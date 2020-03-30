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الرئيسية | مال وأعمال | المقاولات المغربية تستفيد من تحفيزات لصناعة المعقمات والكمامات

المقاولات المغربية تستفيد من تحفيزات لصناعة المعقمات والكمامات

المقاولات المغربية تستفيد من تحفيزات لصناعة المعقمات والكمامات
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 13:00

دفع خطر تفشي فيروس كورونا المستجد حكومة سعد الدين العثماني إلى إعلان تقديم مساهمات مالية لدعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة في تصنيع المعقمات والكمامات الواقية محلياً، عوض الاعتماد على الاستيراد فقط.

وخلال الأيام الماضية لجأ المغرب إلى توقيع عقد مع شركة كورية لاستيراد 100 ألف جهاز كشف سريع عن فيروس "كورونا"، بعدما كانت المملكة تلقت في الأيام الماضية شحنات من المنتجات والمعدات الطبية من الصين.

ولكي لا يتم الاعتماد حصراً على الاستيراد، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي برنامجاً لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في مجال تصنيع المنتجات والمُعدات المستعملة في مواجهة هذه الجائحة.

وقالت الوزارة في إعلان لها إنه بإمكان المقاولات، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، المشاركة في إعلان طلب اقتراح مشاريع أطلقت عليه اسم "امتياز- تكنولوجي"، سيُساهم في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي في سقف 10 ملايين درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و1.5 ملايين درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً.

وتتعلق المشاريع التي تستهدفها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر على الخصوص بتصنيع منتجات النظافة، مثل السوائل المعقمة، ومُعدات الحماية الفردية، مثل الكمامات الواقية والصدريات الطبية والبذل المعقَّمة، إضافة إلى محاليل تنظيف الأسطح والمعدات الطبية.

وإذا كان الاستثمار الإجمالي المقترح من قبل مقاولة ما تريد المشاركة في هذا البرنامج في حدود 5 ملايين درهم مثلاً، فإن المساهمة المالية التي ستقدمها الدولة لها ستكون في حدود 1.5 ملايين درهم، أي 150 مليون سنتيم.

وبادر عدد من المقاولين المغاربة إلى الكشف عن مبادرات عدة تروم تصنيع عدد من الآليات التي يمكن أن تساعد في الجهود الوطنية لمحاربة تفشي فيروس كورونا، منها عمل شركة بطنجة على تصنيع أجهزة تنفس وبوابة ذكية للتعقيم بآليات متوفرة في السوق المغربية.

ويحاول المغرب منذ أسابيع العمل على مختلف الجبهات لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد، فعلى المستوى العلاجي بدأ اعتماد الكلوروكين لعلاج المصابين، كما جرى تأهيل المنظومة الصحية من خلال الرفع من أسرة الإنعاش وأجهزة التنفس والكشف وأخذ العينات بتمويل من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

إضافة إلى ذلك، يعمل المغرب على الاطلاع على تجربة الصين في مواجهة الفيروس، إذ قام خبراء ضمن فريق مراقبة وباء كوفيد-19 ومكافحته بمقاطعة قويتشو الصينية الأسبوع الجاري بعقد اجتماع عبر الفيديو مع الخُبراء المغاربة بوزارة الصحة وأحد المراكز الاستشفائية بالدار البيضاء، لتبادل الخبرات حول مراقبة وباء كوفيد-19 والوقاية والسيطرة عليه.

وأطلع خبراء العلاج والأوبئة التابعين لفريق قويتشو الخبراء المغاربة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد-19 وتكنولوجيا التشخيص والتجربة في العلاج السريري، كما قدموا اقتراحات الاستجابة بناء على الوضع الفعلي في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - hmida الاثنين 30 مارس 2020 - 13:09
مجهود مشكور عليه من الدولة رغم انه كان عليه ان يكون هم قبل
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30
2 - حازم الاثنين 30 مارس 2020 - 13:11
سألت الصيدلاني عن ثمن لكمامة العادية فقال لي سعرها 15 درهما ، اللهم ان هذا منكر
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25
3 - les gants aussi الاثنين 30 مارس 2020 - 13:13
ne pas oublier les gants pour differents intervenants. le medecin doit changer de gants chaque fois qu'il examine un cas suspécté d'avoir attrapé le virus. la régle d'or: une paire de gants par patient.
c'estt valable pour tous les autres intervenants
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9
4 - وليد الاثنين 30 مارس 2020 - 13:16
هاذا شيء جيد لاننا نحتاج إلى هذه المنتوجات الضرورية
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13
5 - تنبييييييه! الاثنين 30 مارس 2020 - 13:17
صنع الكمامات ليس بالأمر البسيط، لأنها يجب أن تكون معقمة و جد نضيفة. المرجو إسناد هده المهمة لمختبرات الدرك، و الشركات التي لها تجربة.
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34
6 - عادل الاثنين 30 مارس 2020 - 13:17
مبادرة طيبة,في نظري أقترح أن شركات النسيج والملابس الجاهزة ولا سيما أن معظم هذه الشركات توقفت عن العمل أن تفتح من جديد من أجل إنتاج كمامات طبية وإنتاج كل ما يتعلق بالأفرشة شرط أن تكون خاضعة لمعاييرالصحة وعلى الحكومة أن تدعمها. كما أقترح صناعة آلات ضخ الأوكسجين ولا سيما أنه رأينا فيديو لشاب مغربي صنع هذه الآلة. فهناك قولة هي: تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا وشكرا.
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23
7 - ادريس مكناس الاثنين 30 مارس 2020 - 13:20
لقد حان الوقت للتكوين السريع للمجازين العاطلين عن العمل ذوي الاختصاصات القريبة من القطاع الصحي البيولوجيا...من أجل القيام ببعض المهام اللتي من شأنها تخفيف العبء عن كوادر الصحة العمومية مثلا كالقيام بإجراء التحاليل السريعة و مهام أخرى مشابهة...
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20
8 - سعيد الاثنين 30 مارس 2020 - 13:20
كان على الحكومة أن تستورد أو تعطي للمقاولات صنع ما يمكن صنعه لما بدأ الفيروس ينتشر في أوربا ويمكن الأن ان تستدرك الموقف بإذن الله
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15
9 - Please consult the experts الاثنين 30 مارس 2020 - 13:24
Pas tous les masks sont effectives contre ce virus, il faut suivre les instruction du CDC americains dans cette situation et non pas produire des masks qui n'offrent aucune vraie protection
Bravo pour votre effort
Je vous recommend de consulter le CDC americain
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0
10 - زرهوني الاثنين 30 مارس 2020 - 13:27
بادرة جيدة جدا تستحق التنويه. لكن ماذا بعد زوال كورونا إن شاء الله؟ هل سيستمر الدعم الحكومي لمثل هذه المقاولات في توفير الحاجيات الملحة والدائمة للمواطنين، غير المعقمات والكمامات، مما له أثر دائم في حياتهم؟ ويوفر للوطن عملات صعبة تذهب هدرا في الاستيراد هو في أمس الحاجة إليها، أم أنها سياسة محكومة بالظرفية فقط ثم تولي الحكومة ظهرها لمثل هذه المقاولات، بل تعقد لها مساطير الاستثمار وتعرقله.
نرجو أن نكون قد استفدنا من الأستاذ الفيروس كورونا بتعليمه لنا عن قرب دروسا كثيرة وليس درسا واحدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
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0
11 - مواطن وفي الاثنين 30 مارس 2020 - 13:28
شي جميل أن تقوم الصناعة المحلية وتنهض بمهامه الوطنية لانه فعلا الحاجة ام الاختراع وتبدو هذه المبادرة كعروس في ابهى حالها الان أن كلمة محفزات لا تتفق لا مع الموقف ولا مع الضرورة لا نداء الوطن واحب على كل مواطن ولا داعي لان نحفزه او تمنحه تميز لا في هذه الصروف الأولوية المطلقة للوطن وحين يتعلق الأمر بالوطن فكلنا جنود وكلنا معبؤن تلبية لوطننا وأبناءه الاعزاء
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0
12 - المختار الاثنين 30 مارس 2020 - 13:28
كلمة حق للإنصاف. وزير التجارة و الصناعة الحالي حفيظ العلمي، ساهم ب20 مليار سنتيم من ماله الخاص، رغم انه لا يتقاضى شيئا كونه وزير، المهم ان السيد يشتغل اكثر مما يتكلم، ليس كأمثال شناقة السياسة بالمغرب... ساهم بدور كبير في غنزال مخطط التسريع الصناعي، كما ساهم في غعطاء نسبة كبيرة من صفقات صناعة الكمامات لشركات مغربية لتحفيز المقاولة الصغرى و المتوسطة
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-1
13 - يونس الاثنين 30 مارس 2020 - 13:29
القرار جاء متأخرا بعض الشيء لكن الوقت لازال في المتناول، يجب على المقاولة المغربية ان تاخد العبرة من الصين و تكيف إنتاجها بحسب احتياجات المستهلك و المجتمع و هذه هي المقاولة الذكية، بالتوفيق انشاء الله
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14 - هل استيقظتم الاثنين 30 مارس 2020 - 13:31
حين كانت توجه الملايير للدعم السينيمائي والمهرجانات والقبور والمجون، قال الشعب اللهم هذا لمنكر، وتم وصف المنتقدين بأبشع الاوصاف، والان ظهر الحق وزهق الباطل ، التيكنولوجيا الصحة التعليم هم من سينقدكم بإذن الله ولن ينفعكم بعد اليوم المهرجانات والمغنيين والممثلين وكل التافهين، وستدعمون بزييييز منكم تلك القطاعات التي تعمدتم منذ الاستقلال اقبارها.
هذا درس لكم، فشكرا لهذا الفيروس الذي كشف ورقة التوث عن الجميع وكشف العورات، وحتى الكبار الذين يفرون للعلاج في فرنسا أخيرا سيشعرون بما كنا نشعر به في تلك المستشفيات المرعبة و الخاوية على عروشها التي سينقلون إليها مجبرين بعد أن أغلقت عنهم فرنسا أبوابها، ليدقوا من نفس الكأس الذي نتجرعه كل يوم ونحن نسرخ ولا أحد يلتفت إلينا.
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15 - اقتصاد الحرب الاثنين 30 مارس 2020 - 13:32
هده مرحلة الدفاع والتخندق والامداد سنمر انشاء الله الى مرحلة الهجوم والانتصار ويجب ان نخطط الى مرحلة الانتشار وهي مرحة ستكون على مراحل الى ان ترجع الامور الى احسن من قبل.
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16 - daka الاثنين 30 مارس 2020 - 13:34
بادرة طيبة, توفير كمامات وكذالك فرص شغل
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17 - عبد الله الاثنين 30 مارس 2020 - 13:36
في رأيي كان على الحكومة تقوم بهذه المبادرة مند زمن بعيدددد و تشجع الشباب ديالها و حاملي المشاريع و بالتالي تنمي الصناعة الوطنية و المنتوج الوطني و تزيد من فرص الشغل بدل الإعتماد على الإستيراد. لي كينهب من مخزون العملة الصعبة. فاليوم الدولار الأمريكي وصل 10 دراهم. هذا ناتج من هاذ الوباء لي كيصيب بلادنا و لاكن كيكشف في نفس الوقت على إقتصاد وصناعة ضعيف.
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18 - الهاشمي الاثنين 30 مارس 2020 - 13:39
حذاري من الإعتماد الكلى على بعض المعقمات المصتوعة محليا (Antiseptique ) تحس بها أكثر زيتا نظرا لإضافة كلسيرين بكمية أكثر المهم الجشع سيعرض المغاربة إلى ما لا يحمد عقباه، على الدولة القيام بتحليل كل منتوج يعرض للبيع.
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19 - fatyاسبانيا الاثنين 30 مارس 2020 - 13:55
قبل كنت تتقول ان الكمامات غير صالحة لسليم فقط اللمرضئ ولان باش تعطي المال المنتجين للكمامات يمكن اصنعها اي واحد في البيت بدون ما يشريوها قلبتي علئ تجارة لصرف المال اللي في الصندوق باش تعاون اتباع هد الحزب الكمامات انها لسليم والمريض للوقاية من هد الفيروس اللعين فهتني ولالا .
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20 - سعيد الاثنين 30 مارس 2020 - 13:57
بادرة حميدة نشكر عليها اصحاب القرار.
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