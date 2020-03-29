بنوك المغرب تؤجل سداد القروض وتدعم المقاولات

هسبريس من الرباط

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ضمن بلاغ، أنها ستشرع ابتداء من غد الاثنين تفعيل الاجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات "كورونا".

ووفق المصدر نفسه فإن الأمر يتعلق، بناء على طلب، بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و"الليزينغ" من شهر مارس حتى شهر يونيو ، بدون مصاريف أو غرامات التأخير.

كما يتعلق التعاطي نفسه، وفق بلاغ المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بإحداث خط ائتمان إضافي لنفقات التسيير بالنسبة للمقاولات المتضررة؛ قابلة للاسترداد في حد أقصاه 31 دجنبر 2020.