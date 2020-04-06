ضباط الصحة يرصدون البضائع بالمطارات والموانئ

هسبريس من الرباط

رغم تعليق الرحلات الجوية والبحرية والبرية من وإلى المغرب، ما زال ضباط الصحة مجندين لمراقبة الأنشطة المتعلقة بالتصدير والاستيراد على مستوى الموانئ وبعض المطارات، وفق ما أوردته جمعية ضباط الصحة العاملين بنقط العبور.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه يتم إخضاع البضائع والسائقين المهنيين للنقل الطرقي الدولي لمراقبة صحية مشددة تماشيا مع حالة الطوارئ الصحية وتنفيذا للإجراءات التي سطرتها وزارة الصحة وشركاؤها من أجل ضمان الاشتغال بنقط العبور مع توفير كافة شروط السلامة الصحية.

وشددت الجمعية على "التزامها الراسخ للمساهمة بكل ما يتأتى لها من إمكانيات من أجل دعم أنشطة المخطط الوطني لليقظة والتصدي لمرض كوفيد-19"، منوهة بـ"العمل الجبار والتفاني والإخلاص الذي يتميز به مختلف الفاعلين في احتواء الوباء بشكل عام، وضباط الصحة بشكل خاص، وبنجاعة وفعالية المخطط الوطني لليقظة والتصدي لمرض كوفيد-19".

وأبرز البلاغ أن ضباط الصحة العاملين بنقط العبور لعبوا دورا فعالا في إطار تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية ونقط العبور البرية، في إطار الكشف المبكر عن أي حالة واردة والعمل على الحد من انتشار الفيروس.