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محطات بيع المحروقات تطلب الحماية وتطمئن المستهلك المغربي

محطات بيع المحروقات تطلب الحماية وتطمئن المستهلك المغربي
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 27 مارس 2020 - 11:00

وجّهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب رسالة إلى كل من المدير العام للأمن الوطني وقائد القيادة العليا للدرك الملكي من أجل حماية المحطات، تفاديا لأي انفلاتات أمنية خلال حالة الطوارئ الصحية التي سنتها السلطات.

ودعت الجامعة الوطنية، في رسالتها التي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، المسؤولين إلى تأمين سائر المحطات بربوع المملكة برجال الأمن والدرك، تفاديا لكل انفلاتات أمنية أو أعمال قد تشكل خطورة على الأمن والسلامة داخل المحطات.

ولفتت الهيئة المهنية المذكورة، وفق المصدر نفسه، إلى أن محطات الوقود أصبحت، خلال هذه الأيام في ظل تفعيل حالة الطوارئ الصحية، خالية إلا من عامل واحد أو اثنين؛ وهو ما يغري بتعرضهم للاعتداء أو السرقة.

وبخصوص مخزون الوقود خلال هذه المدة، طمأن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، المستهلك المغربي "بتوفر عرض المحروقات داخليا بشكل كاف"، مشددا على أن "محطات الوقود تواصل عملها بشكل منتظم ومتواصل، رغم الإكراهات المتعددة".

وأوضح رئيس الهيئة المهنية سالفة الذكر، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن محطات الوقود ملتزمة مع المستهلك المغربي من أجل ضمان تزويده بهذه المادة الحيوية طوال هذه الفترة التي تمر منها البلاد، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وعبرت الهيئة المذكورة عن مخاوف المهنيين من هذا الفيروس، بسبب احتكاكهم اليومي مع المواطنين وتعاملهم معهم، وتداولهم لعملات ورقية ومعدنية، مطالبين الوزارة الوصية على قطاع الطاقة والمعادن بـ"التدخل لدى الشركات لإرسال مواد الحماية اللازمة من معقمات وقفازات وكمامات إلى جانب تعقيم دوري للمحطات".

ولفت رئيس الجامعة إلى أن المهنيين، بالرغم من استمرارهم في تأمين تزويد المستهلك بالوقود في هذه الظرفية، فقد راسلوا الشركات الموزعة للمحروقات السائلة، باعتبار مسؤوليتهم المباشرة بهذا الباب، مقترحين "إحداث لجنة مشتركة تكون فضاء للنقاش والحوار وتجاوز العقبات الني قد تعترض عملية تسويق المنتجات البترولية بشكل مسؤول ومواطن بعيدا عن الحسابات الضيقة وخدمة لمصلحة المستهلك المغربي".

وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في ظل هذه الأوضاع التي تمر منها البلاد، "ضمان تزويد المحطات للمرتفقين والزبناء بالمحروقات وعدم الانقطاع عن العمل رغم المخاطر لضمان الأمن الطاقي ببلدنا".

وشددت الجامعة على أن المهنيين منخرطون "في جميع المبادرات الحكومية التي تسعى إلى الحد من هذا الوباء، وذلك بتحويل مبلغ هذه التبرعات الوطنية إلى صندوق مواجهة "كورونا"، وكذا القيام باكتتاب وجمع تبرعات المحطاتيين والتوعية بحساسية المرحلة ومستلزماتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 11:07
ما نهبتموه من جيوب المغاربة وجشعكم لن يتعاطف معكم احد .سرقتم الشعب وكنتم سبب في غلاء المعيشة على الضعيف.ان الله يمهل ولا يهمل.
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2 - الطنز البنفسجي الجمعة 27 مارس 2020 - 11:09
كنظن أن التضامن والتعاون والإخاء للي ولا فهاد البلاد عمرو ماكان او عمري معقلت عليه..
شخصيا تصدمت فهاد البلاد.. هادشي كيفرح.. من الملك حتى لأدنى مواطن بين قوسين.
ياااااربي يستمر هاد الاخاء من بعد مايرفع الله هاد الغمة.
الشفارة والمخالفين دائما غادي يكونو ودائما غادي يكون الأمن بالمرصاد.
تحية تقدير واجلال لرجال الامن وخصوصا لملك فضل شعبو على اقتصاد البلاد واخا اقتصادنا اصلا على قد الحال.. وتحية للسي أخنوش وبنجلون وجميع الناس للي تبرعو فالصندوق..
الله يحفظ هاد البلاد من الهلاك.. والمستقبل مشرق ان شاء الله.
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3 - Hemza الجمعة 27 مارس 2020 - 11:13
للتذكير سعر البرميل ليوم هو 23 دولار
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4 - Salassi alaouin الجمعة 27 مارس 2020 - 11:15
في كل محطات البنزين كاميرات .....من السهل أن تربط بأجهزة مراقبة السلط المعنية.......فكل سارق سيعرف و يسجن بعد المحاكمة .
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5 - Youssef الجمعة 27 مارس 2020 - 11:16
Cest monsieur qui a demander de laisse indirectemment
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6 - hakim الجمعة 27 مارس 2020 - 11:16
سوف يكون المجتمع بخير عندما نقضي على كل اشكال التخلف
السرقة
النصب
استغلال الازمات
تجارة الدين
الشطط واستعمال النفوذ
الحكرة
النفاق......
الله يعدي هذا الظرف بسلام ويجعلنا نستفيد من الدرس ونفكر في ما بعد كورونا
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7 - abdo الجمعة 27 مارس 2020 - 11:17
أي انفلاتات تتكلمون عنها .الأمن في هذه الظرفية يؤمن جميع المرافق والشوارع .فلا حاجة لمثل هذه التفاهات والطلبات الساذجة .
الأمن والدرك والجيش والسلطات كلها توجد في الشارع في أي مكان .
يكما بغيتو يحطو ليكم بوليسي فكل محطة .هبلتو واقيلا
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8 - سلام الجمعة 27 مارس 2020 - 11:17
سيرو منهدك التخلوط عاش المغرب الأحرار ها المقدم والقيد وأعوان السلطة رآه قادر بشغلهم
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9 - مرانيس الجمعة 27 مارس 2020 - 11:19
على اصحاب المحطات وما راكموه من أرباح طيلة السنوات .أن يأمنو انفسم ويشغلو حراس . وأنتهى المشكل
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10 - harifi الجمعة 27 مارس 2020 - 11:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام معقول وفى الصميم ونشكرك على تناولكم هدا الموضوع الحساس دائما في الموعد أ أعانك الله تحية طيبة وشكرا جريدة هسبريس.
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11 - Youssef الجمعة 27 مارس 2020 - 11:21
Quand je vois la photo,franchement ça sert à quoi de faire les rues avec ces gros véhicules de guerre. L'ennemi virus a une taille d un demi micron et est invisible.
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12 - La verite الجمعة 27 مارس 2020 - 11:24
مربي الدواجن الصغار يعانون في صمت
تمن الدجاج 8 دراهم في الضيعة
تكلفة انتاج مرتفعة مقارنة بتمن البيع
على الدولة امتصاص الفائض كما الجزائر
المربي الصغير مهدد بالسجن والتشرد
القطاع يعاني مند ما يفوق 7 سنوات
الضحية هي المربي الصغير
اللهم احفظ بلدنا المغرب من هدا الوباء.
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13 - lmrdi الجمعة 27 مارس 2020 - 11:26
ومن يحمي المواطن من غلاء أسعار المواد النفطية
لما كان البرميل يباع في الأسواق العالمية ب 76 دولار كان ثمن اللتر حوالي 9 دراهم الآن ثمن برميل النفط 26 دولار ثمن اللتر من الكازوال حوالي 8 دراهم
أصحاب محطات الوقود استغلوا هدا الوقت العصيب للربح
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14 - جمال الجمعة 27 مارس 2020 - 11:28
لما لا تشترو كاميرات المراقبة عوضا عن طلب رجال الامن؟ وإلا يمكنكم الإستعانة بالأمن الخاص! فلديكم الإمكانيات لذلك، أتركوا رجال الأمن فواجبهم في هذه الأيام يؤدونه على أكمل وجه
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