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الرئيسية | مال وأعمال | "ماكدونالدز المغرب" تقدم وجبات مجانية خلال أزمة "كورونا"

"ماكدونالدز المغرب" تقدم وجبات مجانية خلال أزمة "كورونا"

"ماكدونالدز المغرب" تقدم وجبات مجانية خلال أزمة "كورونا"
بلاغ صحافي
الأحد 29 مارس 2020 - 18:45

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - طارق الأحد 29 مارس 2020 - 19:05
بفتى غي صحاب الاتصالات والانترنيت بالمغرب لى ضاربين الطم ؤمامسوقينش
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15
2 - ااياس الأحد 29 مارس 2020 - 19:05
فاش سمعت ان الجمعيات هي لي عتوزع الاغدية على ناس المحتاجين رتاحيت. كنت كنصحاب لي معندوش غيمشي ياكل حيت المغاربة عيخرجو كلشي من الحجر الصحي وغيمشيو ماكدونالد
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3 - مراقب الأحد 29 مارس 2020 - 19:17
مبادرة جميلة اللهم يسر ولو اني لم يسبقني الوصول إلى ماكدو
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4
4 - رشيد الأحد 29 مارس 2020 - 19:19
بادرة طيبة من ماكدونالدز، اتمنى لو ان كل مطاعم الوجبات السريعة تعمل بالمثل للحد من أثر هذاه الجائحة
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8
5 - حذاري من المتهافتين الأحد 29 مارس 2020 - 19:21
بادرة حسنة جريئة و مفيدة يجب على المطاعم الأخرى ان تحذو مثلها من اجل الصالح العام في وقتنا هذا و في المستقبل . كما يجب على المواطنين ان لا يلجؤون إليها إلا عند الحاجة الملحة ، كما يجب عليهم أن يبلغوا عن كل من تهافت على هذه الوجبات المجانية إذا ما كان غير محتاج.
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5
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