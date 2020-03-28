بنك أوروبي يدعم تطوير قطاع زيت الزيتون بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن تقديمه قرضاً يناهز 55 مليون درهم للشركات التابعة للهولدينغ "القابضة" بالمغرب، بهدف تطوير قطاع زيت الزيتون في المملكة.

وسيستفيد من هذا القرض شركة مصانع الظاهرة المغربية وشركة الظاهرة، وهي تابعة لمجموعة "الظاهرة" التي يوجد مقرها في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وتعد من أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي عبر العالم.

وذكر بلاغ للبنك الأوروبي أن القرض سيوجه إلى بناء وتشغيل مصنع جديد لزيت الزيتون في جهة فاس مكناس، بهدف استهداف الأسواق المحلية والتصدير نحو الخارج تحت العلامة التجارية "أوليفا".

ويعتبر هذا القرض أول استثمار البنك الأوروبي في قطاع زيت الزيتون في المغرب، والسادس في منطقة شمال إفريقيا.

وذكر البنك أن المغرب يعتبر من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، مورداً أنه عمل على مدى السنوات الخمس الماضية بشراكة مع منظمة "الفاو" على تنظيم ورشات عمل وتدريبات لزيادة القدرة التنافسية لقطاع زيت الزيتون في المملكة من خلال تحسين الكفاءة وجودة المنتج وزيادة المهارات والمعايير في سلسلة القيمة لزيت الزيتون المغربي.

وتعتبر "الظاهرة" شركة رائدة في مجال الأعمال التجارية الزراعية، وهي متخصصة في زراعة وإنتاج وتجارة الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية وإدارة سلسلة التوريد، وتملك عقارات تصل مساحتها إلى 350 ألف فدان عبر العالم، إضافة إلى مرافق معالجة الأعلاف ومصانع الأرز والدقيق.

جدير بالذكر أن المغرب عضو مؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وأصبح يستقبل تمويلاته منذ سنة 2012، وحتى الآن استثمر البنك في المملكة أكثر من ملياريْ أورو من خلال 60 مشروعاً.