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بنوك المغرب تؤجل سداد القروض وتدعم المقاولات
الأحد 29 مارس 2020 - 11:18
أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ضمن بلاغ، أنها ستشرع ابتداء من غد الاثنين تفعيل الاجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات "كورونا".
ووفق المصدر نفسه فإن الأمر يتعلق، بناء على طلب، بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و"الليزينغ" من شهر مارس حتى شهر يونيو ، بدون مصاريف أو غرامات التأخير.
كما يتعلق التعاطي نفسه، وفق بلاغ المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بإحداث خط ائتمان إضافي لنفقات التسيير بالنسبة للمقاولات المتضررة؛ قابلة للاسترداد في حد أقصاه 31 دجنبر 2020.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - فيروز الأحد 29 مارس 2020 - 11:27
خطوة إيجابية تستحق التنويه ولكن ماذا عن شركات القرض؟
3 - موظف مقهور الأحد 29 مارس 2020 - 11:31
سؤال هد التاخير في سداد القروض هل سيشمل الاجراء فقط ام حتى الموظفين ..وشكرا
4 - issame الأحد 29 مارس 2020 - 11:32
بادرة طيبة. جاء الآن دور شركات الاتصالات و المياه و الكهرباء. ارحموا الضعفاء إن لم يكن بإعفاءهم من الفواتير فعلى الأقل تأجيلها شهرين أو ثلاث. اله يرحم المتوفين و يشافي المصابين و يخرجنا من هاد المحنة
5 - sanae الأحد 29 مارس 2020 - 11:32
وفين خليتو الناس اللي مستافدين من القروض الصغرى فحال الامانة ولا التضامن منين غادي يخلصو هاد الناس مساكن اللي دابا متوقفين على العمل منين غادي يجيبو الفلوس صاحب القرض كايجي عندك حتى للدار ماشي حشومة يدقو على الناس فهاد الضروف عيب وعار
6 - Soma الأحد 29 مارس 2020 - 11:35
أنا عندي قرض خاص بشقة سكنية والأن لا أستطيع السداد لأن توقفت عن عملي بسبب هذا الوباء يجب علي الآن وضع طلب خطي للبنك لتأجيل هذا السداد أم هذا خاص فقط بالمقاولات
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