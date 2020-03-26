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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة الأمريكية تدعم المغرب مالياً لمواجهة آثار "فيروس كورونا"

الحكومة الأمريكية تدعم المغرب مالياً لمواجهة آثار "فيروس كورونا"

الحكومة الأمريكية تدعم المغرب مالياً لمواجهة آثار "فيروس كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 26 مارس 2020 - 17:30

خصصت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، دعما ماليا إلى المغرب من أجل مساعدته على مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتبلغ قيمة الدعم المالي الجديد الذي قدمه صندوق الطوارئ الاحتياطي للأمراض المعدية، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID))، 6.6 ملايين درهم (670,000 دولار).

وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، ديفيد ت. فيشر: "نعمل مع شركائنا الدائمين، مثل المغرب، من أجل الرفع من القدرات العالمية على محاصرة الأوبئة من منبعها والتخفيف من تداعياتها".

وأضاف السفير الأمريكي أن "لهذا الدعم، كما للشراكة المغربية الأمريكية، أهمية قصوى في التأهب بسرعة وفعالية لمواجهة التهديدات الناشئة، بما في ذلك وباء كرورنا المستجد".

وأوضحت سفارة واشنطن بالرباط، في بيان صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن دعم الحكومة الأمريكية للمغرب، ودول شريكة أخرى، يأتي في مجال "تجهيز وتحسين قدرات مختبراتها على إجراء اختبارات كوفيد 19 على نطاق واسع".

كما يهدف هذا الدعم إلى "تنفيذ خطة طوارئ الصحة العمومية، خاصة بنقاط الدخول، وتفعيل اكتشاف الحالات واليقظة الوبائية للأمراض الشبيهة بالأنفلونزا، وتدريب وتجهيز فرق الاستجابة السريعة، والتحقيق في الحالات وتعقب الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر مع المصابين، وكذا ملاءمة عناصر تكوين الأطر والعاملين في مجال الصحة مع خصوصيات كوفيد-19".

وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستعمل على منح الدعم المقدم للمغرب لمنظمة الصحة العالمية في إطار الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة التي تهدف إلى منع تفشي وباء كورونا المستجد في البلدان المتضررة أو المعرضة للخطر، وكذا للتخفيف من تداعيات هذا الوباء في هذه البلدان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (78)

1 - Jamal الخميس 26 مارس 2020 - 17:39
And what Morocco will do to the USA
Maybe time to bring Cash back from Off Shore accounts to the Kingdom
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-5
2 - houda الخميس 26 مارس 2020 - 17:39
الله يخلف أعليها,,,وأيكثر خيرها على بلدنا المغرب,,,وأيكثر البلدان الصديقة مثلها,,,هي هته الصداقة ولا بلاش,,,,تقف معنا وقت المحن و الشدائد,,,,
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-25
3 - مواطنة الخميس 26 مارس 2020 - 17:39
670 ألف دولار هههههه 670 مليون سنتيم هههههه
واش هادي مساعدة ؟
هادي راه الضحك على الذقون

ميريكان دابا تعاون راسها ... إلا قدرات
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70
4 - kamal الخميس 26 مارس 2020 - 17:41
هاد ميريكان سقراااامين .. 670 مليون باش ينقدونا،؟؟ ههه الجوع و النوع والبكا بلا دموع
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43
5 - مغربية وافتخر الخميس 26 مارس 2020 - 17:41
شكرا لكم و اتمنى ان تنتبهو لشعبكم و لا تتحاملو معه انتم و الفيروس غلطة كبيرة ولن يغفرها التاريخ لامريكا انها فضلت الاقتصاد على حياة شعبها الذي شرشم بالفيروس نسأل الله لنا ولهم العافية. واي شخص يريد العلاج من كورونا يبعثون له فواتير ثقيلة جدا وان كان عاطل عن العمل اين هي الرحمة و الانسانية؟ عند المال تقع الاقنعة
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11
6 - habib الخميس 26 مارس 2020 - 17:41
زيدوها فراسكم.الحمد لله جمعنا الكتير داكشي ديالكم غير صريف
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24
7 - مراكشي الخميس 26 مارس 2020 - 17:41
المبلغ هو 600 مليون سنتيم . هذا هو الضحك على الذقون .
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28
8 - ALI الخميس 26 مارس 2020 - 17:41
ماذا سنقول الآن على الذين يطبلون ويزمرون للصين ، أنا لا أثق لا بالصين ولا بروسيا ولا بأمريكا ولافرنسا ... نثق فقط من باب المنطق والواقعية ، فكل دولة تبحث عن مصالحها وفقط ، نعم هناك مساعدات انسانية لكن ليس الى درجة وضع تلك الدول كمثل منقذ العالم ، والدليل إيران ولا أحد أرسل لها المساعدات غير بعض الدول الأوروبية وحلفائها ، أما أمريكا فقد زادت العقوبات عليها اليوم ، المهم والخلاصة كل دولة تبحث عن مصالحها وأمريكا تبحث عن طرق كبح جماح التنين الصيني ، لكي لا يسيطر على زمام الأمور ... وأمريكا غنية على الصين ، ومتقدمة عنها أيضا في التكنولوجيا بسنوات ، غير أن أمريكا الآن لديها خطط استراتيجية ولا أحد يمكنه التنبؤ بماذا تريد وما تبحث عنه ، فأقوى خبراء الاستراتيجات هناك قابعون في البانتغون وفي وكالات المخابرات ، وترامب عندما ينفذ صبره سيلتجئ إليهم .
فالأيام القادمة حبلى بالمفاجأت ...
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3
9 - cherif الخميس 26 مارس 2020 - 17:42
شحال ديتوا ديال لفلوس من هاذ البلاد مسكينة دبا عطيتونا 670 مليون سنتيم درتوا لينا البوق غير رجعوها حنا غدي نتكلفوا بعضنا شكرا لكم؟
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20
10 - معاتب الخميس 26 مارس 2020 - 17:42
السلام على من إتبع الهدى
هذا الدعم مقابل ماذا?????????
والسلام على من إتبع الهدى
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7
11 - ana الخميس 26 مارس 2020 - 17:42
و فالمقابل شنو عطا المغرب؟ عطاه الأدوية لي قامت الحكومة بالاحتكار ديالها ولا سنات معاها شي وثيقة أخرى؟
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3
12 - ma3loumat tahtaha الخميس 26 مارس 2020 - 17:42
انقذو الفقراء ودوي الدخل المحدود
ناقوس الخطر يدق
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8
13 - رشيد الخلفي الخميس 26 مارس 2020 - 17:43
شكرا لامريكا و الف شكر و دوما الى جانب المغرب وقت الشدة و الازمات - كلنا يتذكر عام "البون"؟ فمن كان الى جانب المغرب؟ طبعا امريكا حيث لا تزال اكياس الدقيق و طوارو الزيت و بيدوات الحليب المجفف و كلها بتوقيع العلم الامريكي...اجل عام البون كانت امريكا بجانبنا - و امريكا هي من دعمت استقلال المغرب بحيث ان روزفيلت وعد الراحل محمد 5 باستقلال المغرب في مؤتمر انفا - و امريكا هي من اجلت على دول المغرب العربي الاستعمار الفرنسي الغاشم اللئيم و لاسيما بالجزائر حيث كان اخبث استعمار مباشر و جربوا كل انواع الخبث ضد الشعب الجزائري.... ثم اية دولة في شمال افريقيا تقدمت و تطورت؟ و لا واحدة و لماذا لاننا ابتلانا الله بدول جوار لاتينية اوربية عجفاء جيعانة بخلاف اسيا حيث ظهرت دول نمور اسيا و كلها بمساعدة امريكا و هي كوريا الجنوبية و هونغ كونغ و حتى الصين الشيوعية تقدمت بفضل امريكا (لان كل صناعات امريكا هي في الصين الخ) و اليابان و طل دول اسيا...رغم ما يقال عن امريكا فلا بد من شكرها و نهيها ايضا عن حروبها الغير عادلة..من انقد اوربا؟ امريكا و مخطط مارشال..في المغرب عولنا على لخوا لخاوي و بقينا تالفين متخلفين
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-3
14 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 17:43
كل شكر للولايات الامريكيه المتحده على دعمها لبلادنا في هذه الظروف الصعبه،
وتبقى فرنسا بخيله مهما كان حجم ثروتها........
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-5
15 - امين الخميس 26 مارس 2020 - 17:45
اظن ان 670000 دولار لا شيئ اولا؟
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7
16 - nabil الخميس 26 مارس 2020 - 17:45
إذا لا داعي بالمساس بمالية مباريات التوظيف فجيش المعطلين على الأبواب،
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-5
17 - مغربي من المانيا الخميس 26 مارس 2020 - 17:45
"بما غي ذلك وباء كرورنا المستجد".. خطا مطبعي..
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-2
18 - متتبع الخميس 26 مارس 2020 - 17:45
أمريكا تستحاصر الوباء بأي طريقة في 15يوما القادمة.
والدليل عدد الحالات الخيالي يدل على أن عدد الفحوصات لا حصر له. وهذا ما يجب على المغرب اتباعه والا سيطول الأمر عندنا أكثر من المتوقع.
الله يلطف بينا.
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-2
19 - مراد الخميس 26 مارس 2020 - 17:45
يدعمو غير راسهم هاد جوج فرنك غير يخليوها عندهم
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2
20 - محسن الخميس 26 مارس 2020 - 17:47
نعيش الصدمة من توقيف عاداتنا المكتسبة في حياة الأمن والأمان، رغم أنها كانت تحفل بالضغوطات النفسية، نعيش بدايات الاكتئاب والصدمة النفسية الحادة من مجهولات المستقبل، وما يخفيه؟ نعيش تساؤلات داخلية حارقة، ولا نقدر التفكير فيها بالصوت المسموع، نستحضر تاريخ المستقبل غير الحادث و نفكر عن جدوى الحياة " في زمن ما بعد كورونا"، نعيش عوز تطوير أداء حياتنا وفق خطة بديلة تعطل الخوف وتزرع أمل العودة إلى الحياة في المستقبل بتصالح مع الذات والعالم.
أكيد، أن من المتوقع الصادق بالتفسير أن العالم لن يرجع لنفس نقطة بداية "كورونا"، من المتوقع الحتمي أننا سنتحدث عن عالم ما بعد فيروس "كورنا". قد نكون نستبق الأحداث والوقائع والنتائج، ولكنا الآن ندعو إلى خلق بدايات اللحمة الإنسانية وتجاوز الإكراهات النفسية وتحطيم فزاعات "خوف الفوبيا"، ندعو إلى تغيير عادات كانت غير سليمة ركبتنا ضمن انسياقنا مع الحداثة السائلة.
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1
21 - Oussama Edhibi الخميس 26 مارس 2020 - 17:47
صافي هذا جهدهم, مصيفطين لينا الشياطه. المغاربة جمعو 2 المليار دولار وهادو ميريكان مصيفطا 670 الف دولار ماتخلص لينا حتى الطبه -_-
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4
22 - nouro الخميس 26 مارس 2020 - 17:47
أين دول ااخلبج والسعودية بالاخص لها من المال اللهم بارك لتساعد كل الاسلامية اين نخوة العرب الاثرياء الذين يشترون لوحات زيتية بملايين الدولارات ان لم نقل الملايير...الولايات اكثر من وباءا ومع ذلك ساهمت بالقليل مشكورة....لندع الاختلافات والاديولوجيات فليس وقتها.. الانسانية مرعبة وتحتضر ليساعد الغني الفقير فالله غني عن العالمين ومن يرى العكس نسال له الله ااهدايا...
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6
23 - بوقال الخميس 26 مارس 2020 - 17:48
تعاون غير كرها.. راهم غارقين ب كورونا حتى القاع.. آخبار ديال 7 دريال
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2
24 - Aisa الخميس 26 مارس 2020 - 17:48
انقذتم امريكا مابقي الا المغرب ، الان نحن مع الصين
فلاحاجة لنا بدعمكم بالدين والسلاح.
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1
25 - Anaruz الخميس 26 مارس 2020 - 17:49
العز لليهود الدين لايتهاونون في دعم ومساعدة بلادنا العزيز . تبا للمنافقين تجار النفاق والشعودة.stay at home
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-6
26 - ahmed الخميس 26 مارس 2020 - 17:50
C'est vraiment des cacahuètes, 600 kE, ils peuvent se les garder. Même des petits projets à l'échelle des communautés consomme plus d'argents. les USA veulent se faire bonne mine avec des miettes... on aurait mieux fait de refuser....
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27 - زكريا الخميس 26 مارس 2020 - 17:50
دعم هزيل 660 مليون سنتيم. لا يستحق كل هذا التطبيل
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28 - red الخميس 26 مارس 2020 - 17:50
هناك تخمة في صندوق كورونا
اضن انها كعكة كبيرة لبعض المسؤولين
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3
29 - kilodkafta الخميس 26 مارس 2020 - 17:51
و هل 670000 دولار فلوس ؟
عندنا أثرياء فالمغرب بهاد المبلغ خابعوه غير فشي قهوة
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30 - ابوجهل الخميس 26 مارس 2020 - 17:52
المغاربة لا يقدمون مساعدات لأمريكا كل ما يقدمونه التشمت ودعاء بالعداب والهلاك.
وامريكا في اكثر مناسبات تقدم للمغرب يدي العون وهده المرة هي مصابة بالوباء رغم دالك تقدم العون للمغرب.
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4
31 - mossa الخميس 26 مارس 2020 - 17:52
بصراحة لا ارتاح لهده الدولة الامريكية ربما وانت تقرأ المقال قد تجد نفسك انه ينطبق عليها سمة الكيان الدي يعطي بيد وياخد باليد الاخرى بالعشرات ما اودعه باليد الاولى .قرات في كتاب عن الكاتب الفرنسي المعروف جان جوني الدي يقول يجب عليك ان تسرق الامريكي لانه السارق الاكبر في العالم.فهو السبب في هده الكارثة التي وصل اليها العالم اليوم لان العالم بعد الحرب العالمية كان سيشق طريق اخرى غير هده التي نعيشها لكي تبقى الشركات الامريكية العابرة للقارات هي المسيطرة على العالم ويبقى الفتات يوزع حسب قوة الدول التابعة لها ومن خرج على هدا النظام ينعث بانه يملك اسلحة الضمار الشامل الا يكون الضمار الشامل هو امريكا وتعنتها
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0
32 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 17:53
الله يرحم الوالدين لأمريكا والله يجيب الشفاء للجميع
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2
33 - ابوزيد الخميس 26 مارس 2020 - 17:53
ايطاليا دولة صناعية بامتياز غيرت بسرعة سياسات عدة شركات صناعية واصبحت تنتج بسرعة فاءقة كل ما تحتاجه من كمامات وقفازات والات التنفس و جهازات الاختبار عن الاصابة بهذا الوباء وكل ما يحتاجه المصاب والمريض بcovid19.عكس مغربنا الحبيب الذي ينتظر المساعدات الخارجية ونستعين بالدعاء لاننا تخلينا عن التعليم والصحة للخواص والنتيجة امام اعين الجميع. هذه الازمة سوف تمتحن كل دولة ونتمنى ان
نصلح اخطاء الماضي ونستثمر في جميع الميادين التي تخلينا عليها و اصبحنا نفتقرها ونربي الشباب على روح الوطنية وحب ااوطن لنصبح امة يضرب بها المثل .وااله الموفف.
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34 - مافراسيش الخميس 26 مارس 2020 - 17:54
حشومة تال تعاويد 670 مليون سنتيم.المغاربة غي بوحدهم جمعو 2.5 مليار دولار.
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35 - يونس الخميس 26 مارس 2020 - 17:54
660 مليون سنتيم مبلغ زهيد و لكن المهم هو المبادرة.
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36 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 17:55
امريكا تشتكي من الازمة ومع ذلك تساعد المغرب
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37 - Kamal الخميس 26 مارس 2020 - 17:55
نص مليار سنتيم من امريكا لمواجهة كورونا !!! صدمت و الله ... غا الكعبي ولد البطولة مشا من بركان لغوانغزو الصيني باربعة عشر مليار !! مفهمتش علاش سفير دوا على المبلغ راه مبشري تا فيلا فالصخيرات ... الخلاصة : امريكا ستسقط كقوة وكدركي العالم ... قارة عريضي الجبهة ضيقي العيون مقعل خروج يأجوج ومأجوج خططوا جيدا لتوريط الغرب و يبدو انهم ينجحون نجاحا باهرًا بتعاون مع روسيا المعسكر الشرقي الشيوعي ينهض من رماده ليطيح بالرأسمالية الليبرالية ! شخصيا ارى ان امريكا احن من الصين على الأقل بها ملايين المسلمين و عشرات ملايين الصينيين اما الصين فان لها شعبا خطيرا في الانتشار عبر العالم و السيطرة مستحيل تنافسهم فكيف تفكر يوما بخلق مقاولة بالصين!!!!!
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38 - JAMAL الخميس 26 مارس 2020 - 17:56
حتى مليون دولار موصلوهاشي . فامريكا حاليا لم تعد قطب تثق فيه الدول صارت الوجهة الان هي الصين
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39 - يوسف هيسوكا الخميس 26 مارس 2020 - 17:57
شكرا للولايات المتحدة الامريكية العظيمة .. نحن كشعب مغربي نعشق هذه الدولة العظيمة بقيمها وشخصيتها ونتنى ان تتوطد علاقتنا بها أكثر .. فكل الدول التي تتحالف مع امريكا تزدهر وتتقدم كاليابان ،كوريا الجنوبية، سنغافورة، جنوب افريقيا ...
بالمقابل كل الدول التي تعادي امريكا دول فاشلة وتعيش في فقر وبؤس كإيران والعراق صدام. ، فنزويلا، ليبيا ...الخ
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40 - Said الخميس 26 مارس 2020 - 17:57
670.000 dollars c est rien!!!
L Egypt et Israël, Jordanie et autre reçoivent 100 fois plus voire plus!!

ردوها ليهم

On a collecté assez avec la solidarité des marocains
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41 - رضوان الخميس 26 مارس 2020 - 17:57
واشمن دعم راه كريدي بلا ماتبــَخو علينا! من بعد المغرب يتفرض عليه اتباع الأجندة الأمريكية، لك الله يا بلدي الحبيبة! إمتى يجي نهار تكوني فيه حرة مستقلة
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42 - لحسن ٥٤ الخميس 26 مارس 2020 - 17:57
هذا الدعم ليس مجانا في اعتقادي لا يد من مقابل و قد يكون على غرار المساعدات الصينية حتى تكون المنافسة الإنسانية و تلميع نفسها أمام العالم حتى يكون التوازن في الرؤا إلى هذين النظامين اللذان يريدان أن يقودا العالم في جميع الميادين.
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43 - Oujdi الخميس 26 مارس 2020 - 17:58
S'ils ont ajouté un petit peu au moins 1 millions de
dollars
كون زادوا اشويا على أقل يخليوها مليون دولار !
مليون دولار بالنسبة لقوة عظمى مثل الميريكان، راه مثل إلى قلت 10000 دولار...راه المغريب هذا...على الأقل 100 مليون دولار !
إحتراما لبلد إسمه المغرب !
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44 - الراي العام الخميس 26 مارس 2020 - 17:59
ليس المشكل في الدعم ،المشكل في التوزيع على المتضررين قبل ان يصبح الوضع كارثي . لا للتماطل يجب الاسراع في اغاثة المواطن واعطاءه حقه.
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45 - Taha الخميس 26 مارس 2020 - 17:59
احرى ان يرفعوا العقوبات عن الشعب العظيم و الدولة الايرانية لمواجهة كورونا و ان يتوقفوا عن استغلال الدول... ما بعد كورونا بداية انهزام و تراجع دور اميركا في العالم.
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46 - زموري الخميس 26 مارس 2020 - 17:59
670 مليون فرنك وتقولون امريكا تدعم. لا تعظموا كثيرا.......
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47 - مافهمت والو الخميس 26 مارس 2020 - 18:00
كم تساوي 6،6ملاين درهم بغنها بالسنتيم ومن؛سيستفيد بهاذا الدعم الأمريكي وهل سينظاف هاذا المبلغ إلى صندوق كورونا او إلى جهات غر معلومة
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48 - بيضاوي من لساسفة الخميس 26 مارس 2020 - 18:01
مساعدة ولا قرض؟
غالبا مريدي بفوائد والله أعلم
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49 - داخل لداري الخميس 26 مارس 2020 - 18:01
باش امريكا تبقى دخل فينا فكل صغيرة وكبيرة، لانها شافت بان المغرب دار علاقة مع الصين وهاد الاخيرة عطات مساعدات للمغرب، وهكدا امريكا خاصها تحاول ترجع المغرب في الحضن ديالها، سندفع ثمن كل دولار مضوبل
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50 - هشام الخميس 26 مارس 2020 - 18:01
انا أعتقد أن قضية كورونا ستكون عبارة عن قنطرة و بقرة حلوب ستستعملها الحكومة لعملية التسول و اغتناء السياسيين. و الشعب لحد الآن لم يتوصل بدرهم واحد مثل الملايير التي أخذوها من الاتحاد الأوروبي لمحاربة هجرة جنوب الصحراء. أين اختفت؟
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51 - Nouvelle Page الخميس 26 مارس 2020 - 18:02
شكرا للولايات المتحدة ...اللهم احفظ الجالية المغربية و الشعب الأمريكي .
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1
52 - كبور الخميس 26 مارس 2020 - 18:02
اخنوش عطا كثر منهم غا بغات تحسب علينا هاد المساعدات وصافي. 670 مليون واخنوش عطا 100 مليار
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53 - يوسف الخميس 26 مارس 2020 - 18:02
عندما تقر امريكا لنفسها مسعادات بقيمات 2 ترليون دولار و تقدم اقل من ميليون دولار للمغرب لمواجهة الوباء، فهدا محير. الم تتعلم ان ازدهار امريكا يتطلب على الاقل المحافظة على بقية العالم، ولقرب المغرب من اوربا وامريكا، فمساعدة المغرب لتغلب على الوباء فيه مصلحة للجميع. فالمرجو الرفع من المساعدة لكي يمكن ان تحقق اهدافها، المساعدة بقيمتها الحالية لتكفي حتى الى اقتناء كممات التي يمكن ان تستهلك فاقل من اسبوع، هدا ان وجدت
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54 - المغرب للجميع الخميس 26 مارس 2020 - 18:03
ها الفوسفاط ها الذهب ها بحرين ها الغاز والبترول ها السياحة ها المهجرون ولا زلنا نمد أيدينا للدول إلى متى نبقى تحت رحمة هذه الدول ألم يحن الوقت إن نعتمد على أنفسنا ونبين للعالم بأننا بشر يعيش مثل باقي البشر ألم يحن الوقت أن يكف السارق والسارقة والفاسد والفاسدة على على نهب أموال الشعب
أصبحنا تستحيي من كل شيء
رحمتك يارب لقد ضاقت بنا الأرض بما رحبت اللهم إهدي حكام المسلمين لما في الخير والصلاح
الأموال التي تتصدق علينا بها أمريكا كان بإمكان إخواننا أصحاب الفخامة والجلالة أصحاب بحور من البترول أن يتصدقوا علينا بها كنا نتقبلها بقليل من الحزن والأسى فنحن نريد أن نأكل ونتبرع بخيراتنا
آباؤنا فارقوا الحياة ولم يستغلوها ولو ليوم واحد من كثرة الهم والفقر عاشوا القمع وتركوا لكم الحياة فتمتعوا قليلا وسوف تلحقون
شكرا لجريدتنا المحترمة على النشر
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55 - مغترب...مندهش الخميس 26 مارس 2020 - 18:04
مشاء الله على الحكومة المغربية...مساعادات من امريكا مساعدات من الصين وتركيا...مساعدات من الاتحاد الاوربي....الخ..
وأين هي اموال الفوسفات والذهب والخضروات والسمك والسياحة؟
وأين أموال الجالية التي تدخلها للمغرب بالمليارات...وأين الأموال الخليجية التي قزمتنا امام العرب وإفريقيا؟
أين الصحة والمستشفيات والبنية التحتية التي نتغنى بها....خلاص بان عيبنا!!
هانس الجزائر لحد الآن لم تطلب مساعدة..
تصنع كمامتها وتصنع غاز الأكسجين وتصنع المواد المضادة الاولية بنفسها....
حتى بعض الدول الافريقية لم تطلب مساعدة..يالله عندنا اقل من 300حالة وبعض الوفيات..
هل هذا وقت طلب المساعدة..
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56 - احمد من كندا الخميس 26 مارس 2020 - 18:04
لو كان الخوخ يداوي .يداوي راسوا!!! مثل شعبي جد معبر.انا في كندا اجي تسمعوا اخبار امريكا من هنا.نيويورك غارقة في الفيروس. واغلقت الحدود مع كندا بجيشها. ورشت للمغرب 670000 $.لاشي بالنسبة لي. وانما النفاق بعينه.
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57 - عبدو المغربي الخميس 26 مارس 2020 - 18:05
مبلغ هزيل لدولة عظمى مقارنة ماتبرع به المغاربة لصندوق كورونا
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58 - واصلة للعظم الخميس 26 مارس 2020 - 18:06
الصندوق عمر مزيان ،ومغادي يبان منو والو، ان غدا لناظره لقريب....
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59 - اللهم الطف بنا الخميس 26 مارس 2020 - 18:07
670 مليون شكرا لسفير الولايات المتحدة الامريكية نحتاج اليها
لكن كورونا خطيرة يتغلغل داخل المجتمع بسرعة البرقة ايها المغاربة الحل هو التظامن والتكافل وخاصتا الميسورون منهم عليهم بتبرع لصندوق ازمة كورون بكتافة
وعلى المواطنين ان يغيرو من طريقة العيش يعني التقشف ااامكن
العالم باسره في زلزال صحي خطير قد يحرق الاخضر واليابس
اللهم الطف بنا فما جرت به المقادر
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60 - Nasri الخميس 26 مارس 2020 - 18:07
واش هادي هي المساعدة من دولة عضمى وحليف استراتيجي 600 مليون ،هي اهانة .يجب ان نعتمد على أنفسنا .
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61 - متتبعة الخميس 26 مارس 2020 - 18:08
ورغم ملايير صندوق كورونا وهذه التبرعات ..مازالت الحكومة تنوح ،ورئيسها يلوح بانتهاج سياسة التقشف وتوقيف مباريات التوظيف والترقيات ..وراه التقشف ديما كاين ..فمنذ ان وطئت اقدامكم ما شفنا خير غير الاقتطاعات وتمديد سن التقاعد والوعود الواهية ..أين اختفى بنكيران؟؟اين هو عصير لسانه من كل هذا الذي يحدث؟ ساعة التبرع والتضامن اختفى وسيظهر لما تذهب كورونا وتأتي ساعة الانتخابات..
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62 - Ahmed الخميس 26 مارس 2020 - 18:08
لم يأتي هذا الدعم إلا بعد الدعم الصيني للمغرب بعد لقاء لقاء وزير خارجية المغرب مع نظيره الصيني و أيضا التصريح الرئيس التركي الذي ينص خلق شراكة إقتصادية و عسكرية مع المغرب
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63 - فاقد الشئ لا يعطي الخميس 26 مارس 2020 - 18:08
فاقد الشئ لا يعطي... أمريكا في ورطة ستكون كارثة إنسانية بالمقاييس... لانها لا تتوفر على رعاية صحية مثل اوروبا، ...
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64 - Ahmed kodsi الخميس 26 مارس 2020 - 18:08
فاقد الشيء لا يعطيه امريك تءخد ولا تعطي قمت الاجرام
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65 - ق.أحمد الخميس 26 مارس 2020 - 18:09
شكرا لأمريكا على هذه المبادرة بعكس فرنسا التي نهبت خيراتنا وما زالت تنهب
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66 - Mockingjay الخميس 26 مارس 2020 - 18:09
هذا المبلغ زهيد ثمن سيارة فيراري أو لامبورغيني ! هذا المبلغ كيشري ليك حتى بيطادين أو الدوا لحمر
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67 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 18:09
الولايات المتحده الامريكية في أمس الحاجة الى مالها الآن أكثر من اي وقت مضى ، و المغرب ايضا في حاجة ماسة لهذا المال . لكن السؤال ، الا تكون هاته الحركة سياسة احترازية مع الدول الحليفة لها ضد الاجتياح الصيني ؟ هذا من جهة من جهة أخرى اتمنى ان يوضع هذا المال في مكانه الصحيح حتى لا يكون عبئا علينا في المستقلب. ؟
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68 - مدون الخميس 26 مارس 2020 - 18:11
ماما أمريكا هي أكبر مستفيد من تصحيح الوضع الاقتصادي العالمي، لتحل مشاكلها مع سندات الخزينة و سندات الاحتياطي الفدرالي، هذا انذار الصين و قد وصلت الرسالة، لكن يبقى دور بوتين ملتبسا في قضية مورونا، فهل كان هناك تنسيق بين الأجهزة الاقتصادية و السياسية بين أمريكا و روسيا، هل أختار بوتين الإنحناء للعاصفة؟؟؟
و كيف سترد الصين على ضرب مفاصل اقتصادها، هل ستقبل بشروط حلف شمال-اطلسي في تحديد مساحة نفوذها الاقتصادي؟؟؟
و كما قال المثل العربي رب ضارة نافعة
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69 - مفعولان الخميس 26 مارس 2020 - 18:12
الUSAID ستعمل على منح الدعم المقدم للمغرب لمنظمة الصحة العالمية ..!!!...!! ( للمغرب... لمنظمة الصحة..)
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70 - الطبقة الهاشة تصرخ هل من سامع! الخميس 26 مارس 2020 - 18:13
سمعنا مؤحرا بجمع تبرعات ضخمة جداً داخل وخارج المملكة لمحاربة كورونا ، لكن هناك أسر معوزة كثيرة ومحتاجة تحتاج الى ابسط ضروريات الحياة اليومية !! هل من سامع مجيب !! قبل وقوع كارتة إنسانية !! عدسات المصورين والصحافة متجهة إلى اﻻحياء الكبيرة والراقية لتصويرها في حين الطبقة الكادحة ﻻيسمع انينها وﻻ حسها .....
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71 - tonymiler الخميس 26 مارس 2020 - 18:13
مبلغ هزيل غير عادل مع قدمته لدول أخرى
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72 - le voyageur الخميس 26 مارس 2020 - 18:16
670.000$ ثمن سيارة فيراري أوماشي tt option. على دعم????????
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73 - بن دودة محمد الخميس 26 مارس 2020 - 18:16
حسبي 670000 دولار،حتى أفطنت بأن رقم بالدرهم،شكرا (أمريكا أولا) من دولة هي الأولى في العالم من اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية .حفظ الله المملكة.
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74 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 18:17
اودي على الدعم،670 مليون،صراحة لا تستحق ان نتكلم عليها اعلاميا
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75 - hassan الخميس 26 مارس 2020 - 18:17
660 مليون سنتيم داوينا بكري كايضحكو علينا زعما راه ماشي غير الصين لي كاتعاون
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76 - لعجب الخميس 26 مارس 2020 - 18:17
الدول المتقدمة استعانت بالجيش في بناء مستشفيات ميدانية، و باطباء و ممرضي الجيش لمساعدة المستشفيات في امتصاص عدد المرضى، اما الدول المتخلفة المبنية على إرساء النظام بالقوة أخرجت جيوشها بالدبابات إلى الشوارع.
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77 - Nichane الخميس 26 مارس 2020 - 18:20
امريكا ، الدولة العظمى ، الاقتصاد رقم 1 في العالم ، القوة العسكرية الأولى في العالم ، زعيمة العالم ، مع كل هذا لا يسعاها أن تقدم أكثر من مليون دولار لصديق حليف منذ القرن 17 ، 6,6 مليون درهم هي أقل من مليون دولار ، المساعدات التي قدمتها الصين الشيوعية للمغرب ضعف ما قدمت امريكا للمغرب خمس مرات ، شاهدت الرءيس الأمريكي ترامب ليلة البارحة يتوسل العالم لمساعدة بلاده في حربها على وباء كورونا ، سالت نفسي ، هل هو صادق ام يستهزئ بالعالم ، بعد ذالك اطلعت على تقارير عن الخصاص المهول الذي تعاني منه المستشفيات الأمريكية فيما يتعلق بأجهزة التنفس و الانعاش الاصطناعي و أدوية الكلوركيرن و سواءل التعقيم و النظافة و مستلزمات الوقاية ووووو......... ، يا ترى هل نحن مقبلون على نهاية امريكا و تسلم الصين للقياة و الزعامة ؟ ، شخصيا أظن أن الهيمنة الأمريكية و الدول الغربية على العالم قد بدأت نهايتها و ما حدث و يحدث في ايطاليا و فرنسا و اسبانيا و ما ستعيشه بريطانيا و امريكا في الأسابيع المقبلة يجعلنا نؤمن بان نهاية الغرب الإمبريالي قد بدأت و بدأ معها استحواد التنين الصيني على العالم .
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78 - Brahim الخميس 26 مارس 2020 - 18:21
مصاصي الدماء شعب الفقير و لوبيت جب ليها الله هد البراك ليهوم غادي يفرحو
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