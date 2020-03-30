‪مندوبية التخطيط تسجل تراجع الأسعار في فبراير‬

هسبريس - أمال كنين

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" عرف انخفاضا بـ0.1 بالمائة خلال شهر فبراير 2020 مقارنة مع يناير 2020.

وتعزو المندوبية هذا الانخفاض إلى تراجع بـ2.3 في المائة في قطاع "صنع الورق والورق المقوى" وبـ0.1 في المائة في "الصناعات الغذائية"، وبـ0.4 في المائة في "صناعة النسيج"، وبـ0.2 في المائة في "نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين".

وسجلت المندوبية ارتفاع الأسعار بـ0.1 في المائة في قطاع "صنع منتجات أخرى غير معدنية"، و"صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات".

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية"، و"إنتاج وتوزيع الكهرباء"، و"إنتاج وتوزيع الماء"، فقد عرفت استقرارا في شهر فبراير 2020.

وحسب مذكرة سابقة للمندوبية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2020، انخفاضا بـ0.2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.3 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.2 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2020 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ1.8 في المائة، و"الخضر" بـ1.5 بالمائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0.5 في المائة، و"اللحوم" بـ0.4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" بـ1.0 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" بـ0.3 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ5.2 في المائة.