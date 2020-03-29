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الرئيسية | مال وأعمال | "بنك المغرب" يدعم ولوج الأسر والمقاولات للقروض

"بنك المغرب" يدعم ولوج الأسر والمقاولات للقروض

"بنك المغرب" يدعم ولوج الأسر والمقاولات للقروض
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 22:40

أعلن بنك المغرب مجموعةً من الإجراءات المتخذة من أجل دعم الاقتصاد والنظام البنكي، على خلفية "الجائحة التي يشهدها العالم اليوم، والتي ستكون لها بالتأكيد تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى الشكوك القوية التي باتت تحيط بحدة وطول تأثيرها على معظم القطاعات على الصعيد الوطني".

وجاء في بلاغ توصلت به الجريدة، أن بنك المغرب اعتمد مجموعة من التدابير الجديدة، من شأنها أن ترفع، بثلاثة أضعاف، القدرة على إعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب، من خلال "إمكانية لجوء الأبناك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية"، و"توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة".

ومن ضمن التدابير، أيضا، هناك "تمديد آجال عمليات إعادة التمويل"، و"تعزيز برنامج بنك المغرب الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها".

وعلاوة على ذلك، يضيف البلاغ، اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، قصد تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية. كما سيواصل بنك المغرب تتبعه، عن كثب، لآثار هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وسيتخذ، عند الضرورة، المبادرات اللازمة لمواجهتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مقهور الأحد 29 مارس 2020 - 23:01
المطلوب من سي الجواهري هو حث جميع الابناك او اعطاء تعليمات لوزارة المالية من اجل ايقاف جميع الاقتطاعات من المنبع الخاصة بجميع الموظفين حتى انجلاء جائحة كرونة ...هدا هو المطلوب والطلب الحساس لاننا كموظفين لازلنا نعمل في مكاتبنا اما من خلال تتبع الحالات او اعداد التقارير الوزارية الى ما هنالك من الاعمال و كدا لانه لايمكن الغاء الترقيات برسم هده السنة وفي نفس الوقت عدم الاستفادة من اي مبادرة من شأنها التخفيف قليلا من عبئ المسؤولية الدي نتحمله ازاء الاهل والاخوة والاقارب ..هدا الى بقا شي حاجة من الصالير لي اغلبيتو اقتطاعات بنكية ...ارحمو من فالارض يرحمكم من في السماء،..ضرورة تدخل ملكي ..وشكر
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2 - أمنية مواطن في زمن كورونا الأحد 29 مارس 2020 - 23:32
امنيتي وأمنية كل المغاربة هو أن تعجز البنوك عن سلفات السكن حتى يهوي مجال العقار الى أسفل السافلين..
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3 - bakali Mohammad الأحد 29 مارس 2020 - 23:54
السلام عليكم انا انسان معاق معنديش بطاقات الرميد انا متزوج لدي طفل واحد وشكر
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