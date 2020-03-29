24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ماكرون يتضامن مع إيطاليا ويرفض أنانية أوروبا (5.00)

  2. مخالفو حالة الطوارئ (5.00)

  3. حصد كورونا لأرواح "صغار السن" يفند استسهال مخاطر الفيروس (5.00)

  4. الجيش الفرنسي ينقل مرضى "كوفيد 19" إلى ألمانيا (5.00)

  5. هذه الإجراءات الوقائية الشيلية ضد فيروس كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | بنوك المغرب تؤجل سداد القروض وتدعم المقاولات

بنوك المغرب تؤجل سداد القروض وتدعم المقاولات

بنوك المغرب تؤجل سداد القروض وتدعم المقاولات
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 11:18

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ضمن بلاغ، أنها ستشرع ابتداء من غد الاثنين تفعيل الاجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات "كورونا".

ووفق المصدر نفسه فإن الأمر يتعلق، بناء على طلب، بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و"الليزينغ" من شهر مارس حتى شهر يونيو ، بدون مصاريف أو غرامات التأخير.

كما يتعلق التعاطي نفسه، وفق بلاغ المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بإحداث خط ائتمان إضافي لنفقات التسيير بالنسبة للمقاولات المتضررة؛ قابلة للاسترداد في حد أقصاه 31 دجنبر 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - فيروز الأحد 29 مارس 2020 - 11:27
خطوة إيجابية تستحق التنويه ولكن ماذا عن شركات القرض؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - الرباط الأحد 29 مارس 2020 - 11:28
بالنسبة الموظفين واش معنيين او لا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - موظف مقهور الأحد 29 مارس 2020 - 11:31
سؤال هد التاخير في سداد القروض هل سيشمل الاجراء فقط ام حتى الموظفين ..وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - issame الأحد 29 مارس 2020 - 11:32
بادرة طيبة. جاء الآن دور شركات الاتصالات و المياه و الكهرباء. ارحموا الضعفاء إن لم يكن بإعفاءهم من الفواتير فعلى الأقل تأجيلها شهرين أو ثلاث. اله يرحم المتوفين و يشافي المصابين و يخرجنا من هاد المحنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
5 - sanae الأحد 29 مارس 2020 - 11:32
وفين خليتو الناس اللي مستافدين من القروض الصغرى فحال الامانة ولا التضامن منين غادي يخلصو هاد الناس مساكن اللي دابا متوقفين على العمل منين غادي يجيبو الفلوس صاحب القرض كايجي عندك حتى للدار ماشي حشومة يدقو على الناس فهاد الضروف عيب وعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
6 - Soma الأحد 29 مارس 2020 - 11:35
أنا عندي قرض خاص بشقة سكنية والأن لا أستطيع السداد لأن توقفت عن عملي بسبب هذا الوباء يجب علي الآن وضع طلب خطي للبنك لتأجيل هذا السداد أم هذا خاص فقط بالمقاولات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.