البريد بنك يؤجل أقساط قروض الزبناء المتضررين من "فيروس كورونا"

بلاغ صحافي

تبعا لقرار الحكومة بشأن حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات في بلادنا منذ 20 مارس، ووعيا منه بالتداعيات المالية على الأسر المغربية، يمنح البريد بنك لكل زبنائه المتضررين جراء هذه الظروف إمكانية تأجيل سداد أقساط قروضهم للسكن وللاستهلاك لمدة أربعة أشهر (من مارس إلى يونيو 2020)، وذلك بدون تحمل أية مصاريف.

من هم المستفيدون من هذا الإجراء الاستثنائي؟

1. المستفيدون بدون طلب أو إجراء

الزبناء الحاصلون على قرض سكن "FOGARIM"، القرض المخصص لذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم. وستستفيد هذه الفئة من تأجيل أوتوماتيكي، بدون مصاريف أو أي طلب أو إجراء.

2. المستفيدون الذين يحتاجون إلى طلب

الفئات التي بإمكانها الاستفادة من تأجيل سداد قروضها بتقديم الطلب هي:

- الأشخاص المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) المنقطعون مؤقتاً عن العمل والمستفيدون من إعانة مالية.

- الأشخاص العاملون في القطاع غير المهيكل المستفيدون من إعانة صندوق تدبير جائحة "كوفيد-19".

زيادةً على الفئات المذكورة أعلاه، يمكن للزبناء الآخرين الراغبين في الاستفادة من تأجيل سداد قروضهم، تقديم طلبهم الذي ستتم معالجته حسب الحالة في أفضل الآجال.

ويمكن للزبناء التقدم بطلبهم للتأجيل عبر مختلف القنوات التي خصصها البريد بنك، وهي:

*الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم: 0802003232

*زيارة موقعنا على الأنترنت: www.albaridbank.ma

*الاتصال بمستشاركم البنكي

من أجل سلامتكم، ندعوكم إلى تفضيل القنوات البنكية عن بعد.