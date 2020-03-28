شركتان تتبرعان بـ150 ألف وحدة من مواد النظافة الصحية للمغرب

بلاغ صحافي

قدمت "FineHygienic Holding"، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المنتجات الصحية، وحلول التعقيم المبتكرة، رفقة "Dislog Group"، الشركة الرائدة في توزيع مواد الاستهلاك بالمغرب، تبرعات عينية عبارة عن 150000 وحدة من مواد النظافة الصحية المعقمة (مناديل ورق، مناديل مطبخ).

وستُوزع المنتجات على مختلف عمالات المملكة البالغ عددها 83 ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس الجاري.

حول هذا التبرع، صرح جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة "Fine Hygienic Holding"، التي يوجد مقرها بدبي، قائلا: "في هذه الفترة من الأزمة العالمية، من المهم أكثر من أي وقت مضى، على كل من يستطيع تقديم يد المساعدة أن يقوم بذلك لوقف هذه الجائحة. لطالما كان المغرب بلدا قريبا وعزيزا على قلبي. لقد عشت به 5 سنوات، وأحد أطفالي رأى النور به".

وأضاف نحن نضع أنفسنا رهن إشارة السلطات المغربية، لتقديم كل ما في إمكاننا من أجل المساعدة في وقف انتشار الفيروس وتخفيف تأثيره على الفئات الهشة".