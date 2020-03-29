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الرئيسية | مال وأعمال | مؤسسة ميلود الشعبي تساهم في "صندوق كورونا"

مؤسسة ميلود الشعبي تساهم في "صندوق كورونا"

مؤسسة ميلود الشعبي تساهم في "صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 18:10

شاركت مؤسسة ميلود الشعبي للأعمال الاجتماعية والتضامن في الصندوق الخاص لتدبير مواجهة جائحة كورونا، الذي أنشأه الملك محمد السادس.

وأعلنت المؤسسة التابعة لشركة "Ynna Holding"، وهي شركة مغربية رائدة في الصناعة والعقارات والفنادق والتوزيع الجماعي، يعمل فيها أكثر من 20.000 شخص، أنها وضعت سلسلة الفنادق والمنتجعات "موكادور للفنادق والمنتجعات" تحت تصرف مهنيي الطب والولايات بكل من مراكش وطنجة والدار البيضاء.

كما قامت شركة "Gharb Paper and Cardboard"، التابعة للمجموعة الاقتصادية، بتقديم خدمة التعبئة والتغليف للمؤسسات التي تتبرع بالأقنعة والأغذية.

وفي إطار التضامن مع الأسر الفقيرة، قامت سلسلة المتاجر الكبرى "أسواق السلام"، بالتعاون مع جمعيات، بتوزيع الضروريات الغذائية الأساسية (الخبز، الدقيق، السكر، الشاي، إلخ) على الفئات المعوزة في عدة مدن في المغرب.

وأكد البلاغ أن جميع موظفي الشركات التابعة للمجموعة، بما في ذلك "Aswak Assalam" و"SNEP" و"Dimatit" و"GPC" و"Fibrociment" و"Super Cerame" و"SCIF" و"Travaux du Maroc" و"Les eaux minerales al Karama" و"Chaabi lil iskane"، أعلنوا تضامنهم ويشاركون في قافلة التبرع بالدم للمساعدة في تخفيف النقص الحالي في مراكز الدم في جميع أنحاء المملكة.

وختمت المجموعة بلاغها بتأكيد أنها مخلصة لالتزامها الاجتماعي من خلال مؤسسة ميلود الشعبي، متعهدة بأنها ستواصل العمل على تعزيز تنمية وبناء المغرب في المستقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - nabil الأحد 29 مارس 2020 - 18:45
الله يجازيكم خير الجزاء و يجعلها لكم في ميزان الحسنات.
شكرا للشركات الكبرى التي آبانت عن تضامنها في هذه الفترة الحرجة.
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45
2 - Smail الأحد 29 مارس 2020 - 18:45
Bravo et Merci
Bonne innitiative
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28
3 - عزالدين لعيون الأحد 29 مارس 2020 - 18:53
معروف على المرحوم ميلود الشعبي الإحسان والصدقة ومساعدة المحتاجين اللهم الرحمه واغفر له
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55
4 - GALA الأحد 29 مارس 2020 - 18:55
اللهم ارحم مؤسس هذا الهولدينغ السيد ميلود الشعبي واسكنه فسيح جناتك. نشهد له بالإحسان إلى الفقراء والمحتاجين وبناء المساجد أو المساهمة فيها وغير ذلك من الأعمال الخيرية
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40
5 - منير الأحد 29 مارس 2020 - 18:57
الله إرحم لكم الوالديين على هذه البادرة النبيلة. الله إحفظكم أو يحفظ الذرية تاعكم ما تعاقبة الذرية. الله إخلف ليكم في الدنيا و الاخرة. الله اسكن الفقيد جنات الفردوس مع الأنبياء و الشهداء و الصدقيين. حياكم الله يارجال و نساء الشدة.
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30
6 - من الريف الأحد 29 مارس 2020 - 18:57
ها علاش السي ميلود كان عزيز علينا. الله إرحمو و سكنو فسيح جنانه. الله يرحم الورثة ديالو أو يوفقهوم لفعل الخير.
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34
7 - تحية للمؤسسة الأحد 29 مارس 2020 - 19:02
و جميع عمالها، الله يكتر من متالكم.
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21
8 - عمرو الأحد 29 مارس 2020 - 19:12
اللهم ارحم من كان له الفضل في احداث هذه الجمعية واسكنه فسيح الجنان واجعل هذا العمل في ميزان حسناته واجعلها صدقة جارية عليه و على اهله على من عمل عليها من قريب او بعيد
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23
9 - Ikbaldeska الأحد 29 مارس 2020 - 19:14
ميلود الشعبي رحمه الله مات كجسد ، لكن ترك لنا شيء لا يقدر بثمن ، ترك لنا أبناء بررة و ترك فيهم الوطنية و فعل الخير !
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9
10 - شبالي الأحد 29 مارس 2020 - 19:19
ليحفظكم الله شجرة السي ميلود دوما وارفة الظلال سلام عليكم في الدنيا وفي الاخرة
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7
11 - Mouna الأحد 29 مارس 2020 - 19:21
الله يرحم مؤسس وصاحب مجموعة الشعبي هذه البادرة النبيلة. الله إحفظكم أو يحفظ الذرية تاعكم
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7
12 - عبدالله الأحد 29 مارس 2020 - 19:28
بادرة محمودة
و لكن تبقا المساهمة رمزية كما تبين في مقالكم لكن الدولة تحتاج مساهمات مادية وفق حاجيات المرحلة
.
اما بالنسبة توفير وووووو لا يعني اكثر من كونه من البدهيات
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0
13 - Observater الأحد 29 مارس 2020 - 19:39
رحمة الله وغفرانه على روح المرحوم سي ميلود الشعبي ،نعم المسلم الطيب الخلوق الكريم....وجزا الله خيرا ماما التجموعتي وابنائها وعلى راسهم سي فوزي....الله اجعل ليكم هاد الخير في الميزان المقبول
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0
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