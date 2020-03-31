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الرئيسية | مال وأعمال | البريد بنك يؤجل أقساط قروض الزبناء المتضررين من "فيروس كورونا"

البريد بنك يؤجل أقساط قروض الزبناء المتضررين من "فيروس كورونا"

البريد بنك يؤجل أقساط قروض الزبناء المتضررين من "فيروس كورونا"
بلاغ صحافي
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 21:04

تبعا لقرار الحكومة بشأن حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات في بلادنا منذ 20 مارس، ووعيا منه بالتداعيات المالية على الأسر المغربية، يمنح البريد بنك لكل زبنائه المتضررين جراء هذه الظروف إمكانية تأجيل سداد أقساط قروضهم للسكن وللاستهلاك لمدة أربعة أشهر (من مارس إلى يونيو 2020)، وذلك بدون تحمل أية مصاريف.

من هم المستفيدون من هذا الإجراء الاستثنائي؟

1. المستفيدون بدون طلب أو إجراء

الزبناء الحاصلون على قرض سكن "FOGARIM"، القرض المخصص لذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم. وستستفيد هذه الفئة من تأجيل أوتوماتيكي، بدون مصاريف أو أي طلب أو إجراء.

2. المستفيدون الذين يحتاجون إلى طلب

الفئات التي بإمكانها الاستفادة من تأجيل سداد قروضها بتقديم الطلب هي:

- الأشخاص المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) المنقطعون مؤقتاً عن العمل والمستفيدون من إعانة مالية.

- الأشخاص العاملون في القطاع غير المهيكل المستفيدون من إعانة صندوق تدبير جائحة "كوفيد-19".

زيادةً على الفئات المذكورة أعلاه، يمكن للزبناء الآخرين الراغبين في الاستفادة من تأجيل سداد قروضهم، تقديم طلبهم الذي ستتم معالجته حسب الحالة في أفضل الآجال.

ويمكن للزبناء التقدم بطلبهم للتأجيل عبر مختلف القنوات التي خصصها البريد بنك، وهي:

*الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم: 0802003232

*زيارة موقعنا على الأنترنت: www.albaridbank.ma

*الاتصال بمستشاركم البنكي

من أجل سلامتكم، ندعوكم إلى تفضيل القنوات البنكية عن بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ف.ح الثلاثاء 31 مارس 2020 - 21:31
خدمات جد مميزة و مبسطة وفي المستوى مقارنة بالبنوك .
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2 - زواقي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 21:36
هذا القرار ليس بغريب عن البريد بنك فقد جسد شعاره : المؤسسة المواطنة على أرض الواقع .
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3 - saraha raha الثلاثاء 31 مارس 2020 - 21:38
اليوم مشيت البنك. الشركة العامة المغربية للأبناء. باش نكمل الإجراءات القانونية من اجل إيقاف الاقتطاعات ديا القرض المنزلي وفرض الاستهلاك وكنتفاجئ بالمسؤول تيقول بلا جاهم بلاغ يوم أمس تيقول بلا إيقاف القرض غادي وخلصو عليه أرباح وليس كما يداع في وسائل الإعلام فنزلت علي هذه الأخبار كالصاعقة كما إن هذه الأرباح عندما أخبرني المسؤول وجدتها كثيرة ومبالغ فيها هنا يمكننا طرح السؤال هل هذه المؤسسات لاتعرف رحمة ولا شفقة في ظل هذه الظروف الصعبة وأين هي مسؤولية الدولة لحماية المواطن
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