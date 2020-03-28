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"بريد كاش" تطلق خدمة جمع التبرعات لصالح صندوق تدبير "كورونا"
السبت 28 مارس 2020 - 08:55
تعلم "بريد كاش" كافة المواطنين انطلاقَ خدمة جمع التبرعات لصالح صندوق تدبير جائحة "كورونا".
هذه الخدمة متوفرة في جميع وكالات "بريد كاش" في جميع أنحاء المغرب، ومتاحة للأشخاص والمؤسسات الذين يودون التبرع لفائدة هذا الصندوق.
كما يمكن لزبناء "بريد كاش" التبرع عبر تطبيقهم "بريد باي" بكل سهولة وأمان.
زد على هذا أن وكالات "بريد كاش" ومركز خدمة الزبناء رهن الإشارة للإجابة عن جميع التساؤلات.