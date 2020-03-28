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الرئيسية | مال وأعمال | "أكوزال" يتبرع بـ100 طن من المواد الاستهلاكية

"أكوزال" يتبرع بـ100 طن من المواد الاستهلاكية

"أكوزال" يتبرع بـ100 طن من المواد الاستهلاكية
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 07:35

مساهمة منها في الجهود المبذولة للتخفيف من حدّة تداعيات جائحة "كورونا" المستجد، تبرعت مؤسسة مولاي مسعود أكوزال للأعمال الاجتماعية بمائة طن من المواد الاستهلاكية، وضعتها رهن إشارة الجهات المسؤولة لتوزيعها على المحتاجين.

وجاء في بلاغ صادر عن المؤسسة التابعة لمجموعة رجل الأعمال الراحل مولاي مسعود أكوزال أن المواد الاستهلاكية المتبرع بها تتوزع على 67 طنا من الدقيق الممتاز، و13 طنا من زيت الزيتون، إضافة إلى 20 طنا من الصابون.

وأكدت المؤسسة، التي تعنى بتحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة والمعوزة، أن مبادرتها "جاءت لتعبر عن روح التضامن والتآزر التي يتحلى بها أعضاؤها وسمو الأهداف التي تروم المؤسسة تحقيقها؛ من قبيل تخفيف العبء على الفئات الفقيرة والمعوزة، ومساعدتها في هذه الظرفية العصيبة التي تعرفها بلادنا".

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