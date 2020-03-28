24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)

  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  3. صرامة القائدة حورية (5.00)

  4. والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن" (5.00)

  5. لحلو ينتقدُ تمجيد الإعلام والمجتمع لفئة "التافهين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | شركتان تتبرعان بـ150 ألف وحدة من مواد النظافة الصحية للمغرب

شركتان تتبرعان بـ150 ألف وحدة من مواد النظافة الصحية للمغرب

شركتان تتبرعان بـ150 ألف وحدة من مواد النظافة الصحية للمغرب
بلاغ صحافي
السبت 28 مارس 2020 - 03:55

قدمت "FineHygienic Holding"، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المنتجات الصحية، وحلول التعقيم المبتكرة، رفقة "Dislog Group"، الشركة الرائدة في توزيع مواد الاستهلاك بالمغرب، تبرعات عينية عبارة عن 150000 وحدة من مواد النظافة الصحية المعقمة (مناديل ورق، مناديل مطبخ).

وستُوزع المنتجات على مختلف عمالات المملكة البالغ عددها 83 ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس الجاري.

حول هذا التبرع، صرح جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة "Fine Hygienic Holding"، التي يوجد مقرها بدبي، قائلا: "في هذه الفترة من الأزمة العالمية، من المهم أكثر من أي وقت مضى، على كل من يستطيع تقديم يد المساعدة أن يقوم بذلك لوقف هذه الجائحة. لطالما كان المغرب بلدا قريبا وعزيزا على قلبي. لقد عشت به 5 سنوات، وأحد أطفالي رأى النور به".

وأضاف نحن نضع أنفسنا رهن إشارة السلطات المغربية، لتقديم كل ما في إمكاننا من أجل المساعدة في وقف انتشار الفيروس وتخفيف تأثيره على الفئات الهشة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.