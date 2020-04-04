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الرئيسية | مال وأعمال | "إكسبو 2020" ينتظر اجتماعاً حاسماً قبل التأجيل

"إكسبو 2020" ينتظر اجتماعاً حاسماً قبل التأجيل

"إكسبو 2020" ينتظر اجتماعاً حاسماً قبل التأجيل
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 17:44

ذكر المكتب الدولي للمعارض، الجهة المسؤولة عن معارض "إكسبو"، أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اقترحت تغيير موعد "إكسبو 2020 دبي" إلى الفترة بين الأول من أكتوبر 2021 والحادي والثلاثين من مارس 2022.

وبحسب ما نشرته صفحة "إكسبو 2020 دبي" على "فيسبوك"، فإن اللجنة التسييرية وافقت على دراسة خيارات التأجيل في ظل تأثيرات "كوفيد-19" وتضامناً مع الدول المشاركة.

وسيصدر القرار النهائي بشأن تغيير تاريخ المعرض العالمي بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، وفق اتفاقية باريس لعام 1928، خلال اجتماع سيعقد في 21 أبريل الجاري.

و"إكسبو 2020" هو أول معرض دولي سيُنظم في العالم العربي بحضور دول العالم، وسيناقش على مدى أشهر عدداً من المواضيع واستكشاف خبرات جديدة، إضافة إلى معروضات وأنشطة ولقاءات ومؤتمرات.

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