مندوبية التخطيط تكشف معطيات التجارة الخارجية

هسبريس - أمال كنين

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا بـ3.1 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2019 مقارنة مع الفصل نفسه لسنة 2018.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال لـ"الطاقة وزيوت التشحيم" بـ12.7 بالمائة، وفي "المواد الخام من أصل معدني" بـ38.4 بالمائة، وفي "أنصاف المنتجات" بـ2.7 بالمائة، وفي "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" بـ2,7 بالمائة، وفي "المواد الخام من أصل حيواني ونباتي" بـ3.8 بالمائة.

وتؤكد المندوبية أنه على العكس من ذلك سجل الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة لـ"مواد التجهيز الصناعية" ارتفاعا بـ3.5 بالمائة، مساهما بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات.

وفي ما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، تقول المندوبية إنه سجل من جهته انخفاضا بـ4.0 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2019 مقارنة مع الفصل نفسه من السنة السابقة. وقد نتج هذا الانخفاض بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في "أنصاف المنتجات" بـ19.0 بالمائة، وفي "مواد الاستهلاك" بـ1.9 بالمائة، وفي "مواد التجهيز الفلاحية" بـ15.0 بالمائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الاستدلالي ارتفاعا في "مواد التجهيز الصناعية" بـ2.2 بالمائة، وفي "المواد الخام من أصل حيواني ونباتي" بـ11.6 بالمائة، وفي "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" بـ0.8 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي السنوي للقيم المتوسطة للواردات، تقول المندوبية إنه سجل انخفاضا بـ2.4 بالمائة خلال سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018؛ بينما تراجع مؤشر الصادرات بـ2.7 بالمائة خلال الفترة نفسها.