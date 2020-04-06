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الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:10
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بـ 4,56 في المائة مقابل الأورو، وبـ 3,40 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 26 مارس و01 أبريل الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.