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كُتّاب وآراء
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ينخفض بالمغرب
أفاد مكتب الصرف أن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، بلغ زهاء 2.22 مليار درهم حتى نهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 2.75 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة، بنسبة نقص بلغت 5.19%.
وحسب المكتب دائما، فإن هذه الحصيلة تعزى إلى انخفاض في عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 35.1%، مع الإشارة، في الوقت ذاته، إلى تسجيل انخفاض في النفقات بنسبة 49.2%.
كما أكد المصدر ذاته أنه برسم الشهرين الأولين للسنة الجارية، انتقل التدفق الصافي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج من 1.6 مليار درهم إلى 692 مليون درهم .
إلى ذلك، سجلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج 9.96 مليار درهم حتى متم شهر فبراير من سنة 2020 .
من جانبها، بلغت عائدات الأسفار حوالي 11.8 مليار درهم حتى متم فبراير الماضي، مقابل 10.58 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019، أي بتسجيل زيادة قدرها 11.5%، في حين ارتفعت نفقات الأسفار بنسبة 15.5% (3.29 مليار درهم).