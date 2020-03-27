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كُتّاب وآراء
الاتحاد الأوروبي يعلن الدعم المالي لـ"صندوق كورونا"
أعلن بلاغ مشترك بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيدعم ميزانية المغرب من خلال إعادة تخصيص 150 مليون أورو، بشكل فوري، موجهة بشكل خاص لتلبية حاجيات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تم إحداثه بمبادرة من الملك محمد السادس.
كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة تخصيص 300 مليون أورو من الاعتمادات المالية المخصصة للمغرب لمواجهة الجائحة عبر تسريع تعبئتها للاستجابة للحاجيات المالية الاستثنائية للمملكة.
وصدر هذا البلاغ المشترك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاتصال الهاتفي الذي يندرج في إطار الشراكة متعددة الأبعاد والتبادلات الدائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، هم تطور جائحة كوفيد-19 والتدابير التي تم القيام بها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهتها.
وأكد البلاغ أن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أعرب في هذا الصدد، عن ارتياحه للتدابير القوية والضرورية التي اعتمدتها المملكة المغربية على وجه السرعة لمواجهة انتشار هذا الفيروس وتأثيراته، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى على استعداد لمواكبة المغرب في جهوده الصحية والاقتصادية والاجتماعية عبر العديد من الإجراءات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
وقاليك على استعداد لمواكبت المغرب
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو اتبعنا ما جاء به ما وصلنا الى هذا
انحرفنا مع الغرب الراءس مالي
لطفك يا ربي اللهم اجعل خير ايامنا خواتمها
# بقاو في داركم
فقط يدفعون ثمن قليلا من ما تأتيهم من خيرات بلادنا ومناجمه.
تذكروا من وقف معكم في الشداء والظراء يا مغاربة.