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الرئيسية | مال وأعمال | تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم

تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم

تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 16:00

جرى التصريح بتوقف 700 ألف أجير من القطاع الخاص عن العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفق إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني، ويقدر أن يتجاوز إجمالي التعويض الذي سيمنح لهم 5 مليارات درهم.

وسيستفيد هؤلاء من التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم الذي قررته الحكومة لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وبالتالي سيتم صرف تعويض جزافي شهري صاف خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو.

وبالإضافة إلى التعويض الجزافي الشهري، سيستفيد الأجراء المعنيون من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية.

وجرى التصريح بـ700 ألف أجير متوقف من طرف حوالي 113 ألف مقاولة أعلنت توقفها مُؤقتاً عن العمل منذ 15 مارس الماضي، تاريخ البدء في الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وسيكون يوم الجمعة 3 أبريل آخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتاً عن العمل حتى يتمكنوا من الاستفادة قبل سادس أبريل الجاري من التعويضات الجزافية برسم شهر مارس.

ومن المتوقع أن يرتفع رقم المتوقفين المصرح بهم بحلول نهاية يوم الجمعة. وإذا افترضنا الرقم السابق (700 ألف أجير) فإن ما سيكلف التعويض الشهري لمارس سيبلغ 700 مليون درهم، أما بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو فستناهز التكلفة 4.2 مليار درهم، ما يعني أن المجموع بالنسبة للأشهر الأربعة سيناهز 4.9 مليارات درهم باحتساب التعويضات الشهرية فقط.

وستتم تغطية هذا التعويض الموجه إلى الأجراء المصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير الماضي المتوقفين مؤقتاً عن العمل بالكامل من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19 المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس.

ونجح هذا الصندوق في جمع تبرعات من شركات ومؤسسات عمومية وأفراد تجاوزت قيمتها 30 مليارات درهم؛ فيما تستمر عملية التبرع من لدن المغاربة، إضافة إلى عشرة مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة.

وحسب مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سيُجرى افتحاص لجميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة للمالية، وستتم المعاقبة على أي مخالفة تم رصدها.

وشدد المصدر ذاته على أن الأجراء الذين سيستفيدون من التعويضات يجب أن يكونوا موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الضمان الاجتماعي، على أن ينص هذا التصريح على أن المقاولة توجد في حالة توقف لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - رشيدة الخميس 02 أبريل 2020 - 16:07
سلام هل سيتم صرف2000درهم لكل شهر ام 2000درهم للاشهر الثلاتة وشكرا
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-31
2 - جمال ابن بطوطة الخميس 02 أبريل 2020 - 16:08
بالتوفيق للجميع..
ويبدو أن المغرب بذل جهودا..
جبارة في سبيل..
تحقيق الاستقرار الاقتصادي..
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27
3 - Salassi alaouin الخميس 02 أبريل 2020 - 16:08
كل الدول تفكر فيما بعد كورونا . و من بين الحلول
في نونبر الماضي نجح المغرب بامتياز في إصدار سندات في السوق المالية الدو لية لمبلغ مليار أورو في أجل 12 سنة مع هامش للمخاطر ناهز 139.7 نقطة بمعنى 1.5 بالمائة كسعر فائدة . و قد تجاوز الطلب 5.3 مليار إورو .
1- حيث إن اقتصاد الإتحاد الأوربي متضرر بشكل ملحوظ من أزمة كورونا
2- حيث آن المغرب قدأبان للعالم و مازال قدرة استثنائية في إدارة الأزمات
3 - حيث تأكد للعالم وعي الشعب المغربي و تضامنه و تآزره و معاملة المغرب كل الأجانب المقيمين به معاملة تماثل معاملة المغاربة
فآنه من المناسب جدا أن يطرح من جديد إصدار 2 مليار أورو
ليعطي دفعة جد قوية لقاطرة الآقتصاد الوطني . و لن يحتاج إلى حملة ترويجية كبيرة لأن الحملة الأولى ما زال صداها يتردد .
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4
4 - متحدث الخميس 02 أبريل 2020 - 16:09
نحن اربعين مليون مغربي لو اعطاو لكل واحد منا الف درهم لما تجاوزة اربعة ملاير
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-26
5 - سعيد الخميس 02 أبريل 2020 - 16:10
تم تأسيس صندوق كورونا بفضل جلالة الملك.
المغرب دولة فوسفاطية و مشاركة الشركات الكبرى و الأثرياء أمر لا مفر منه. لذلك على الدولة الحزم. المهم أن الناس في المنازل يجب اعانتهم خصوصا الفقراء و المحتاجين و هم كثر و كذاك الذين هم مياومون.
فلا يمكن أن تفرض الحجز الصحي بصفر درهم هذا أمر غير وارد.
الحمد لله.
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4
6 - مغربي مغربي مغربي الخميس 02 أبريل 2020 - 16:10
هناك مجموعة من المغاربة المقيمين في الخارج لم تستطع الالتحاق بعملها وخاصة مغاربة الخليج وطبعا هم مغاربة وحالة البعض منهم مزرية ماديا فهل سيستفيدون من المساعدات التي تقدمها الحكومة مع العلم انهم انقطعوا عن العمل بسبب إغلاق المطارات بل هناك من فقد عمله بصفة كاملة
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-4
7 - pedro الخميس 02 أبريل 2020 - 16:12
و لهذا تم انشاء صندوق كرونا راه فيه دا ب كتر من 30 مليار ديال الدرهم
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0
8 - نورودوم السي فوزي الخميس 02 أبريل 2020 - 16:13
اجرتي كاملة اسدد بها قرض السكن و قروض الاستهلاك و كنت اعتمد على عمل حر هو الدي يوفر لي الاكل و مصاريف الحياة و الان اصبحت بدون مدخول ( ربنا خلقتنا ) الله يحفظ اوصافي
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2
9 - ياسين الخميس 02 أبريل 2020 - 16:14
انا واحد من ناس لتواقفو ولكن باترون برتغالي ومسامر مائدة مغاربة مبغاش يدكلاري بنا حنا مدكلارين في فبراير كامل بشينا عند مفتش شغل قال لينا سيرو عند محامي والمحاكمة اش من بلاد هدي حنا مهضوم حقنا بكرونا ولا في ايام عادية خدام بحال عبيد ...... الله يلطف بينا
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3
10 - abde الخميس 02 أبريل 2020 - 16:15
وما حال المداومين اللدين يبحتون عن قوتهم اليومي كان عليكم تسبقوهم هوما الاولين الله اكون في عوانهم
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3
11 - Hassan الخميس 02 أبريل 2020 - 16:16
السلام عليكم ومادا عن صاحب المقاولة المتهرب عن تصريح الضمان الاجتماعي يجب معاقبته
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3
12 - bob الخميس 02 أبريل 2020 - 16:18
عاطل وبدون تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي .. بريكولات فقط .. لاكن اين هي اليوم مدخراتي نفذت ... لمن نشكي .. ان لم اتلقا دعما فسوف اخرج لامارس حقي في الحياة واتشبت بها إلى آخر رمق .. رجاء ادعمو الفئات الهشة حالا قبل أن يسود قانون البقاء للأقوى .. فقانون الغاب سيكون السائد طالما هناك غياب للمؤسسات الداعمة والتنموية
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5
13 - الحاج عبد المنعم الخميس 02 أبريل 2020 - 16:19
قبل فرض الحجر الصحي الدول الأوروبية صرفت آلاف اليوروهات لكل متضرر و في أمريكا خصص ترامب ألفين دولار لكل مواطن أمريكي زيادة على تخفيض فواتير الكهرباء والماء والإنترنت
أما في الدول المتخاذلة فلازال النقاش متواصلا حول طريقة تسليم 800 درهم لبعض المتضررين
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1
14 - مراقب الخميس 02 أبريل 2020 - 16:20
جمعو 30 مليار درهم و الطلب 5 مليار لمدة 3 اشهر
كنطالبو المسؤولين و كنعلموهم انه كاين ناس مساكن مسجلين فالصندوق و كيهدمو مرة مرة يعني ممكن يكو كالس فاش وقعات الكورونا و من هاد الناس اللي ملتازمين الحضر و معندو باش يدوز نهار و عندو اولاد كيحصلو على نقط ممتازة فالدراسة كاين عدد كبير من هاد الفئة كيف غادي يوكل الدراري و المراة و عاد نشوفو واش عندو الوسائل اللوجستيكية باش يتابعو وليداتو الدراسة كنكسيون تلفون..
كنطالب المسؤولين يراعيو و يبحتو على طريقة قبل فوات الاوان
لانه الناس غادي تخرج غادي تخرج
الحلول موضوعة خاصها تطبيق
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1
15 - انه واجب عليهم الخميس 02 أبريل 2020 - 16:23
انها ليس بمساعدة سنين و اعوام و صندوق الضمان الاجتماعي يستغلنا و استغل اباءنا و اجدادنا انه اقل ما يمكن فعله انهم مدينون لنا بأكثر من 2000 درهم للشهر لانه يوجد صندوق خاص للطوارء و الكوارث لم تسمعون عنه اين هي خزينته كم من بلايير جمع من اول يوم خرج صندوق الضمان الاجتماعي انه اول مرة يستعمل
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3
16 - تاجر الخميس 02 أبريل 2020 - 16:24
وماذا عن التجار الذين أغلقو محلاتهم ؟
أرى أن لا أحد يتكلم عنهم
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3
17 - تيزنيتي الخميس 02 أبريل 2020 - 16:26
المغاربة ابانوا عن قيمة التضامن
وانشاء الله في المرحلة التانية سنتضامن مع البرلمانيين والوزراء لان وضعيتهم جد متأزمة وفي حاجة للمساعدة واعتقد ان جلهم يتواجد في اروبا بحكم العطلة البرلمانية
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2
18 - citoyenne الخميس 02 أبريل 2020 - 16:26
Bonjour,moi personnellement mon virement est passsé e 'arrive pas à l'avoir pare ke la directrice de l'agence a bloqué le système ; elle n'accepte pas le cheque ; elle ne répond pas u téléphone ni fixe ; ni mobile sachant que 'ai besoin d’argent pour acheter le medicament de diabete et comme l’agence est à Hahoura et la seule qui existe et on ne peut pas non plus quitter la region de harhoura; dites moi comment faire?et pourtant c mon droit
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-1
19 - رد ل رشيدة1 الخميس 02 أبريل 2020 - 16:33
التعويض 1000درهم بالنسبة لشهر مارس الماضي و2000درهم لكل شهر بالنسبة ل ابريل ماي ويونيو اي ان مجموع المساعدة هو 7000درهم شريطة ان يكون مصرحا في الصندوق لشهر فبراير وان يكون التوقف عن العمل مرتبط بهذا الظرف الاستتنائى.
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0
20 - فتيحة مولات العقل الخميس 02 أبريل 2020 - 16:33
انا اعمل في البيوت خادمة و كن طيابة في الحمام و عندي ولدين و بنتين . زوجي يعمل مياوم . يعني الان اصبحنا صفر درهم الحمد لله ما كرينش . الا طال هادشي سنخرج نسعى . كلشي غالي و المدخول صفر درهم و الليدات كلهم يدرسون
لله يفرج علينا
ستاتيكم غريبة امراة طيابة في الحمام و خادمة في البيوت تعرف القراءة و الكتابة
للاسف قرناتي كلهم توضفوا انا الفقر منعني من اكمال الدراسة
لله يلطف بنا
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2
21 - Salassi alaouin الخميس 02 أبريل 2020 - 16:35
كلنا نريد أن يخرج المغرب من هذه المحنة قادرا على اغتنام الفرص العالمية الإقتصادية و تلبية الطلب العالمي ...و حتى نساعد إقتصادنا و جب مساعدة كل شركة متضررة ....صندوق محاربة الوباء و عواقبه الوخيمة الصحية و الإقتصادية غير كاف ولو وصلت المساهمات إلى 200 مليار درهما .
عل المغرب أن يقوم بخلق صندوق خاص من أجل إقلاع اقتصادي قوي و بإجراءات من شأنها أن تصب في حسابه و من بينها :
1 سعر النفط انخفض في الأيام القليلة التي مضت بشكل كبير فعلى المغرب ألا يخفض ثمن البيع و أن يخفض على الأقل درهما و نصف و يصب هذا التخفيض في ذاك الصندوق .
2 سن 100 درهم لكل من مسافر سافر خارج المغرب لغرض سياحي و 100 درهم لكل أجنبي قادم
3 فرض 20 سنتيم على كل علبة سجائر و درهم على كل قنينة كحول .
تلك أفكار دقيقة و حكيمة عسى إن تصل و إن وصلت عسى أن تٌفهم فتدرس لتتعمق ثم لتتقترح كمشروع من أجل التصويت
سلاسب
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