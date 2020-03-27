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الرئيسية | مال وأعمال | الاتحاد الأوروبي يعلن الدعم المالي لـ"صندوق كورونا"

الاتحاد الأوروبي يعلن الدعم المالي لـ"صندوق كورونا"

الاتحاد الأوروبي يعلن الدعم المالي لـ"صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 17:05

أعلن بلاغ مشترك بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيدعم ميزانية المغرب من خلال إعادة تخصيص 150 مليون أورو، بشكل فوري، موجهة بشكل خاص لتلبية حاجيات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تم إحداثه بمبادرة من الملك محمد السادس.

كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة تخصيص 300 مليون أورو من الاعتمادات المالية المخصصة للمغرب لمواجهة الجائحة عبر تسريع تعبئتها للاستجابة للحاجيات المالية الاستثنائية للمملكة.

وصدر هذا البلاغ المشترك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاتصال الهاتفي الذي يندرج في إطار الشراكة متعددة الأبعاد والتبادلات الدائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، هم تطور جائحة كوفيد-19 والتدابير التي تم القيام بها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهتها.

وأكد البلاغ أن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أعرب في هذا الصدد، عن ارتياحه للتدابير القوية والضرورية التي اعتمدتها المملكة المغربية على وجه السرعة لمواجهة انتشار هذا الفيروس وتأثيراته، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى على استعداد لمواكبة المغرب في جهوده الصحية والاقتصادية والاجتماعية عبر العديد من الإجراءات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - بيضاوي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:42
الحمد لله كنطلبو من الله ميكونش هاد الصندوق متقوب كباقي الصنادق
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66
2 - maroc الجمعة 27 مارس 2020 - 17:45
merci infiniment pour vous pour vos efforts et votre charité
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16
3 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:51
المغاربة عطاتهم الصين حفنة من الكمامات لا تساوي قماتها حتى 10مليون سنتيم . اصبحت الصين حبيبتهم و يمجدون الصين و نسو انها هي سبب هذا الوباء
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-7
4 - حسام الجمعة 27 مارس 2020 - 17:53
الحمد لله الصندوق تجاوز الإعتماد بملايين الدولارات،. يجب تسريع وتيرة دعم الفئات الفقيرة و فئات العمال الغير نظاميين الغير مهيكلين و صرف تعويضات تخفف من وطئة الجائحة عليهم، حتى نضمن بقاء الجميع في منازلهم.
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39
5 - بوحاطي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:55
على يقين هاد صندوق كورونا لي تجمعات فيه الملاير غايديروا ليها با قسما فيما بيناتهم
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20
6 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:57
صراحة في مثل هذه المحن يعول الانسان على الدول وصراحة للمغرب علاقات مثينة مع أميركا و دولة الإتحاد الأوروبي ولما امددوا لنا من مساعدات تبقى دول الخليج لنا أن نعول عليها أيضا ونحن نعول على هذا الصندوق من أجل شراء وسائل وتقنيات الصحة ولمساعدة الفقراء والمساكين أما مثل ما رأيناه من الواقع المر لاصحاب مدارس التعليم الخصوصي فصراحة أثمنى من الدولة وعلى رأسها جلالة الملك ان يعيد يشددوا الضرائب والرسوم على مثل هؤلاء فأنا لي 4 أطفال يدرسون في مدرسة خاصة وهذا الشهر مؤدى عنه رغم ذالك يبكون والبارحة اتصلت بمدير المؤسسة وقمت باداء الشهر المقبل كاملا والمثير للدهشة انهم لم يتنازلوا لي عن واجب النقل المدرسي أيضا وجدت نفسي صراحة بين الامريين كي لا يضيع ابنائي من الدروس بالواتساب او اعطائهم ما يدريدون لك الله يا وطني ويريدون أيضا الاستفادة من الصندوق إقرأ يا رئيس الحكومة ويا وزير التربية الوطنية
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22
7 - بني ادم الجمعة 27 مارس 2020 - 17:58
شكون اسرح ليا نسرح لخالتي اروبا غارقا في كوفيد 19
وقاليك على استعداد لمواكبت المغرب
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو اتبعنا ما جاء به ما وصلنا الى هذا
انحرفنا مع الغرب الراءس مالي
لطفك يا ربي اللهم اجعل خير ايامنا خواتمها
# بقاو في داركم
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-7
8 - مراد الجمعة 27 مارس 2020 - 17:58
خويا أو سيدي معالي الوزير ناصر بورطة تبارك الله عليك أو الله إعاونك أو الله إحفظك. تحياتي.
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4
9 - عمر الجمعة 27 مارس 2020 - 17:59
ها القرارات اللي كتفرح...خاصنا نشوفو بريطانيا ومجموعة 20والسعودية...
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-3
10 - دحمان بوجمعة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:00
كل الأمل الا تذهب هذه الاموال في صفقات مشبوهة للوبي المنظومة المتحكمة وفاتورات منفوخة وخدمات وتموين وهمي في ضل اللاعقاب واللامتابعة كما جرت العادة
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21
11 - خميس الجمعة 27 مارس 2020 - 18:02
هناك مثل شعبي يقول ، غي نترا من الحلوف وما يمشيش سالم ، لهذا نحن مجبرين ان نتقبل الهبات و المستحقات نظرا لما وصلنا اليه من تذيل بين الامم في كافة المجالات واخص بالذكر قطاع الصحة
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12
12 - mimoun الجمعة 27 مارس 2020 - 18:05
l union européen est entrain de se noyer en meme temps il prétennd qu il va aider notre pays..pourquoi ils n aideront pas l italie et l espagne ??..qu il règlent leurs problèmes et qu il nous laissent tranquilent !
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-9
13 - القطار السريع الجمعة 27 مارس 2020 - 18:15
لا يساعدوننا.
فقط يدفعون ثمن قليلا من ما تأتيهم من خيرات بلادنا ومناجمه.
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1
14 - تيكو الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
كيف تساعد أوروبا المغرب ونسيت اطاليا و صربيا اللتان طرفا منها ؟ يعلم الله كيف غادي يخرجو منا هاد جوج اورو!
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6
15 - إلياس اجوييد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
ومع ذلك تبقى مساعدات الإتحاد الأوروبي للمغرب تعرب عن مدى تشبت الاتحاد الأوروبي بابقاء علاقة جدية مع الجار الجنوبي
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8
16 - سي محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
وا فين هما الأشقاء العرب.والتضامن العربي ....!!!!
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2
17 - ياس الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
هذا هو الدعم ماشي ميريكان ٢مليون دولار
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0
18 - ott الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
وشنو هو المقابل مكايناش شي حاجة فابور و هما فعز الازمة و بيناتهم شي مكايعاون شي. الله يحفض الجميع في جميع بقاع العالم
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5
19 - عثمان الضاو الجمعة 27 مارس 2020 - 18:36
الأخوة الكرام هذه ليست مساعدات هذه قروض الى أن يذهب الله الباس و لا دولة تصدق في هذه الفترة
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0
20 - رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:45
الكفار يساعدوننا في محنتنا مع وباء كرونا واخواننا العرب الدول الغنية في المشرق تتفرج علينا !!!!
تذكروا من وقف معكم في الشداء والظراء يا مغاربة.
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