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الرئيسية | مال وأعمال | شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية

شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية

شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 30 مارس 2020 - 09:30

عبر عدد من رجال الأعمال وأرباب الشركات المنخرطين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن رفضهم للطريقة التي تمت بها صياغة رد التجمع المهني للبنوك بالمغرب على رسالة رئيس الاتحاد بشأن ما قال عنها "المشاكل المتعلقة بوقف خطوط التسهيلات التمويلية التي كانت تتوفر عليها المقاولات المغربية قبل اندلاع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمغرب".

واعتبر مصدر مسؤول من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الاتحاد سعى من وراء الرسالة التي بعث بها إلى التجمع البنكي إلى إثارة الانتباه إلى مجموعة من المشاكل التي تعترض القطاع الخاص المغرب، بسبب بعض الممارسات والقرارات التي تهم التسهيلات المالية المقدمة للشركات، والتي تم إيقاف البعض منها، إلى جانب المصاريف الناجمة عن تأخير أداء الأقساط الشهرية للشركات المستحقة للمصارف.

وأضاف المصدر أن "الباطرونا كانت واضحة في رسالتها، حيث دعت إلى التعجيل بإيجاد حلول لمشاكل إيقاف خطوط التمويل، خاصة في ظل وضعية الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا على المقاولات، لا سيما وأن مجموعة من البنوك عمدت إلى رفع نسب إعادة تمويل الواردات من 1.5 إلى 3.5 في المائة، على الرغم من قرار بنك المغرب خفض الفائدة الأساسية ونسب الفوائد الخاصة بالدولار واليورو إلى مستويات متدنية".

ومباشرة بعد تلقي التنظيم المهني لرجال الأعمال والمقاولات بالمغرب الرد الرسمي على رسالته من طرف التجمع المهني للبنوك، أصدر هذا الأخير بلاغا أكد فيه أنه سيشرع مع بداية الأسبوع في تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات جائحة "كورونا".

وحسب بلاغ التجمع البنكي، فإن الأمر يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و"الليزينغ"، بناء على طلب، من شهر مارس إلى شهر يونيو، بدون مصاريف أو غرامات التأخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مريم الاثنين 30 مارس 2020 - 09:46
هذه بادرة طيبة حتى انتم أيها الابناك مصيتوا الدم ديال البشار خصكم تصبرو معانا اليوم عليا وغدا عليك وشكرا.
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2 - Abdelghani الاثنين 30 مارس 2020 - 10:12
الباطرونا المغربية تخدم مصالحها فقط والابناك المغربية هي مافيا لجمع اكبر كمية من الاموال علئ ظهور الفئة الهشة والمتوسطة فهذا هو حال المواطن المغربي بان لايرئ السعادة ابدا.
لقد اعلن بعد قليل اليوم الاثنين 30/03/2020 علئ الساعة السادسة مساء بتوقيت كانبيرا العاصمة الاسترالية GMT+11 حيث اعلن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون Scott Morisson عن تخصيص 130 بليون دولار 130Bn$ اي ما يعادل 8000 مليار سنتيم مغربي لاعانة جميع العاملين في جميع القطاعات والذين فقدوا الشغل او اوقفوا الئ اجل غير معين حيث خصصت لهم دخلا خلال كل اسبوعين راتب حدد في 1500$ اي تقريبا مليون سنتيم او 10.000درهم اي كل اسبوعين يعني 3000$ في الشهر.الاستراليون لاينتظرون راتبهم كل شهر بل يتقاضون راتبهم كل اسبوع او كل اربعاء او خميس.لهذا ترئجميع المواطنين بعيدين عن المشاكل المادية.وليس مثل حال المغاربة بان ينتظوا شهرا لاخد راتبهم ولهذا تتراكم عليهم كثرة الديون.
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3 - عمر الاثنين 30 مارس 2020 - 10:32
تحية للجميع،هذا الصباح تقدمت إلى الشركة العامة للأبناك لأستفسر عن الخبر الذي مفاده أنه يتم تأجيل تسديد قروض السكن والإستهلاك بناءا على طلب موقع،أجابني السيد ناءب المديرة قاءلا:أنت متقاعد لم تتأثر أجرتك بفعل كورونا وبالتالي لا ينطبق عليك ما قرأته أو سمعته.شكرته وانصرفت.
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4 - جس النبض الاثنين 30 مارس 2020 - 10:44
الفساد الذي ينخر البلاد في جميت الميادين نجني ثماره غي هذه الجائحة في ظرف اسبوع ثم جمع 25مليار ميزانية دولة أموال كلها كانت مخزنة بلا فائدة وما خفي كان أعظم.. اليوم ثم و بعون الله استخاجها للمستضعفين و لحد الأن لا نرى اي تغير المستشفيات على حالتها الرذيئة ..... خدمات دون المستوى و كأننا في دولة افريقة فقيرة خارجة من الحرب
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