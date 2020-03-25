غرفة التجارة بجهة طنجة تساهم في صندوق "كورونا"

هسبريس من الرباط

قررت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان – الحسيمة، التقدم بمساهمة مالية على شكل هبة قدرها 10 ملايين درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" (كوفيد 19).

وتندرج هذه الهبة، حسب بلاغ للغرفة، في إطار المرسوم المتعلق بإحداث صندوق خاص يهدف إلى تغطية التكاليف الصحية الاستثنائية، ودعم القطاعات المتأثرة بالأزمة المرتبطة بفيروس "كورونا"، والذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تجند غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في القضايا الوطنية، ووعيا منها بالظرف الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، وتجسيدا لانخراط الغرفة، رئيسا ومكتبا وأعضاء، في جهود التصدي والحد من آثار وباء "كورونا" المستجد.

وجددت الغرفة الإشادة بمختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية، منوهة بالدور المهم للرابطات والجمعيات المهنية وعموم التجار والصناع والخدماتيين، داعية المواطنين والمواطنات للمضي قدما في تطبيق الخطوات الاحترازية التي سطرتها السلطات الصحية والأمنية، ومواصلة مختلف أشكال التضامن والتآزر المعبرة عن قيم المغاربة وشيمهم الأصيلة.