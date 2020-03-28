24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  2. والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن" (5.00)

  3. الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل (4.50)

  4. صرامة القائدة حورية (3.67)

  5. المغرب يقطع الشك باليقين في مسألة "الكلوروكين" (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "بريد كاش" تطلق خدمة جمع التبرعات لصالح صندوق تدبير "كورونا"

"بريد كاش" تطلق خدمة جمع التبرعات لصالح صندوق تدبير "كورونا"

"بريد كاش" تطلق خدمة جمع التبرعات لصالح صندوق تدبير "كورونا"
بلاغ صحافي
السبت 28 مارس 2020 - 08:55

تعلم "بريد كاش" كافة المواطنين انطلاقَ خدمة جمع التبرعات لصالح صندوق تدبير جائحة "كورونا".

هذه الخدمة متوفرة في جميع وكالات "بريد كاش" في جميع أنحاء المغرب، ومتاحة للأشخاص والمؤسسات الذين يودون التبرع لفائدة هذا الصندوق.

كما يمكن لزبناء "بريد كاش" التبرع عبر تطبيقهم "بريد باي" بكل سهولة وأمان.

زد على هذا أن وكالات "بريد كاش" ومركز خدمة الزبناء رهن الإشارة للإجابة عن جميع التساؤلات.