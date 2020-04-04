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الرئيسية | مال وأعمال | فيروس "كورونا" يودي بحياة رجل أعمال مغربي

فيروس "كورونا" يودي بحياة رجل أعمال مغربي

فيروس "كورونا" يودي بحياة رجل أعمال مغربي
هسبريس - و.م.ع
السبت 04 أبريل 2020 - 15:47

توفي رجل الأعمال المغربي فاضل السقاط، رئيس مجلس إدارة شركة "المغرب ستيل"، اليوم السبت بأحد مستشفيات الدار البيضاء، عن عمر يناهز 75 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بحسب ما علم لدى أقاربه.

وكان الراحل يحظى بتقدير كبير في الأوساط الصناعية وعالم الأعمال، حيث تميز على الخصوص بمبادراته الإنسانية وأعماله الخيرية العديدة، عبر مؤسسة السقاط.

وخلال السنوات الأخيرة، كرس الراحل جهوده للحفاظ على نشاط شركة الصلب الوطنية، التي واجهت منافسة أجنبية شديدة، حيث تولى منصب المدير العام للشركة لما يقارب من ثلاثة عقود.

وقد نعى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج الراحل قائلا: "لقد فقدنا اليوم رجلا عظيما وأحد رموز القطاع الصناعي في المغرب".

وأكد أن الراحل فاضل السقاط كان رجل أعمال استثنائي معروف بحكمته وعطائه الغزير، إن اتحادنا اليوم في حداد والقطاع الخاص يفقد أحد عمدائه".

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1 - سومية السبت 04 أبريل 2020 - 15:55
الله ارحمو ويرحم جميع الموتى ديال هاد الفيروس انا لله وانا اليه راجعون
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2 - said السبت 04 أبريل 2020 - 15:55
الله يرحمه ويرزق أهله الصبر انا لله و انا إليه راجعون
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