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الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
الاثنين 30 مارس 2020 - 02:19
أورد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بـ 0,58 في المائة مقابل الأورو، وبـ 2,06 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 19 و25 مارس الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عربي الاثنين 30 مارس 2020 - 02:34
بعض المغاربة يحملون كرها بغيضا لكل ماهو أجنبي وبالخصوص أروبا وفرنسا بالخصوص، كانو يهللون ويكبرون لهبوط الأورو نتيجة الضروف الحالية،هاهو الدرهم يهبط فما قولهم؟ الأحكام الجاهزة لاينطق بها إلا الجاهلين أو الفاشلين ليبرروا فشلهم... la roue tourne, فكفا إستهزاءا و"تفشيا" بالآخرين... كره الغرب وفرنسا ليس إلا نتيجة لعقدة النقص والفشل. أما العلماء والباحثين والمثقفين الحقيقيين يعرفون قدر الغرب وفضلهم علينا...
تعليق غير لائق
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