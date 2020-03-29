24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:17
|13:37
|17:04
|19:49
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول إيراني: وفيات فيروس كورونا بلغت 2640
- إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
- مساهمة مصحة السويسي
- كارتيرون يقود تدريبات بنشرقي وأوناجم هاتفيًا
- المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية
المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)
- المغرب يسجل نسبة وفيات مرتفعة مقارنة بمجموع "إصابات كورونا" - (297)
- المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (140)
- العدد الإجمالي للإصابات بـ"كورونا" يصل إلى 390 في المغرب - (139)
- المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية - (125)
- معطيات رسمية ترفع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 402 في البلاد - (123)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مؤسسة ميلود الشعبي تساهم في "صندوق كورونا"
شاركت مؤسسة ميلود الشعبي للأعمال الاجتماعية والتضامن في الصندوق الخاص لتدبير مواجهة جائحة كورونا، الذي أنشأه الملك محمد السادس.
وأعلنت المؤسسة التابعة لشركة "Ynna Holding"، وهي شركة مغربية رائدة في الصناعة والعقارات والفنادق والتوزيع الجماعي، يعمل فيها أكثر من 20.000 شخص، أنها وضعت سلسلة الفنادق والمنتجعات "موكادور للفنادق والمنتجعات" تحت تصرف مهنيي الطب والولايات بكل من مراكش وطنجة والدار البيضاء.
كما قامت شركة "Gharb Paper and Cardboard"، التابعة للمجموعة الاقتصادية، بتقديم خدمة التعبئة والتغليف للمؤسسات التي تتبرع بالأقنعة والأغذية.
وفي إطار التضامن مع الأسر الفقيرة، قامت سلسلة المتاجر الكبرى "أسواق السلام"، بالتعاون مع جمعيات، بتوزيع الضروريات الغذائية الأساسية (الخبز، الدقيق، السكر، الشاي، إلخ) على الفئات المعوزة في عدة مدن في المغرب.
وأكد البلاغ أن جميع موظفي الشركات التابعة للمجموعة، بما في ذلك "Aswak Assalam" و"SNEP" و"Dimatit" و"GPC" و"Fibrociment" و"Super Cerame" و"SCIF" و"Travaux du Maroc" و"Les eaux minerales al Karama" و"Chaabi lil iskane"، أعلنوا تضامنهم ويشاركون في قافلة التبرع بالدم للمساعدة في تخفيف النقص الحالي في مراكز الدم في جميع أنحاء المملكة.
وختمت المجموعة بلاغها بتأكيد أنها مخلصة لالتزامها الاجتماعي من خلال مؤسسة ميلود الشعبي، متعهدة بأنها ستواصل العمل على تعزيز تنمية وبناء المغرب في المستقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
شكرا للشركات الكبرى التي آبانت عن تضامنها في هذه الفترة الحرجة.
و لكن تبقا المساهمة رمزية كما تبين في مقالكم لكن الدولة تحتاج مساهمات مادية وفق حاجيات المرحلة
.
اما بالنسبة توفير وووووو لا يعني اكثر من كونه من البدهيات