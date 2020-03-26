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كُتّاب وآراء
الحكومة الأمريكية تدعم المغرب مالياً لمواجهة آثار "فيروس كورونا"
خصصت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، دعما ماليا إلى المغرب من أجل مساعدته على مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وتبلغ قيمة الدعم المالي الجديد الذي قدمه صندوق الطوارئ الاحتياطي للأمراض المعدية، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID))، 6.6 ملايين درهم (670,000 دولار).
وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، ديفيد ت. فيشر: "نعمل مع شركائنا الدائمين، مثل المغرب، من أجل الرفع من القدرات العالمية على محاصرة الأوبئة من منبعها والتخفيف من تداعياتها".
وأضاف السفير الأمريكي أن "لهذا الدعم، كما للشراكة المغربية الأمريكية، أهمية قصوى في التأهب بسرعة وفعالية لمواجهة التهديدات الناشئة، بما في ذلك وباء كرورنا المستجد".
وأوضحت سفارة واشنطن بالرباط، في بيان صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن دعم الحكومة الأمريكية للمغرب، ودول شريكة أخرى، يأتي في مجال "تجهيز وتحسين قدرات مختبراتها على إجراء اختبارات كوفيد 19 على نطاق واسع".
كما يهدف هذا الدعم إلى "تنفيذ خطة طوارئ الصحة العمومية، خاصة بنقاط الدخول، وتفعيل اكتشاف الحالات واليقظة الوبائية للأمراض الشبيهة بالأنفلونزا، وتدريب وتجهيز فرق الاستجابة السريعة، والتحقيق في الحالات وتعقب الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر مع المصابين، وكذا ملاءمة عناصر تكوين الأطر والعاملين في مجال الصحة مع خصوصيات كوفيد-19".
وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستعمل على منح الدعم المقدم للمغرب لمنظمة الصحة العالمية في إطار الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة التي تهدف إلى منع تفشي وباء كورونا المستجد في البلدان المتضررة أو المعرضة للخطر، وكذا للتخفيف من تداعيات هذا الوباء في هذه البلدان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (78)
Maybe time to bring Cash back from Off Shore accounts to the Kingdom
واش هادي مساعدة ؟
هادي راه الضحك على الذقون
ميريكان دابا تعاون راسها ... إلا قدرات
فالأيام القادمة حبلى بالمفاجأت ...
هذا الدعم مقابل ماذا?????????
والسلام على من إتبع الهدى
ناقوس الخطر يدق
وتبقى فرنسا بخيله مهما كان حجم ثروتها........
والدليل عدد الحالات الخيالي يدل على أن عدد الفحوصات لا حصر له. وهذا ما يجب على المغرب اتباعه والا سيطول الأمر عندنا أكثر من المتوقع.
الله يلطف بينا.
أكيد، أن من المتوقع الصادق بالتفسير أن العالم لن يرجع لنفس نقطة بداية "كورونا"، من المتوقع الحتمي أننا سنتحدث عن عالم ما بعد فيروس "كورنا". قد نكون نستبق الأحداث والوقائع والنتائج، ولكنا الآن ندعو إلى خلق بدايات اللحمة الإنسانية وتجاوز الإكراهات النفسية وتحطيم فزاعات "خوف الفوبيا"، ندعو إلى تغيير عادات كانت غير سليمة ركبتنا ضمن انسياقنا مع الحداثة السائلة.
فلاحاجة لنا بدعمكم بالدين والسلاح.
اضن انها كعكة كبيرة لبعض المسؤولين
عندنا أثرياء فالمغرب بهاد المبلغ خابعوه غير فشي قهوة
وامريكا في اكثر مناسبات تقدم للمغرب يدي العون وهده المرة هي مصابة بالوباء رغم دالك تقدم العون للمغرب.
نصلح اخطاء الماضي ونستثمر في جميع الميادين التي تخلينا عليها و اصبحنا نفتقرها ونربي الشباب على روح الوطنية وحب ااوطن لنصبح امة يضرب بها المثل .وااله الموفف.
بالمقابل كل الدول التي تعادي امريكا دول فاشلة وتعيش في فقر وبؤس كإيران والعراق صدام. ، فنزويلا، ليبيا ...الخ
L Egypt et Israël, Jordanie et autre reçoivent 100 fois plus voire plus!!
ردوها ليهم
On a collecté assez avec la solidarité des marocains
dollars
كون زادوا اشويا على أقل يخليوها مليون دولار !
مليون دولار بالنسبة لقوة عظمى مثل الميريكان، راه مثل إلى قلت 10000 دولار...راه المغريب هذا...على الأقل 100 مليون دولار !
إحتراما لبلد إسمه المغرب !
غالبا مريدي بفوائد والله أعلم
أصبحنا تستحيي من كل شيء
رحمتك يارب لقد ضاقت بنا الأرض بما رحبت اللهم إهدي حكام المسلمين لما في الخير والصلاح
الأموال التي تتصدق علينا بها أمريكا كان بإمكان إخواننا أصحاب الفخامة والجلالة أصحاب بحور من البترول أن يتصدقوا علينا بها كنا نتقبلها بقليل من الحزن والأسى فنحن نريد أن نأكل ونتبرع بخيراتنا
آباؤنا فارقوا الحياة ولم يستغلوها ولو ليوم واحد من كثرة الهم والفقر عاشوا القمع وتركوا لكم الحياة فتمتعوا قليلا وسوف تلحقون
شكرا لجريدتنا المحترمة على النشر
وأين هي اموال الفوسفات والذهب والخضروات والسمك والسياحة؟
وأين أموال الجالية التي تدخلها للمغرب بالمليارات...وأين الأموال الخليجية التي قزمتنا امام العرب وإفريقيا؟
أين الصحة والمستشفيات والبنية التحتية التي نتغنى بها....خلاص بان عيبنا!!
هانس الجزائر لحد الآن لم تطلب مساعدة..
تصنع كمامتها وتصنع غاز الأكسجين وتصنع المواد المضادة الاولية بنفسها....
حتى بعض الدول الافريقية لم تطلب مساعدة..يالله عندنا اقل من 300حالة وبعض الوفيات..
هل هذا وقت طلب المساعدة..
لكن كورونا خطيرة يتغلغل داخل المجتمع بسرعة البرقة ايها المغاربة الحل هو التظامن والتكافل وخاصتا الميسورون منهم عليهم بتبرع لصندوق ازمة كورون بكتافة
وعلى المواطنين ان يغيرو من طريقة العيش يعني التقشف ااامكن
العالم باسره في زلزال صحي خطير قد يحرق الاخضر واليابس
اللهم الطف بنا فما جرت به المقادر
و كيف سترد الصين على ضرب مفاصل اقتصادها، هل ستقبل بشروط حلف شمال-اطلسي في تحديد مساحة نفوذها الاقتصادي؟؟؟
و كما قال المثل العربي رب ضارة نافعة