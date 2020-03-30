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كُتّاب وآراء
النقد الأجنبي في المغرب يلامس 242 مليار درهم
أفاد بنك المغرب بأن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 241,8 مليار درهم إلى غاية 20 مارس 2020، بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 6,4 في المائة على أساس سنوي.
وأشار بنك المغرب في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، إلى أنه ضخ ما مجموعه 95,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض. وباحتساب مبلغ 2,3 مليار درهم المخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 4,1 مليار درهم المقدمة في شكل مبادلة للصرف، فإن الحجم الإجمالي للتدخلات بلغ 101,5 مليار درهم.
وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2 في المائة في المتوسط، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 5,5 مليار درهم، مشيرة إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 33,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، خلال طلب العروض ليوم 25 مارس (تاريخ الاستحقاق 26 مارس).
وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" سجل زيادة بنسبة 10,1 في المائة، لينخفض بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 18,7 بالمائة، موضحا أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الارتفاعات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ"الاتصالات" بـ14,4 في المائة، و"البناء ومواد البناء" بـ9,9 في المائة، و"الأبناك" بـ9,8 في المائة، و"الصناعة الغذائية" بـ8,6 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر في 983,9 مليون درهم مقابل 813,1 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم، مسجلا أنه في السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط 196,7 مليون درهم بعد 388,1 مليون درهم.