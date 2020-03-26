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الرئيسية | مال وأعمال | في أسبوع واحد .. صندوق تدبير "كورونا" يجمع 25 مليار درهم

في أسبوع واحد .. صندوق تدبير "كورونا" يجمع 25 مليار درهم

في أسبوع واحد .. صندوق تدبير "كورونا" يجمع 25 مليار درهم
هسبريس من الرباط
الخميس 26 مارس 2020 - 16:30

رغم أن المرسوم الخاص بصندوق تدبير جائحة كورونا، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6865 قبل أسبوع، بأمر من الملك محمد السادس، قدد خصص اعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم، إلا أن المعطيات الرسمية لوزارة المالية تؤكد أن ما تم جمعه يفوق بكثير التوقعات.

وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن الصندوق استطاع أن يجمع في أسبوع واحد 25 مليار درهم، إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، في حين ما زالت التبرعات تتقاطر عليه من المغاربة أفرادا ومؤسسات، بعدما قرر الجميع المساهمة في مواجهة الجائحة.

ويتضمن هذا الصندوق في الجانب الدائن كلا من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب، المتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات، إلى جانب مساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا.

وفي الجانب المدين، سيقوم الصندوق بتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني، من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة للميزانية العامة.

وقامت وزارة المالية بأول تحويل، وهو مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، إلى وزارة الصحة، لبدء الإجراءات التي جاءت ضمن اختصاصات الصندوق، معلنة أنه "تقرر تسهيل مسطرة الطلبات لأننا في وضع استعجالي"، وهو ما يتضمنه مرسوم الطلبات العمومية لمرور الطلبات بشكل سلسل.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة أعلنت أنه يمكن للأشخاص المهتمين دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني (وهم: الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون، القباض)، وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج، على أن يقوم هؤلاء المحاسبون بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته المحاسب المشرف على الحساب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - Khalid الخميس 26 مارس 2020 - 16:35
الرقم ضعيف. ٢.٢ مليون اورو.. بالمقارنة مع الدول الاخرى
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-69
2 - ولد الدرب الخميس 26 مارس 2020 - 16:35
أتمنى بعد ان تمر هده الجاءحة ان يخفض ثمن العقار الى ادنى مستوياته فهو ياخد من المواطن المغربي نصف الراتب الشهري
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28
3 - مهتم الخميس 26 مارس 2020 - 16:37
اتمنى ان هذا الصندوق ان يدعم بالدرجة الثانية بعد قطاع الصحة ذوي الدخل المحدود و المياومين
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17
4 - وسيم الخميس 26 مارس 2020 - 16:38
راه ماشي معقول الصندوق كيعمر اوفنفس الوقت عائلات مالاقياش القوت ديالها اليومي ، واش درنا هذ الصندوق باش تعتقو بيه عباد الله اولا باش نفوحو بيه على العالم !!!!
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46
5 - intidam الخميس 26 مارس 2020 - 16:38
كون غير عطيتوني من دوك الفلوس 50 مليون نشري بيها شقة ونفرشها نبقا ندعي معاكم حتى نموت
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-2
6 - mo nl الخميس 26 مارس 2020 - 16:38
اقتراحي المتواضع: لنفترض 4 مليون اسرة تحت خط الدخل الادنى و من الطبقة المتوسطة، 5000 درهم لكل اسرة يفوتوا بها رمضان.
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7
7 - ابو احمد الخميس 26 مارس 2020 - 16:39
السلام عليكم
اللهم بارك،يجب أن يصرف هذا المال برزانة وحكمة لنتصدى لهذا العدو الغير مرئي.
وان تستفيد الطبقة الهشة لتكون العالية جيدة.
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14
8 - nour الخميس 26 مارس 2020 - 16:40
جزيل الشكر لكل من ساهم من قريب او بعيد في هذا الصندوق وهذا من شيم المغاربة اثناء الشدة والضيق ،لكن بالمقابل نتمنى ان تصرف فيما يعود نفعا على صحة وكرامة المغاربة.
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12
9 - بدرالدين الخميس 26 مارس 2020 - 16:40
إن شاءالله خير .. كل يد واحدة
الطبيب .الشرطي .عون سلطة .مخزني .جدرمي . الوزير . الوالي. رئيس جماعة . مول الكروسة .مول الحانوت. في الاخير ==== مواطن
كل المواطنين يجب ان يتضامنو ويساعدون بعضهم بعضا في ظل هده الأزمة ..بالوعي والمسؤولية. ..
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9
10 - Amar الخميس 26 مارس 2020 - 16:41
عطيو للعباد الله الدعم الفقراء
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6
11 - Morad الخميس 26 مارس 2020 - 16:41
هناك الكثير في القطاع الغير مهيكل نرغب في حلول يوم بعد يوم النفقات من غير وردات او بدائل عطونا البديل الصندوق فيه الفائض و أين هو الدعم خدمين بلا وراق و الاجرة لليوم أكتر من 15 يوم حنا ف الازمة حبسوا الحركة 15 يوم او طلقونا او إلى كان الحبس نمشيو ليه ما محتاج حتى متبرع كاين غير الكتير
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2
12 - said k الخميس 26 مارس 2020 - 16:41
هذا من شيم المغاربة دائما يتحدون في أي شيء يمس بلادنا وجزاهم الله خيرا
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0
13 - المغير بشرى الخميس 26 مارس 2020 - 16:42
ماهو مصير الناس لمعندهم ضمان الاجتماعى
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9
14 - ben lebsir ahmed الخميس 26 مارس 2020 - 16:43
الغريب في الامر ان اساتدة المتعاقدين غاضبون من هدا الصندوق ولم يغضب دالك الانسان العادي وغير موضف للاسف لابد من الدولة ان تعرف هنا من هو مواطن حقا ومن هو دخل فقط بالصنطيحة والكلام الخاوي نريد رجال فعلا تحب وطنها ومجتمعها وتخاف الله لان كل ما حصلت عليه في هده الازمة واخوانك في حاجة اليها انها سم وهلاك لك ولاولادك هناك رجال حقا برهنوا عن وطنيتهم ويستحقون وسام دولة
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4
15 - azul الخميس 26 مارس 2020 - 16:43
هاذ المسؤولين غير مبغاوش يقضيو على الفقر و البؤس في المغرب شحال هادي
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5
16 - حسن الخميس 26 مارس 2020 - 16:44
كلنا نعرف المصير الحقيقي لذلك الصندوق
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5
17 - البشير عزالدين الخميس 26 مارس 2020 - 16:45
الله يخلف على كل من ساند و دعم و وقف وقفة حازمة شجاعة مع الدولة المغربية و الشعب المغربي في هذه الحزة و هذه الشدة- الله يزيد فضل و جزاء كل من ساهم في تخفيف العبء على دولتنا و شعبنا و الله يحفظنا جميعا من كل مكروه ..
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5
18 - الخبشي بوردة الخميس 26 مارس 2020 - 16:45
اللهم بارك و زد في ذلك.
المرجو ترشيد نفقات هذا الصندوق و الأولوية للمحتاجين.
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3
19 - مواطن غيور. الوطن الخميس 26 مارس 2020 - 16:45
السلام عليكم
على الدولة تدكر تآزر و تضحية المغاربة بالغالي و النفيس لما فيه مصلحة الشعب و الوطن.
و عليها ايضا تدكر بعض الأصوات التي تعطي الدروس و العبر بمناسبة و بدونها و أصحاب الشكارة، لما أرادهم الوطن تخلوا عنه.
عشت وطني دوما في العلا.
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2
20 - وفاء الخميس 26 مارس 2020 - 16:45
الحمد لله اذن ممكن نتجاوزوا كل المخاطر ونحتوي الوضع ونتغلبو على الوباء بعون الله وبحسن التصرف في هذا المبلغ
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2
21 - hicham الخميس 26 مارس 2020 - 16:45
الله يجازيكم بالخير را كنموتو ب الجوع و ولدي تيقول لي فيا الجوع و الخدمة ما كايناش و cnss انا ما غادي نستفيد والو عاونونا
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4
22 - redwane الخميس 26 مارس 2020 - 16:46
لم اعد أستطيع أن أفهم، ولم أعد أستطيع أن أتخيل كيف ان صندوق كورونا فيه 25 مليار درهم هي 2.5 مليار دولار هي 2500مليار سنتيم ، ومازال ليست هناك مساعدات للأسر المتضررة .
ماذا ينتظر المسئولون في فتح اموال هذا الصندوق.


لا حول ولا قوة إلا بالله
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4
23 - ملاحظ الخميس 26 مارس 2020 - 16:46
هذه التجربة درس بل دروس لمن يتعض....

هذه الميزانيات يجب تشييد المستشفيات وتشجيع البحث العلمي والاعتناء بالتعليم والتربية
نعم التعليم والبحث العلمي وبنية تحتية صلبة نظام صحي يصمد أمام الكوارث الطبيعية من
اوبىءة
زلازل
براكين
فيضانات
سيول...
حروب
...
...
الآن ظهر أهمية النظام الصحي والتعليمي الرافعة الأساسية لكل تنمية وتقدم وأمن غداىءي ....


#مستشفى_إبن صميم يجب إصلاحه وتجهيزه....
نموذجا لكل جهة
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2
24 - حاميدو الخميس 26 مارس 2020 - 16:46
اللهم بجاه حبيبك المصطفى وبحق قولك كن فيكون إرفع عنا البلاء وعن المسلمين وكل أمم الأرض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
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5
25 - عاش الشعب الخميس 26 مارس 2020 - 16:47
أتمنى عند إنتهاء هذه الأزمة أن تذهب الأموال المتبقية لبناء مستشفيات و تجهزيها بدل ان تذهب في أشياء فارغة
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6
26 - smail الخميس 26 مارس 2020 - 16:47
دابا هاذ المبلغ الى قسمناه على 40 مليون مغريبي غاتجي لكل واحد 625 درهم اهاوجهي الى شدينا منو شي حاجة لك الله يا مسكين
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-6
27 - عمر الخميس 26 مارس 2020 - 16:47
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال نتمنى من العلي القدير ان يجعلها في ميزان حسناتكم ايها الاخوه المؤمنون بقضاء الله وقدره وهدا من نبل المغاربة فيما يتعلق بقيمة التعاون ونتمنى من الحكومة المغربية وضع صندوق الزكاة وضع حساب بنكي باسم زكاه المال المسلمين وهكدا يتم تقديمها الى الفقراء والمساكين واامحتاجين ونقضي على الفقر ان شاء الله شكرا هسبريس على كل اخبار بمصدقيه واحترافيه والسلام
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2
28 - نورط الخميس 26 مارس 2020 - 16:48
من المستفيد من هذا الصندوق؟
هل الناس العاطلين عن العمل وأصحاب الأعمال الحرة مستفيدين منه أيضا؟
و شكرا
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0
29 - احمد الخميس 26 مارس 2020 - 16:49
السلام عليكم نتمنا ان تسرف هذه الأموال على احسن ما يرام واطلب من الله عز وجل ابعاد المفسدين
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4
30 - المطلب الخميس 26 مارس 2020 - 16:50
الله يجازي كل واحد ساهم من اجل اخوانه المغاربة،ملاحظة لحد الساعة المسؤولين ومنهم الامن والدرك والقوات المساعدة ورجال السلطة اضافة الى المستشفيات.. لا يتوفرون على بذلات خاصة ولو على قفازات وكمامات وذلك اضعف الايمان.في الجارة اسبانيا مثلا لا يمكن لاي مواطن الخروج للتبضع او العمل بدون قفازات وكمامة والا سيعرض نفسه لغرامة ولا يمكن للسيارة ان تحمل شخصين ...ونحن نجمع والكل يريد نصيبه من الصندوق اهتموا اولا بالامور الظرورية والواجبة يجب ترتيب الاولويات اغيثوا الشعب مع كل ورقة خروج من عند المقدم لابد من توزيع الكمامات والقفازات،اين نحن من اجراءات الدول التي سبقتنا وتحارب الفيروس من حسن حظنا اننا نستفيد منهم خاصة في العزل وحالة الطوارىء فلو سبقناهم في الاصابة لكانت كارثة خاصة مع حق المسلم زبارة المريض ماكانت كورونا لتبقي فينا احدا بلا عدوى.
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1
31 - Sana الخميس 26 مارس 2020 - 16:52
بدون مقدم ولا شيخ يمكن ان توزع تلك المليارات في الصندوق كورونا عن طريق الأبناك فقط بإداء على الحساب لكل مغربي ذات مهنة في البطاقة الوطنية قهواجي أو فراش أو مهرب سلع أو فلاح صغير أو طالب معاشو أو متشرد إعطاءه ألفين درهم لكل شهر مثلنا تفعل الدول الديمقراطية منذ زمان. والله هذه الدول لم يخيبها الله لأنهم كرماء والله يزيد لهم من فضله رغم أنهم كفار.أما نحن يزداد عندنا الفقر لأنهم يحبون الخير سوى لأنفسهم
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0
32 - متتبع الخميس 26 مارس 2020 - 16:52
فاق التوقعات مزيان نتمناو النفقات ديال تفوق التوقعات ديال المغاربة ويتصرف بما يرضي الله وعباده وأن لايذهب درهم منه هنا أو هنالك وإن بعض الظن إثم
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0
33 - فؤاد الخميس 26 مارس 2020 - 16:53
هذا هو المغرب القوة في وقت الضيق والسخاء و التلاحم
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1
34 - متابع الخميس 26 مارس 2020 - 16:53
اتمنى صادقا ان يتم تدبير هذه الاموال وصرفها لمن يستحقها حتى تحقق الهدف الذي انشئ الصندوق من اجله
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0
35 - خالد.ف الخميس 26 مارس 2020 - 16:55
ليت هذا التضامن يكون دوما ! ليت هذه التبرعات تعرف طريقها الصحيح ! ليت هذه الجائحة تحيي ضمائر بعض من إعتقدوا أنفسهم أنهم قادرون عليها ** يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله و الله هو الغني الحميد**.
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36 - عبدالله الخميس 26 مارس 2020 - 16:56
يجب تزويد الساكنة بالمواد الغدائية الضرورية كل اسبوع
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0
37 - nouro الخميس 26 مارس 2020 - 16:58
الى التعليق رقم 1
2 مليار اورو والصرف... دول اخرى تسابق الزمن لتأخذها قرض من البنك الدولي مع الفائدة زائد مليار اورو من الخزينة العامة اللهم بارك...
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38 - yass الخميس 26 مارس 2020 - 16:58
هي 2,537,675,000 مليار دولار تبارك الله
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39 - كورونا الخميس 26 مارس 2020 - 16:58
الفلوس لي تتجمع كلها تتفرق من طبيعة الحال .المغاربة صبارة او تيرضاو ديما
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40 - محمد ال الشيخ الخميس 26 مارس 2020 - 17:00
هذا ملك البركة و شعب يستحق العو و المال الحلال و الرزق و الهداية من عند الله... الله يخلف على الجميع اما الان نطلب الله ان يوفق الجميع و ان يهدي و بؤلف قلوب المغاربة عن بعضهم البعض ان شاء الله بينما بعد الدول تقرر مزانية الشعب المغربي يفرظ على نفسه الصداقة و التظامن و الحمد لله ان لن يشكركم احد فانا اشكركم و اطلب الله لكم بالغنا عن الناس و الشفاء من عند الله و حسن الخاتمة. امين
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41 - ابو الياس الخميس 26 مارس 2020 - 17:01
المهم هو أن يصل الدعم المالي لمستحقيه عبر مسؤولين نزهاء و لهم خبرة في هذا المجال. دون أن ننسى دعم المؤسسات الاقتصادية التي تستحق هذا الدعم للحفاظ على مناصب الشغل و دعم الاقتصاد الوطني.
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1
42 - ملاحظ الخميس 26 مارس 2020 - 17:01
"جائحة كورونا" عرّت على واقع قطاع الصحة "العمومية " و الخصاص من أطر طبية، شبه طبية و معدات بيو-طبية الذي يعيشه القطاع. أظن أنه حان الوقت للنهوض بقطاع الصحة العمومية و تأهيله ليكون في مستوى المطلوب لمواجهة "كرونا" و جائحات أخرى يجب توقعها في مستقبل القوي يأكل الضعيف. و الحروب القادمة هي حروب بيولوجية 100%.
وموازات مع ذلك النهوض بقطاع التعليم "العمومي" لأنه حجر الزاوية لبناء دولة قوية.
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43 - Nouvelle Page الخميس 26 مارس 2020 - 17:01
مازال كاين الخير و الناس الصالحين في بلادنا ولله الحمد
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