24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- افتضاض بكارة طفلة يورط عشرينيا ناحية اشتوكة
- الحجر الصحي يطال عشرات المخالطين لمصابيْن بكورونا ببوجدور
- رصيف الصحافة: مموّن القصر يقدّم وجبات إلى أطباء ومرضى كورونا
- عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"
- مع مُصاب بفيروس كورونا
تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)
- الرفع من صوت القرآن في زمن "الطوارئ الصحية" يثير سجالا مغربيا - (177)
- وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642 - (132)
- بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ - (117)
- الوكالة الأوروبية تحذر من استخدام أدوية "الملاريا" لعلاج "كورونا" - (80)
- إسبانيا تتشبث بالتفاوض مع المغرب حول مناطق الثروات بالبحار - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم
جرى التصريح بتوقف 700 ألف أجير من القطاع الخاص عن العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفق إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني، ويقدر أن يتجاوز إجمالي التعويض الذي سيمنح لهم 5 مليارات درهم.
وسيستفيد هؤلاء من التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم الذي قررته الحكومة لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وبالتالي سيتم صرف تعويض جزافي شهري صاف خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو.
وبالإضافة إلى التعويض الجزافي الشهري، سيستفيد الأجراء المعنيون من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية.
وجرى التصريح بـ700 ألف أجير متوقف من طرف حوالي 113 ألف مقاولة أعلنت توقفها مُؤقتاً عن العمل منذ 15 مارس الماضي، تاريخ البدء في الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.
وسيكون يوم الجمعة 3 أبريل آخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتاً عن العمل حتى يتمكنوا من الاستفادة قبل سادس أبريل الجاري من التعويضات الجزافية برسم شهر مارس.
ومن المتوقع أن يرتفع رقم المتوقفين المصرح بهم بحلول نهاية يوم الجمعة. وإذا افترضنا الرقم السابق (700 ألف أجير) فإن ما سيكلف التعويض الشهري لمارس سيبلغ 700 مليون درهم، أما بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو فستناهز التكلفة 4.2 مليار درهم، ما يعني أن المجموع بالنسبة للأشهر الأربعة سيناهز 4.9 مليارات درهم باحتساب التعويضات الشهرية فقط.
وستتم تغطية هذا التعويض الموجه إلى الأجراء المصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير الماضي المتوقفين مؤقتاً عن العمل بالكامل من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19 المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس.
ونجح هذا الصندوق في جمع تبرعات من شركات ومؤسسات عمومية وأفراد تجاوزت قيمتها 30 مليارات درهم؛ فيما تستمر عملية التبرع من لدن المغاربة، إضافة إلى عشرة مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة.
وحسب مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سيُجرى افتحاص لجميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة للمالية، وستتم المعاقبة على أي مخالفة تم رصدها.
وشدد المصدر ذاته على أن الأجراء الذين سيستفيدون من التعويضات يجب أن يكونوا موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الضمان الاجتماعي، على أن ينص هذا التصريح على أن المقاولة توجد في حالة توقف لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
ويبدو أن المغرب بذل جهودا..
جبارة في سبيل..
تحقيق الاستقرار الاقتصادي..
في نونبر الماضي نجح المغرب بامتياز في إصدار سندات في السوق المالية الدو لية لمبلغ مليار أورو في أجل 12 سنة مع هامش للمخاطر ناهز 139.7 نقطة بمعنى 1.5 بالمائة كسعر فائدة . و قد تجاوز الطلب 5.3 مليار إورو .
1- حيث إن اقتصاد الإتحاد الأوربي متضرر بشكل ملحوظ من أزمة كورونا
2- حيث آن المغرب قدأبان للعالم و مازال قدرة استثنائية في إدارة الأزمات
3 - حيث تأكد للعالم وعي الشعب المغربي و تضامنه و تآزره و معاملة المغرب كل الأجانب المقيمين به معاملة تماثل معاملة المغاربة
فآنه من المناسب جدا أن يطرح من جديد إصدار 2 مليار أورو
ليعطي دفعة جد قوية لقاطرة الآقتصاد الوطني . و لن يحتاج إلى حملة ترويجية كبيرة لأن الحملة الأولى ما زال صداها يتردد .
المغرب دولة فوسفاطية و مشاركة الشركات الكبرى و الأثرياء أمر لا مفر منه. لذلك على الدولة الحزم. المهم أن الناس في المنازل يجب اعانتهم خصوصا الفقراء و المحتاجين و هم كثر و كذاك الذين هم مياومون.
فلا يمكن أن تفرض الحجز الصحي بصفر درهم هذا أمر غير وارد.
الحمد لله.
أما في الدول المتخاذلة فلازال النقاش متواصلا حول طريقة تسليم 800 درهم لبعض المتضررين
كنطالبو المسؤولين و كنعلموهم انه كاين ناس مساكن مسجلين فالصندوق و كيهدمو مرة مرة يعني ممكن يكو كالس فاش وقعات الكورونا و من هاد الناس اللي ملتازمين الحضر و معندو باش يدوز نهار و عندو اولاد كيحصلو على نقط ممتازة فالدراسة كاين عدد كبير من هاد الفئة كيف غادي يوكل الدراري و المراة و عاد نشوفو واش عندو الوسائل اللوجستيكية باش يتابعو وليداتو الدراسة كنكسيون تلفون..
كنطالب المسؤولين يراعيو و يبحتو على طريقة قبل فوات الاوان
لانه الناس غادي تخرج غادي تخرج
الحلول موضوعة خاصها تطبيق
أرى أن لا أحد يتكلم عنهم
وانشاء الله في المرحلة التانية سنتضامن مع البرلمانيين والوزراء لان وضعيتهم جد متأزمة وفي حاجة للمساعدة واعتقد ان جلهم يتواجد في اروبا بحكم العطلة البرلمانية
لله يفرج علينا
ستاتيكم غريبة امراة طيابة في الحمام و خادمة في البيوت تعرف القراءة و الكتابة
للاسف قرناتي كلهم توضفوا انا الفقر منعني من اكمال الدراسة
لله يلطف بنا
عل المغرب أن يقوم بخلق صندوق خاص من أجل إقلاع اقتصادي قوي و بإجراءات من شأنها أن تصب في حسابه و من بينها :
1 سعر النفط انخفض في الأيام القليلة التي مضت بشكل كبير فعلى المغرب ألا يخفض ثمن البيع و أن يخفض على الأقل درهما و نصف و يصب هذا التخفيض في ذاك الصندوق .
2 سن 100 درهم لكل من مسافر سافر خارج المغرب لغرض سياحي و 100 درهم لكل أجنبي قادم
3 فرض 20 سنتيم على كل علبة سجائر و درهم على كل قنينة كحول .
تلك أفكار دقيقة و حكيمة عسى إن تصل و إن وصلت عسى أن تٌفهم فتدرس لتتعمق ثم لتتقترح كمشروع من أجل التصويت
سلاسب