ أي إجراءات تكميلية محتملة.

ومن جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن هذا النقص في التساقطات أثر بشكل خاص على المراعي والزراعات العلفية اللازمة لتغطية الحاجيات الغذائية للقطيع الوطني.

وباستثناء المناطق التي تسجل تساقطات مطرية ضعيفة، يضيف المصدر ذاته، فالزراعات الأخرى بالمناطق الملائمة، وعلى الرغم من تأثرها حسب الجهات والمناطق، لا تعرف أي وضعية مقلقة، خاصة مع استمرار التساقطات المطرية، والتي سيكون لها تأثير جد إيجابي.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن إنتاج الخضر والفواكه يتم بشكل عادي في المناطق المسقية، وتموين السوق يتم بوتيرة تفوق بشكل كبير الطلب. كما أن تنفيذ برامج توزيع الزراعات الربيعية في المناطق المسقية يسير بشكل متقدم.