"الضمان الاجتماعي" يصرف "تعويضات كورونا" قبل 6 أبريل المقبل

بلاغ صحافي

بهدف صرف التعويض المنصوص عليه من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، المحدد في 1000 درهم برسم شهر مارس 2020 وذلك قبل 6 أبريل 2020، ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم المشغلين المنخرطين لديه، أن أجل التصريح بالعمال المتوقفين مؤقتا عن العمل، عبر بوابة Covid19.cnss.ma، سينتهي يوم الجمعة 3 أبريل 2020 على الساعة 23س و59د.

بعد هذا التاريخ، أي عملية تصريح عن التوقف عن العمل برسم شهر مارس 2020 لن تبقى ممكنة.

بالنسبة للتصريح بالأجراء المتوقفين عن العمل بسبب هذه الجائحة برسم شهر أبريل 2020، فسيكون متاحا ابتداء من يوم الجمعة 10 ابريل 2020.