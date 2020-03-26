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الرئيسية | مال وأعمال | تعويض فلاحين مغاربة متضررين من حالة الجفاف

تعويض فلاحين مغاربة متضررين من حالة الجفاف

تعويض فلاحين مغاربة متضررين من حالة الجفاف
هسبريس من الرباط
الخميس 26 مارس 2020 - 19:30

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتعاضدية الفلاحية المغربية (مامدا) اليوم الخميس، أنه تم إطلاق الإجراءات المتعلقة بتعويض الفلاحين بالمناطق المتضررة برسم الموسم الفلاحي 2019-2020.

وذكرت الوزارة والتعاضدية، في بلاغ مشترك، أن مصالحهما أطلقت، منذ بداية شهر مارس الجاري، الخبرات اللازمة لتحديد الأضرار في المناطق غير المواتية والمتوسطة، نظرا لأن الموسم الفلاحي 2019-2020 "يتسم بسياق مناخي يشهد ضعفا في التساقطات المطرية، مما كان له أثر على بعض الزراعات، وخاصة الحبوب في المناطق غير المواتية".

وأشار البلاغ إلى أنه بناء على التقارير التقنية والمادية الجاري إنجازها والمكملة بصور الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار، سيتم اتخاذ جميع التدابير لتعويض الفلاحين في هذه المناطق في أقرب الآجال.

وفيما يخص المناطق المواتية، يضيف البلاغ، ستستمر الخبرات التقنية الميدانية وفقا لتخطيط يأخذ بعين الاعتبار الحالة النباتية للزراعات بمختلف الجهات، وبصفة خاصة التساقطات المطرية الأخيرة.

وأشار البلاغ إلى أن التأمين متعدد المخاطر يعتبر ثمرة للشراكة بين التعاضدية الفلاحية المغربية (مامدا) ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مبرزا أنه يغطي خلال الموسم الفلاحي الحالي، مساحة تقدر بمليون هكتار، وبرأسمال مؤمن يقدر بـ1,1 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - kamal الخميس 26 مارس 2020 - 19:50
قيل لي ان الفلاحة مبقاوش باغين شتى للاستفادة من التامين
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2 - المغرب الخميس 26 مارس 2020 - 19:51
بزاف ديال الفلاحين محتاجين لهاد الدعم شكرا جزيلا وزارة الفلاحة
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3
3 - radia الخميس 26 مارس 2020 - 19:52
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
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2
4 - سومية الخميس 26 مارس 2020 - 19:52
تحية كبيرة لوزارة الفلاحة على المجهودات ديالها لكتقوم به في هاد الضروف الصعبة
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2
5 - فلاح الخميس 26 مارس 2020 - 19:52
وزارة الفلاحة متتخلاش على الفلاحين في الظروف الصعبة و في بزاف ديال المواقف و هذا خير دليل
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3
6 - Medo الخميس 26 مارس 2020 - 19:52
تحية عالية لسيد الوزير الفلاحة الدي يسهر على تقدم المساعدة و التضامن مع الشعب المغربي
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7 - samira الخميس 26 مارس 2020 - 19:53
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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8 - Dima SM الخميس 26 مارس 2020 - 19:53
سبب قلة الرزق هـو عدم الزگات في جميع القطاعات أما التعويض عن الفلاحة لا أحبذه لأن من إتگل على الله إخلي إيمانو بالله لگن واضح الفآت لگنستفد لعندهـوم آلاف الهـگتارات
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9 - خديجة الخميس 26 مارس 2020 - 19:53
تحية لوزارة الفلاحة بالفعل الفالحين مغلوبين من امرهم بسبب الجفاف الدي يعرفه البلاد
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2
10 - Tasnim الخميس 26 مارس 2020 - 19:53
نحن بحاجة الى شرفاء هذا الوطن عليهم غيرة عليه مثل السيد الوزير الفلاحة شكرا على تضامنك مع الفلاحين الصغار
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11 - فاطمة الخميس 26 مارس 2020 - 19:53
باردة طيبة من وزارة الفلاحة شكرا على الاهتمام
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12 - ملاحظ الخميس 26 مارس 2020 - 19:53
الفلاح المغربي محتاج لبزاف ديال الدعم و المواكبة
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13 - saida الخميس 26 مارس 2020 - 19:54
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
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14 - hasna الخميس 26 مارس 2020 - 19:54
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
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15 - إدريس الخميس 26 مارس 2020 - 19:54
تبارك الله على وزارة الفلاحة و شكرا على المجهودات ديالها
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16 - سميرة الخميس 26 مارس 2020 - 19:54
اجسن حاجة دارتها وزارة الفلاحة لان الوضع الراهن صعب بالنسبة للفلاح
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17 - hamid الخميس 26 مارس 2020 - 19:55
فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر.....بالتوفيق
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18 - Noha الخميس 26 مارس 2020 - 19:55
وزارة الفلاحة تختار القرب من المواطنين و التضامن و التعاطف مع الشعب المغربي في هدا الأزمة
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19 - الميلودي الخميس 26 مارس 2020 - 19:55
اتمنى ان يحظى فلاحوا جهة سوس ماسة بهذا الدعم لأنهم تضررو كثيرا
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20 - hamada الخميس 26 مارس 2020 - 19:55
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
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21 - كريم الخميس 26 مارس 2020 - 19:56
تحية خاصة لسي عزيز أخنوش ، القطاع الوحيد لي كيبان لييا كيقوم بالواجب ديالوا
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22 - Wafa الخميس 26 مارس 2020 - 19:56
المغرب بلد عظيم خاصو ناس نزهاء و اوفياء متل السيد الوزير الفلاحة الدي قدم يد المساعدة للشعب المغربي
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23 - حليم الخميس 26 مارس 2020 - 19:56
كنشكرو وزارة الفلاحة على هاد العمل لكتقوم به
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24 - هيتم الخميس 26 مارس 2020 - 19:57
شكرا لسيد الوزير عزيز أخنوش على اهتمامك و خاصة فهاد الظروف الصعبة
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25 - Khadoj الخميس 26 مارس 2020 - 19:57
شكرا وزراة الفلاحة التي تقوم بمجهودتها تجاه الفلاحين الصغار
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26 - كريم الخميس 26 مارس 2020 - 19:58
تحية لوزارة الفلاحة لوقفة مع المواطن فهاد الاوضاع لكتمر فيها البلاد شكرا سيد الوزير عزيز اخنوش
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27 - najwa الخميس 26 مارس 2020 - 19:58
شكرا للسيد الوزير على اهتمامه للفلاح الصغير والمجهودات التي يقم به من اجل البلاد
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28 - Reda الخميس 26 مارس 2020 - 19:59
شكرا السيد الوزير الفلاحة على هده المبادرة الإنسانية والتضامن مع الفلاح الصغير
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29 - fadma الخميس 26 مارس 2020 - 19:59
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن وحماية الفلاح صغير
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30 - نعيمة الخميس 26 مارس 2020 - 19:59
وزارة الفلاحة ابانت على انها خدامة وموفرة كل شي للمواطنين كنشكروها على المجهودات ديالها
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31 - hamada الخميس 26 مارس 2020 - 20:00
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
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32 - Adil الخميس 26 مارس 2020 - 20:00
شكرا وزارة الفلاحة على المجهودات التي تقومي بها تجاه المواطنين المغاربة
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33 - نجوى الخميس 26 مارس 2020 - 20:01
الحمد لله وزارة الفلاحة مجدة اكنلحظو بلي خدامة على توفير كل مايلزم للمواطن وكدلك للفلاح
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34 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 20:01
الله يكتر من متالك فعلا هادي هي الوقت لي محتاج لفلاح الصغير المساعدة و خاصة فهاد الأزمة لي كيعانيو منها
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35 - khawla الخميس 26 مارس 2020 - 20:02
شكرا على هدا الدعم وبزاف د الفلاحين محتاجين لهدا الدعم
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