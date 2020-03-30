الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي

هسبريس من الرباط

أورد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بـ 0,58 في المائة مقابل الأورو، وبـ 2,06 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 19 و25 مارس الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.