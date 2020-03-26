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كُتّاب وآراء
في أسبوع واحد .. صندوق تدبير "كورونا" يجمع 25 مليار درهم
رغم أن المرسوم الخاص بصندوق تدبير جائحة كورونا، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6865 قبل أسبوع، بأمر من الملك محمد السادس، قدد خصص اعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم، إلا أن المعطيات الرسمية لوزارة المالية تؤكد أن ما تم جمعه يفوق بكثير التوقعات.
وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن الصندوق استطاع أن يجمع في أسبوع واحد 25 مليار درهم، إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، في حين ما زالت التبرعات تتقاطر عليه من المغاربة أفرادا ومؤسسات، بعدما قرر الجميع المساهمة في مواجهة الجائحة.
ويتضمن هذا الصندوق في الجانب الدائن كلا من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب، المتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات، إلى جانب مساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا.
وفي الجانب المدين، سيقوم الصندوق بتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني، من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة للميزانية العامة.
وقامت وزارة المالية بأول تحويل، وهو مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، إلى وزارة الصحة، لبدء الإجراءات التي جاءت ضمن اختصاصات الصندوق، معلنة أنه "تقرر تسهيل مسطرة الطلبات لأننا في وضع استعجالي"، وهو ما يتضمنه مرسوم الطلبات العمومية لمرور الطلبات بشكل سلسل.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة أعلنت أنه يمكن للأشخاص المهتمين دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني (وهم: الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون، القباض)، وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج، على أن يقوم هؤلاء المحاسبون بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته المحاسب المشرف على الحساب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
اللهم بارك،يجب أن يصرف هذا المال برزانة وحكمة لنتصدى لهذا العدو الغير مرئي.
وان تستفيد الطبقة الهشة لتكون العالية جيدة.
الطبيب .الشرطي .عون سلطة .مخزني .جدرمي . الوزير . الوالي. رئيس جماعة . مول الكروسة .مول الحانوت. في الاخير ==== مواطن
كل المواطنين يجب ان يتضامنو ويساعدون بعضهم بعضا في ظل هده الأزمة ..بالوعي والمسؤولية. ..
المرجو ترشيد نفقات هذا الصندوق و الأولوية للمحتاجين.
على الدولة تدكر تآزر و تضحية المغاربة بالغالي و النفيس لما فيه مصلحة الشعب و الوطن.
و عليها ايضا تدكر بعض الأصوات التي تعطي الدروس و العبر بمناسبة و بدونها و أصحاب الشكارة، لما أرادهم الوطن تخلوا عنه.
عشت وطني دوما في العلا.
ماذا ينتظر المسئولون في فتح اموال هذا الصندوق.
لا حول ولا قوة إلا بالله
هذه الميزانيات يجب تشييد المستشفيات وتشجيع البحث العلمي والاعتناء بالتعليم والتربية
نعم التعليم والبحث العلمي وبنية تحتية صلبة نظام صحي يصمد أمام الكوارث الطبيعية من
اوبىءة
زلازل
براكين
فيضانات
سيول...
حروب
...
...
الآن ظهر أهمية النظام الصحي والتعليمي الرافعة الأساسية لكل تنمية وتقدم وأمن غداىءي ....
#مستشفى_إبن صميم يجب إصلاحه وتجهيزه....
نموذجا لكل جهة
هل الناس العاطلين عن العمل وأصحاب الأعمال الحرة مستفيدين منه أيضا؟
و شكرا
2 مليار اورو والصرف... دول اخرى تسابق الزمن لتأخذها قرض من البنك الدولي مع الفائدة زائد مليار اورو من الخزينة العامة اللهم بارك...
وموازات مع ذلك النهوض بقطاع التعليم "العمومي" لأنه حجر الزاوية لبناء دولة قوية.