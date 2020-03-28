"هيونداي المغرب" تتبرع بـ25 سيارة إسعاف لمواجهة جائحة "كورونا"

بلاغ صحافي

تساهم Global Engines المستوردة والموزعة الحصرية لعلامة هيونداي بالمغرب، بـ25 سيارة إسعاف هيونداي، مجهزة لصالح وزارة الصحة بالمغرب، بهدف تقوية الوسائل الضرورية لرعاية المرضى.

ويندرج هذا التبرع في إطار موجة التضامن التي أثارها الملك محمد السادس، والتعبئة الشاملة من أجل مواجهة وباء "كوفيد-19"، ولكن أيضا في إطار الالتزام المجتمعي الذي تبرزه Global Engines منذ عدة سنوات، من خلال دعمها لعدة مجالات، على رأسها الصحة والتعليم والرياضة المغربية.

"بصفتنا مقاولة مواطنة، نحن مسؤولون تجاه بلدنا، ويتعين علينا أن نكون في الموعد من أجل الدعم والمساهمة في مواجهة وباء "كوفيد-19". بلدنا يحتاج لكي نكون جميعنا متحدين في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة"، تصرح إدارة Global Engines.

كما اتخذت Global Engines القرار بالإقفال المؤقت لجميع معارضها، دعما لحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة، من أجل ضمان سلامة عملائها وموظفيها، مع إقامة مصلحة دوام على مستوى خدمات ما بعد البيع من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 إلى 15 ساعة لتلبية طلبات عملائها، بما يتفق مع المعايير الصحية الأكثر صرامة.