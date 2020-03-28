24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:18
|13:38
|17:04
|19:49
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية
- تكثيف الرقابة بالبيضاء
- وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا
المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)
والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن" (5.00)
عندما أعدم مولاي إسماعيل خبازين وتجارا بسبب الاحتكار والغش (5.00)
الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل (4.50)
- وزارة الصحة: وفيات فيروس "كورونا" ترتفع إلى 21 حالة بالمغرب - (245)
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية - (223)
- الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل - (221)
- المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 333 - (214)
- العثماني: الأيام العشرة المقبلة حاسمة في تطور "كورونا" بالمغرب - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أكوزال" يتبرع بـ100 طن من المواد الاستهلاكية
مساهمة منها في الجهود المبذولة للتخفيف من حدّة تداعيات جائحة "كورونا" المستجد، تبرعت مؤسسة مولاي مسعود أكوزال للأعمال الاجتماعية بمائة طن من المواد الاستهلاكية، وضعتها رهن إشارة الجهات المسؤولة لتوزيعها على المحتاجين.
وجاء في بلاغ صادر عن المؤسسة التابعة لمجموعة رجل الأعمال الراحل مولاي مسعود أكوزال أن المواد الاستهلاكية المتبرع بها تتوزع على 67 طنا من الدقيق الممتاز، و13 طنا من زيت الزيتون، إضافة إلى 20 طنا من الصابون.
وأكدت المؤسسة، التي تعنى بتحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة والمعوزة، أن مبادرتها "جاءت لتعبر عن روح التضامن والتآزر التي يتحلى بها أعضاؤها وسمو الأهداف التي تروم المؤسسة تحقيقها؛ من قبيل تخفيف العبء على الفئات الفقيرة والمعوزة، ومساعدتها في هذه الظرفية العصيبة التي تعرفها بلادنا".