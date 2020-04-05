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الرئيسية | مال وأعمال | وزارة المالية: غالبية المقاولات صرحت بتضررها من جائحة كورونا

وزارة المالية: غالبية المقاولات صرحت بتضررها من جائحة كورونا

وزارة المالية: غالبية المقاولات صرحت بتضررها من جائحة كورونا
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 14:00

كشفت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن ما يُقارب 62 في المائة من المقاولات المغربية المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي صرحت بتضررها من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بـ 134 ألف مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية فبراير 2020؛ وهو ما يُقارب نسبة 62 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الـCNSS.

أما عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد بلغ عددهم 810 آلاف أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.

ووفق محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإدارة، فإن مقاولتين من أصل 3 مقاولات صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، بينما تفيد الإحصائيات بتوقف عن العمل بالنسبة لأجير واحد من أصل 3 أجراء.

ويشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من الأربعاء 8 من أبريل الجاري، في صرف التعويضات المالية بالنسبة إلى كافة الأجراء الموقوفين من طرف مشغليهم عن العمل بسبب جائحة كورونا فيروس.

وسيتوصل هؤلاء الأجراء بتحويل على حسابهم البنكي (90 في المائة منهم يتوفرون على حساب بنكي)، ويمكنهم صرفه من البنوك أو الشبابيك الأوتوماتيكية.

أما بالنسبة للأجراء الذين لا يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أرقام حساباتهم البنكية، فإن صرف تعويضاتهم سيكون عبر وكالات وفاكاش بعد التوصل برمز الأداء بواسطة رسالة قصيرة sms على الهاتف.

وفي حال عدم توفر الصندوق على رقم هاتف المعني بالأمر، سيتم إرسال إليه الرمز عن طريق البريد على العنوان المسجل عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسيستفيد هؤلاء من التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم الذي قررته الحكومة لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وبالتالي سيتم صرف تعويض جزافي شهري صاف خلال الفترة الممتدة من 15 مارس المنصرم إلى 30 يونيو المقبل قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو.

وبالإضافة إلى التعويض الجزافي الشهري، سيستفيد الأجراء المعنيون من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Hamid الأحد 05 أبريل 2020 - 14:13
ملاحظة لايقاع انتشار وباء كورونا فان الارقام لاتبشر بالخير ونحن لا نتمنى لبلدنا سوى الخير ولكن اذا لم يسارع المسؤولين الى فرض الحجر الصحي الكلي اي 24/24 فإن المستقبل الصحي سيبقى غامض،والخوف كل الخوف ان يستمر الوضع لاشهر عديدة على هذا الحال لان بعض الناس اذ لم اقل نسبة لا باس بها لم يستوعبوا بعد خطورة المرحلة ولم يلتزموا بنصف ما طلب منهم،وانا اقول لن يلتزموا ابدا، لانه عبر التاريخ وفي انحاء العالم لم يوجد ولا يوجد شعب واعي بنسبة 100% ولذلك وجب دائما على المسؤولين العالمين بالوضع التدخل الفوري من أجل تقويم تلك النسبة والتقويم يجب ان يكون جادا وسريعا ،فأنا اظن ان شهر من الحجر الكلي باذن الله سيساهم في محاصرة الوباء بشكل تام بدل انتظار المجهول. اذن كما يقال بالدارجة المغربية(كبرها تصغار) وأسرعوا من فضلكم،بشرط تقديم المساعدات الضرورية والمستعجلة للأسر المحتاجة لمساعدتهم على الالتزام،وحتا رجال السلطة مشكورين على مجهوداتهم نرجو ان يعتبروا المرحلة مرحلة حرب حقيقية وان يلتزمو الحجر الصحي خارج بيوتهم للمحافظة على أسرهم.سارعوا من فضلكم
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2
2 - عادل الأحد 05 أبريل 2020 - 14:15
هناك أكثر من 216 ألف مقاولة و مع ذلك للاسف نسبة البطالة مرتفعة بين الشباب.
هذا يدل ان اغلبية المقاولات صغيرة ،او يعمل فيها فقط صاحب المشروع ان لم نقل هناك مقاولات وهمية لا يعمل فيها أحد.
اذا وصلنا الى مستوى الشركات المبدعة و الصناعية التي تشغل مئات الاشخاص في معاملها، آنذاك سنقضي على البطالة على غرار اليابان،الصين،ألمانيا،امريكا،كوريا....
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4
3 - rachid الأحد 05 أبريل 2020 - 14:17
يجب الوقوف بصرامة على هذه الأشياء والمراقب الشديدة لأن هناك من ارد استغلال مثل الظروف
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4 - محمد الأحد 05 أبريل 2020 - 14:18
دابا ملي بان الصندوق... كلشي باغي ياخد قطعة منو...
هذه المقاولات سنين و هي تحلب المغاربة...
ان الاوان لمحاسباتها...
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5 - Abdou الأحد 05 أبريل 2020 - 14:18
جشع الرءسمالين المغاربة هو سبب التصريح لتسريح العمال فهم لايقتسمون الارباح مع العمال كما في الدول المتقدمة فترى نسبة 90%اجورهم اقل من 3000درهم وارباح الشركات تتعدى الملايير،وتراهم يكترون من الشكوى لكي يظن العمال ان مستقبلهم في خطر.
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0
6 - معلق الأحد 05 أبريل 2020 - 14:21
السلام عليكم
بإختصار نحن نعرف مستوى الصحة بالبلاد . تسيب عدم مسؤولية قلة الكفائة الرشوة قلة الميزانية إسناد الأمور إلى غير أهلها . مما يأدي ألى هذا الوضع ونحن لا ننكر مسؤولية الشعب الذي يغلب على أكثره الجهل. سامحوني على هذا المصطلح. ربما لو ناشد الأطباء البياطرة الناس الذين يستخفون بهذا المرض للزموا بيوتهم أظنكم فهمتم قصدي...لذا وجب تطبيق حضر التجوال العام الصارم لتجنبنا بعض الحالات نحن نعرف بعضنا . كما يقال الكامون ميعطي الريحة حتى إتحك . لم تنفع سياسة الليونة لذا وجبت الصرامة و نزول الجيش في الأحياء الشعبية و تحمل وزارة الصحة مسؤولياتها أظنها تعلمت الدرس وزيادة ميزانيتها بدل المهرجانات التافهة و المواسم الشركية و البرامج التافهة و شكرا لكم لقراءة تعليقي أنشري هسبريس فنحن نعرف عنك المصداقية
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