24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزرو تنفرد بحالات "كورونا" الجديدة في جهة فاس
- هل يقرّب وباء كورونا نهاية العولمة وبداية تحقيب جديد للتاريخ؟
- شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس
- موريتانيا تُسجل أول وفاة بسبب فيروس "كورونا"
- تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان
تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)
المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)
فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب (5.00)
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (200)
- كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تعلن ثبات عدد الإصابات بالعدوى - (136)
- وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب - (118)
- "التعليم عن بعد" .. مردودية هزيلة وتوجُّس من فرز "تفاوت طبقي" - (118)
- هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا - (115)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنشعبون يدعو إلى تسهيل إبرام الصفقات العمومية
طالب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل إبرام الصفقات العمومية والطلبيات في ظل الوضع الذي يمر منه المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد.
وداعا بنشعبون في دورية له إلى "عدم تسليم ملفات طلبات العروض في شكل ورقي للراغبين في المشاركة فيها"، مبرزا أن "ذلك يأتي بشكل استثنائي ومن أجل تقليص مخاطر انتشار جائحة كورونا خلال عمليات تقديم طلبات العروض".
وبعدما شدد على ضرورة تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية، أكد المسؤول الحكومي أهمية تفعيل كل الإمكانات المتاحة للاعتماد على التواصل الإلكتروني مع المتنافسين والحد من استعمال الوثائق الورقية، مبرزا أن المؤسسات مخولة بإجراء عملية فتح الأظرفة في جلسة مغلقة عوص جلسة عمومية.
وبخصوص الصفقات قيد الإنجاز التي من المحتمل أن تتأثر الآجال التعاقدية لإنجازها، أكدت الدورية الوزارية أنه يمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستناد إلى ظروف القوة القاهرة لمنح مهلة إضافية تعادل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في المغرب.
وألزمت الدورية الخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين والمفوضين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص أجلها، وذلك للحد من الوضعية الحالية، مشيرة إلى ضرورة الاكتفاء بالوثائق المثبتة لعمليات الأداء في صيغها الإلكترونية.
وينص مرسوم بقانون 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.