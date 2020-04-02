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الرئيسية | مال وأعمال | "موديب" تتبرع لصندوق تدابير كورونا بمليون درهم

"موديب" تتبرع لصندوق تدابير كورونا بمليون درهم

"موديب" تتبرع لصندوق تدابير كورونا بمليون درهم
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 01:20

قرر المجلس الإداري لتعاضدية مكتب استغلال الموانئ (موديب) الانخراط في التعبئة الوطنية الشاملة والمساهمة في الصندوق الخاص من أجل تدبير ومحاربة وباء كورنا، الذي أنشأ بأمر ملكي، بمبلغ قدره مليون درهم (1.000.000,00 درهم).

وأكد أعضاء المجلس الإداري لـ"موديب"، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن التعاضدية مستمرة في تقديم الخدمات لصالح المنخرطين في ظل احترام تام للإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الوباء حفاظا على سلامة المنخرطين والمستخدمين.

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