البنك الشعبي يؤجل "أقساط السكن والاستهلاك"

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي أنه تبعا لحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات منذ 20 مارس، ووعيا منه بالتداعيات المالية على الأسر المغربية، يتيح البنك الشعبي لزبنائه الذين تضرر مدخولهم جراء هذه الظروف إمكانية تأجيل سداد أقساط قروضهم للسكن والاستهلاك، بدون تحمل أية مصاريف وذلك لمدة أربعة أشهر (من مارس إلى يونيو).

وقالت المجموعة البنكية في بيان صحافي، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن هذا الإجراء الاستثنائي المتعلق بتأجيل سداد القروض بدون مصاريف يهم الأشخاص المستفيدين من قروض "فوكاريم" وأولئك المتضررين من توقف نشاطهم والمستفيدين من إعانة صندوق تدبير جائحة "كوفيد 19".

وأضاف البيان أن "الزبناء المتوفرين على قرض السكن فوكاريم المخصص لذوي الدخل المحدود سيستفيدون من تأجيل تلقائي وبدون التقدم بطلب، أما الزبناء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنقطعين عن العمل والمستفيدين من إعانة الصندوق الخاص بجائحة كورونا، فيمكنهم التقدم بطلب للاستفادة من توقيف السداد. وهو الإجراء نفسه المعتمد بالنسبة إلى الزبناء العاملين في القطاع غير المهيكل والحاصلين على إعانة من الصندوق الخاص".

وذكرت المجموعة البنكية أن الطلبات ستعالج حسب الحالة في أفضل الآجال، ويمكن للزبناء التقدم بطلباتهم عبر مختلف القنوات التي خصصها البنك لهذا الغرض، سواء عبر الاتصال بالمستشار المعتاد في الوكالة أو عبر ملء الاستمارة الخاصة على الشعبي نت أو عبر الاتصال بمركز العلاقة مع الزبناء على الرقم 0522585066.

وطلبت مجموعة البنك الشعبي من زبنائها اعتماد هذه القنوات عن بعد دون التنقل إلى وكالاتها إلا في الحالات المستعجلة.