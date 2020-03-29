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الرئيسية | مال وأعمال | الدعم المباشر للأسر يفتح باب إخراج السجل الاجتماعي بالمغرب

الدعم المباشر للأسر يفتح باب إخراج السجل الاجتماعي بالمغرب

الدعم المباشر للأسر يفتح باب إخراج السجل الاجتماعي بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 10:00

فتح إفراج لجنة اليقظة الاقتصادية، المُحدثة من قبل الحكومة، تفاصيل عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، أي من غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررة من تداعيات "فيروس كورونا"، الباب أمام تجديد المطالبة بالتسريع في العمل بالسجل الاجتماعي.

وبقرار اللجنة دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرًا لتعقيد هذه الإشكالية، سيتم في المرحلة الأولى دعم الأسر التي تستفيد من خدمة "راميد"، وتعمل في القطاع غير المهيكل، وأصبحت لا تتوفر على دخل يومي إثر الحجر الصحي، مشيرة إلى أنه يُمكن للأسر الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من تدبير معيشها، ستُمنح من موارد صندوق محاربة جائحة "كورونا"، الذي أنشئ تبعًا لتعليمات الملك محمد السادس.

وترى شريفة لومير، الباحثة في السياسات العمومية، أنه "سيكون من حسنات ما بعد مرحلة هذه الجائحة تسريع إخراج السجل الاجتماعي إلى أرض الواقع"، منبهة إلى أنه إلى حدود اللحظة ليس هناك إطار قانوني لدى الحكومة للاقتصاد غير المهيكل، وللفئات الهشة.

وبعدما أكدت لومير، في تصريح لهسبريس، وجود صعوبة في تحديد الفئات الهشة المتضررة، أردفت: "يمكن أن تكون الجماعات الترابية مرجعا في الاستهداف المباشر لهذه الفئة العريضة في الأحياء الشعبية وضواحي المدن"، مبرزة أن هذا "الأمر يفسر كرد فعل تجاه قانون الطوارئ الصحية، في ظل تأخر الحكومة في إخراج السجل الاجتماعي الذي يحدد هذه الفئة".

وقالت الباحثة ذاتها: "لهذا يمكن أن تساعد الجماعات الترابية الحكومة في الاستهداف السريع لهذه الفئة من المشتغلة في القطاع غير المهيكل على الصعيد الترابي"، موضحة أن هذا هو المدخل "لكي يكون الاستهداف سريعا وفعالا ويتم صرف الدعم لهذه الفئات الهشة في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها اليوم".

وأكدت لومير في هذا الإطار أنه "مع قانون الطوارئ الصحي وفيروس كورونا، يجب استثمار بيانات السلطات المحلية والمنتخبين"، مبرزة نجاعة "الاعتماد على بيانات نظام المساعدة الطبية 'راميد'، ما سيشكل أيضا خطوة إيجابية في هذه الأوضاع".

هذا وتحدد الحكومة هذه المساعدة المالية في 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص، موردة أنه يجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة "راميد" إرسال رقم بطاقة "راميد" الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم: 1212.

يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد إجراء سابق أعلنته الحكومة، يتمثل في تقديم دعم شهري قدره 2000 درهم للأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين توقفوا عن العمل مؤقتًا بسبب تداعيات أزمة "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Bob الأحد 29 مارس 2020 - 10:07
هاد الشئ كان خصو يكون هذي 100سنة
دابة عاد فكرتم أيها الكسلاء
تحبون الجلوس في الآخر
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2 - هشام متسائل الأحد 29 مارس 2020 - 10:11
رغم أنه أفضل من لاشيء إلا أن المبالغ المعلنة هزيلة جدا

1200 درهم فيها الكراء الماء والكهرباء وماذا سيتبقى ؟
خاص الدولة تلغي مؤقتا فواتير الماء والكهرباء وهي قادرة على ذلك بضغطة زر
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3 - rachid الأحد 29 مارس 2020 - 10:11
يا عباد الله نحن مع الدعم لكن أقسم لكم أنه عدد كبير من الناس لديهم بطاقة راميد ولايستحقونها أعرف من له بيت من طابقين وجراجين مكتريين وسيارة جديدة من نوع ممتاز ويتوفر على بطاقة راميد. مارءيكم . ؟خطأ فادح أنه نعتبره خطوة للسجل الاجتماعي. والعديد منهم. ومثال على دالك سيدة اتصلت بقناة راديو تعترف بحملها لبطاقة راميد والناس جيرانها ميسورين . وتناشد الناس الميسورين على عدم الازدحام مع إخوانهم الفقراء المحتاجين فعلا. هدا يبين حجم الخروقات في راميد
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4 - youssef azouz الأحد 29 مارس 2020 - 10:11
سنة 2011، كنت إقترحت إبان حركية 20 فبراير أن تعتمد الدولة على سجلات خدمة الماء و الكهرباء. مع أخذ بعين الإعتبار المساكن التي تشترك نفس العداد و المواطنين الذين لا يتوفرون اصلا على الخدمتين.

إقترحت حينها تحويل دعم المحروقات كاملا نحو دعم فاتورة الماء و الكهرباء.

و اقترحت الإعتماد على تلك السجلات كمنطلق لوضع برنامج تغطية إجتماعية يشمل الجميع .. لكن النظام لا يريد العصرنة، يريد النظام الإستمرار في سياسة التجمهر حول الشيخ و المقدم، و هي إستمرارية للرشوة و المحسوبية و باقي موبقات المخزن.

اليوم نحن في 2020، جا و مشا بنكيران .. و لا زالوا يتلوكون في وضع السجلات .. و انتظروا ان تنزل علينا الجائحة ليسارعوا الخطى دون تخطيط.
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5 - bonjour الأحد 29 مارس 2020 - 10:13
دعموا كلشي راه المغاربة كاملين متضىررين من هذا الوباء حتى الطبقة المتوسطة متضررة
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6 - Beobachter الأحد 29 مارس 2020 - 10:21
La photo est sans aucun commentaire......
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7 - معلق الأحد 29 مارس 2020 - 10:24
على المغرب ان يستيقظ جيدا بعد هاته الازمة و ان يعرف ان الخير لن يأتي الا عن طريق الاستثمار في الموارد البشرية و خصوصا في الصحة و التعليم لنشر الوعي

هاته الازمة اظهرت وجه المغرب الحقيقي الذي هو الشعب.. و اظهرت للاسف ان الحكومة لم تكن تعرف غالبية مواطنيها طوال كل هاته السنوات

بل و حتى الحلول التي اقترحتها, وجدتم انه من المستحيل تطبيقها في المغرب العميق بسبب الغياب الكلي لابسط شروط العيش فما بالك بالانترنت

ظننت شخصيا ان شخصية كبور التي جسدها حسن الفذ هي شخصية خيالية لأكتشف انها واقع معاش للكثير من الناس.. و هي نتاج سنوات من تجاهل الحكومة للتربية و التعليم كلبنة اساس لتكوين شعب واع بالمسؤولية و مستعد للتضحية من اجل الوطن
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8 - ZakariaJ الأحد 29 مارس 2020 - 10:24
الحد من الهجرة القروية والتشجيع على الإستتمار بها، فتح محل نجارة او إسكافي او ميكانك هو أيضا إستتمار. هنا يكفي ان تقوم الجمعات القروية بإنشاء محلات تجارية بثمن إيجار لا يهلك صاحب المحل. التشجيع على تربية الدواجن البلدية و تربية المواشي و تشكيل تعاونيات محلية لتسويقها. فتح الفرص للتلاميذ للعمل بها فيما يخص الحسابات و التدبير. هي تدابر ترقعية لكنها ذات مغعول.
بالمدن لابدا ان تعيد الدولة قكاعتها الحيوية الى تدبيرها، النقل الحضري، الصحة، الماء الكهرباء، تشجيع التكوين المهني، خلق منح على شمل قروض لطلبة التكوين المهني، بناء أحياء جامعية، و مكتبات عامة، هنا يأتي دور وزارة الأوقاف. وضع حد لسياسة التجزؤات السكنية و وضع هاته الأراضي في خدمة المستتمرين و أعني بدالك بناء معامل صناعية و ليس
المقاهي. المواطنون مطالبون بالمساهمة. وضع حد للمدارس الحرة، فرض ظرائب كبيرة على كل معلم يعطي دروس إظافية فهي تهلك صاعد المواطن المغربي. ارى هاته إجراءات أفضل من توزيع الصدقات.
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9 - مراد الأحد 29 مارس 2020 - 10:24
الصعوبة التي واجهتها الحكومة في تحديد الفئات المتضررة بالوطن هي انعكاس لإهمال طال هذه الفئات مع تعاقب الحكومات .. الحكومة لا تعلم حتى بالتقريب عدد الفقراء بالبلاد .. اللامبالاة.. وكأن راع الغنم (الحكومة) الذي لا يعرف كم لديه من حمل (الفئات الهشة) يخرج بالقطيع (الشعب) إلى المراعي الواسعة (فكم سيحتمل الحمل؟).
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10 - رحاب الأحد 29 مارس 2020 - 10:25
بالنسبه ليا كمواااطنه كتبتي بلادها احسن دعم تقدموا الدوله هي تعطينا خريطة الاصابات بفيروس كرونا حسب المدينه والاحياء سكنيه وكدلك تزيد تسرع وزيره الكشف عن الاشخاص لا يعقل منين بدا هاد الوباء يلاه وصلنا لا الفين شخص لي تم الكشف عنهم همشي خطير غيخلي مرض ينتشر اكتر ومده الحجر صحي تزاد ناس تعبات نفسيا بزاااف والاقتصاد تهلك.. يجب ع دوله تشغل مختبرات جديده بكل جهات مملكه لتسريع الكشف.. ويجب الزام الاطباء وطاقم لي معاهم باش يخدمون بضمير لانه هناك اهمال كبير فحق المرضى والخوف منهم.. راه المرضى امانه ف عنوقهم.. هدا هو الدعم الحقيقي
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11 - المصطفى بهلول صاحب روئية الأحد 29 مارس 2020 - 10:25
بارك الله فيكم اللهم اجعل هاذا الخير دائما على أسر المغربية أتمنا من الله يا ملكنا الحبيب محمد السادس
إن يمن عليك الله بالخير والبركة اللهم ارزق كل محتاج
في المغرب إنك مجيب دعاء صباح الخير هسبريس الحبيبة الغالية أنشرها ولك أجر
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12 - mhboub الأحد 29 مارس 2020 - 10:26
هي بادرة طيبة نشكر من قام بها ولو أن هد البركة قليلة ولكن عمش ولا عور نتمنى أن تعود المياه الى مجاريها وأن يرفع الله البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم .وان يكون درسا لهده الامة الاسلامية لتعود الى الصواب والطريق المستقيم حفظنا وحفظكم الله من شر البرية.
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13 - مهاجر الأحد 29 مارس 2020 - 10:28
نامل من الحكومة ان تحول صندوق محاربة جائحة "كورونا"، بعد محاربة الوباء الىً. ولادة صندوق التعويضات الاجتماعية لتدعيم العاطلين عن العمل والمعاقين رسميًا
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14 - جلال الأحد 29 مارس 2020 - 10:31
هناك عدة دروس خلاصات يجب تخرج منها الدولة المغربية بعدمرور جاءحة كورونا سوف تنتهي آجلا ام عاجلا هذه الأزمة نقمة من ورائها النعمة طبعا سوف تحصل الوفيات يرحمهم الله نسميهم الشهداء الوباء هذه ضريبة اي الوباء متل هذا الحجم لا يدفعها المغرب وحده بل تدفعه البشرية كلها الوباء اكيد سوف بحمل تغييرات كبيرة العالم موازين القوى سوف تتغير كثير من السلوكيات الماضية التي اعتمدها انسان لن تبقى بداية عدم مصافحة والعناق والتقبيل ضرورة النظافة اليد والجسم حفاظ على البيئة عودة الاهتمام بالتعليم والعلم والعلماء وإعادة اعتبار ومكانة الأطباء الرياضيين الفنانون العياشة الدعاة الرجال الدين مشعوذين الدجالين سيكونون أكبر الخاسرين من الوباء ينتشر التعليم على بعد ضربة إلى المدارس الخاصة دروس الخصوصية تقل زبائن مقاهي الشيشة سوف تنقرض تسعى الحكومة محاربة الاقتصاد غير مهيكل الاجبار الأرباب العمل تسجيل عمالهم في الضمان الاجتماعي حتى لا تجد دولة نفسها في نفس المأزق تصب في مصلحة الطبقات الفقيرة تحسين مستوى عيشها كورونا عندو الإيجابيات متل السلبيات
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15 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 10:32
هل يلزمنا نصف قرن لاخراج مشروع السجل الاجتماعي الموحد .يجب على الأغنياء أن يعوا أن السلم والسلام لن يعم إلا بالتكفل بالفقراء و المعوزين والطبقة الهشة.
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16 - Mustapha الأحد 29 مارس 2020 - 10:34
يجب التدقيق في لواءح المستفيدين من نضام راميد هناك ميسورون يستفيدون منه ومعوزون لا يتوفرون عليه
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