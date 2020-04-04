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الرئيسية | مال وأعمال | تجار درب عمر يواجهون "كورونا" بإعانة المياومين

تجار درب عمر يواجهون "كورونا" بإعانة المياومين

تجار درب عمر يواجهون "كورونا" بإعانة المياومين
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 04 أبريل 2020 - 11:40

عبّرت جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، السوق الشهير بالدار البيضاء، عن انخراطها ودعمها للجهود المبذولة في مواجهة جائحة "كورونا"، عبر مساهمتها بمبلغ 400 ألف درهم في حساب الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة المفتوح ببنك المغرب.

ولفتت الجمعية المذكورة، في بلاغ لها، إلى أنها قامت بحملة تضامنية، تتمثل في تخصيص جزء من المساهمات بمبلغ ألف درهم للمساهمة، لإعالة 252 فردا من المياومين الذين يعتمدون في معاشهم اليومي على نشاط هذا السوق من نقالة وبعض أئمة المساجد بالمنطقة والمكلفين بالنظافة وصيانة المرافق العامة والحراسة بالسوق.

كما أقدمت الجمعية، وفق المصدر نفسه، على شراء 100 قسيمة من المواد الغذائية من أحد الأسواق الكبرى بمبلغ 300 درهم للقائمة الواحدة، والتي تم تسليمها إلى الدائرة الحضرية الثانية من أجل توزيعها على بعض الأسر الأكثر هشاشة.

وشددت الجمعية على أنه في إطار عملها الخيري والتضامني، فقد تكفل التجار والمستوردون بشكل مباشر بكافة مستخدميهم، معربة عن تقديرها لكافة المساهمين على الروح الوطنية والتضامنية التي عبروا عنها في هذه المرحلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطنة السبت 04 أبريل 2020 - 12:00
فعلا لقد أبان المغاربة عن إنسانيتهم وتضامنهم مع كل من هم في حاجة إلى المساعدة. الشكر الجزيل لكل من تعاطف و دعم الفقراء والمساكين .وكل من ساهم في الإعانة سواء بالقليل أو بالكثير فاجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم.
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21
2 - ملاحظ السبت 04 أبريل 2020 - 12:28
اكبر سوق تجاري في المغرب تصل معاملاته الى الملايير من الدراهم يوميا، يتبرع ب400 الف درهم فقط.
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-10
3 - احمد من اسبانيا السبت 04 أبريل 2020 - 12:38
بواسطة أعمال اهل الخير وتضامن نرجو من الله تعالى يحفض كل المسلمين في العالم ويرتفع هذا بلاء أمين
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3
4 - قول معروف السبت 04 أبريل 2020 - 12:58
لي عطا قليل ولاكثير الله إجازيه بخير. لاتحقرنآ من المعروف شيآ الكلمة الطيبة صدقة
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