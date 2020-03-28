فاعل بمكناس يتبرّع بمليون درهم لصندوق "كورونا"‎

هسبريس من الرباط

في إطار دعم صندوق مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، المحدث بأمر ملكي، ساهم حميد لحلو، فاعل اقتصادي بمدينة مكناس، بمبلغ قيمته مليون درهم.

ووفق المتبرع، هذه المساهمة جاءت استجابة للمبادرة الملكية، وترسيخا لروح المواطنة وقيم المؤازرة، وانخراطا في المجهود التضامني لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة بسبب فيروس "كوفيد 19".