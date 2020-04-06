24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمال النظافة يتحدون كورونا! (5.00)

  2. "كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى (5.00)

  3. إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)

  4. خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)

  5. الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي

الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي

الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:10

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بـ 4,56 في المائة مقابل الأورو، وبـ 3,40 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 26 مارس و01 أبريل الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.