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الرئيسية | مال وأعمال | مكتب الكهرماء يُؤجل توزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ

مكتب الكهرماء يُؤجل توزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ

مكتب الكهرماء يُؤجل توزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 17:02

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تدابير جديدة لصالح زبائنه بهدف الحد من تنقلاتهم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، واستجابة للإجراءات المنصوص عليها.

وقرر المكتب، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ، ووضع حلولا تفاعلية جديدة عبر الهاتف والإنترنت، وذلك للحد من تنقلات كل من الزبائن والمستخدمين.

وأورد المكتب أنه يمكن للزبائن كشف مؤشر استهلاكهم من الكهرباء بأنفسهم وإرساله إما عبر الموقع الإلكتروني، من خلال الاشتراك في الخدمة المخصصة لذلك، أو عن طريق الاتصال بمركز العلاقات مع الزبائن.

وأضاف البلاغ: "في حال تعذر ذلك، سيتم تقدير المؤشر من قبل النظام المعلوماتي الخاص، وتعديله خلال القراءة الفعلية الموالية للعدادات، كما هو الشأن بالنسبة لاستهلاك الماء الصالح للشرب".

وذكر المكتب أنه يمكن للزبائن الاطلاع على فواتيرهم عبر الموقع الإلكتروني أو طلب المساعدة عبر الهاتف أو الرسائل الإلكترونية لمعالجة طلبات الاشتراك، كما يمكنهم اعتماد خدمات الدفع عن بعد، المتاحة لهم عبر الموقع الإلكتروني و"الويب" وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وما إلى ذلك.

وقد اعتمد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أيضا مرونة في ما يخص التحصيل، وذلك من خلال منح تأجيلات أو تسهيلات في الأداء للزبائن الذين يرغبون في ذلك.

أما في ما يتعلق بالزبائن الذين يتوفرون على عدادات الدفع المسبق فإن المكتب وضع رهن خدمتهم فرقا متنقلة ستمكنهم من تعبئة حاجياتهم من الكهرباء دون تنقل وبقدر كاف، ما يضمن لهم خدمة قرب أفضل، تحترم تعليمات الصحة والسلامة الجاري بها العمل. كما سيمنح المكتب، عند الحاجة، تسبيق استهلاك لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود.

وللحصول على أي مساعدة أو طلب معلومات، طلب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الاتصال بمركز العلاقات مع الزبائن عبر الهاتف على الرقم 080 200 77 77 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال بالوكالة الموجودة في منطقة الزبون السكنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - Fixible الأحد 05 أبريل 2020 - 17:14
زربتي علينا اسي المكتب
خلينا غير نحلموا باللي غادي نتعفاو من الخلاص هاد شهرين.
البحرين مجانية الإستهلاك
و حنا الله يحسن لعوان غادي نخلصوا الدوبل.
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46
2 - عمي الأحد 05 أبريل 2020 - 17:14
هادشي ابدا يطلع فراص ،الاعمال اديالنا واقفة . اللي شارف اولا امريض يبقا افدارو ويسد اعليه واللي اصغير يخرج يخدم ،هاد الحجر غادي ايهبلنا.
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-8
3 - Nabil الأحد 05 أبريل 2020 - 17:15
نتمنى من شركة امانديس ان تنهج نفس النهج و ان تمتنع عن قطع التزويد بالماء و الكهرباء خلال مدة الطوارئ و تسهيل الاداء فيما بعد دون رسوم إضافية.
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20
4 - مغربي يحب وطنه الأحد 05 أبريل 2020 - 17:15
حتى يجمعوا الحصيصة مزيان أو تكون كبيرة عاد يوزعوهم على الناس
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9
5 - مغربي الأحد 05 أبريل 2020 - 17:15
كلشي صحاب ليه مغاديش يخلصوا هاد الشهر
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23
6 - المء يجري قدامي: الأحد 05 أبريل 2020 - 17:15
اودي فينا فينا غير وزعوهم في وقتهم او حطوا "السيكوروتي" في الباب باش ما ايخليش اكتضاض ديال البشر. احسن ما تجمعوا علينا تلات او اربع اشهر.
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23
7 - مغربي الأحد 05 أبريل 2020 - 17:16
هل شركة ليديك معنية بالأمر ام فقط شركة ماء والكهرباء
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7
8 - عبد السلام اطراشلي الأحد 05 أبريل 2020 - 17:17
لكن بشرط أن لا تكون اقساطها ثقيلة... وان يتم التسديد على مراحل.....
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6
9 - إسلام الأحد 05 أبريل 2020 - 17:17
الله أكبر، تأجيل الفواتير في غير وقتها يعني إفلاس لجميع شرائح المجتمع، حسبي الله ونعمة الوكيل، وبالأخص عندما يتراكم الاستهلاك و يحسبون الشطر الخامس، ألا تتقون الله في الفئة الهشة، نشكركم إلى الله وحده المنصف
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12
10 - bibou الأحد 05 أبريل 2020 - 17:17
هههه اكيد ... من بعد الطوارئ ستكون الفواتير خيالية و غايديرو فهاد الشعب ما بغااو ...... و كلامهم الشهير " خلص عاد اشكي " ... الشكوى لله و حسبنا الله و نعم الوكيل ..... المفروض يكون إعفاء كلي ... ماشي تأجيل
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16
11 - يوسف الأحد 05 أبريل 2020 - 17:18
كنا نعول على اعفاء الشعب من الفواتير ....لكن هءولاء الشركات تفكر فقط في الربح على ظهور الناس ...جمعوا الشهورة باش احسبو الشطر الأغلى للناس ....حسبنا الله و نعم الوكيل
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9
12 - مغربي مسكين الأحد 05 أبريل 2020 - 17:18
بالعربية تعرابت بغينا فواتير شهور الأزمة تلغى تضامنا مع المواطن المسكين بحال مجموعة من الدول
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20
13 - هشام onep الأحد 05 أبريل 2020 - 17:21
صحيح هذا القرار..100% فقد توصلنا بمذكرة في هذا الأمر . حيت تم منع جرد العدادات... تفاديا للعدوى. حيت سيتم اعطاء الاستهلاك. طبقا لنفس الاستهلاك في نفس الشهر من السنة الفارطة( estimation) وسيتم الغاء ضريبة تأخير في الاداء..... هذا يخص المتكب الوطنيي للماء و الكهرباء بقطاعيه الماء و الكهرباء.

اما فيما يخص الوكالات المستقلة redal lydec radem radef........ فهي مستقلة في قراراتها. ولا نعلم ان اتخدت اي اجراء ام لا...مثل ما فعل المكتب الوطني..
تحياتي لكم
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-2
14 - معلق الأحد 05 أبريل 2020 - 17:21
ولماذا لا يتم إعفاء الأسر المعوزة من الفاتورة أصلا سنين ونتوما كتمصو جيوب المواطنين وكتحسبو غي بوحدكوم وحتا يلا تشكا شي واحد كتجابوه بالعبارة الشهيرة خلص عاد شكي زعما ماشي هادي هي الفرصة تشوفو من حال المواطن
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9
15 - youness الأحد 05 أبريل 2020 - 17:22
واش كاين الأداء ؟؟واش هذا إعفاء فالفترة الراهنة ولا كيفاش؟؟
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2
16 - مواطن وفي الأحد 05 أبريل 2020 - 17:23
بعد ان رفضت شركة ايديك ان تعفي المواطنين من فواتير الماء كتعبير بسيط منها لمساندة المواطن الذي قصم ظهره بالحجر وقلة ذات اليد تقلع ان لا تعتمد سياسة الاسطى المعهود خصوصا وأن المواطن مفروض عليه الزيادة في كمية الماء المستهلك اضطرارا لا مبالغة في النظافة او رياشا منه لانه اذا اعتمد سياسة الاشطر ستقسم ظهرالمواطن وتصيبه كورونا الاداء بعد ان تنتهي كوفيد19 لذلك على المسؤولين ان يضعوا هذا في خسبانهم ويناقش الامر مع الشركة المعنية
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1
17 - خلدون الأحد 05 أبريل 2020 - 17:23
عوض الغاء الفواتير واعفاء الشعب من اداء ها كما فعلت الدول المحترمة يلتفون على مطالبنا ويزيدون في احكام الحبل على اعناقنا اما يكفيكم ما تعانيه هزلت والله العالم كله وحكوماتهم وشركاتهم كلهتا ابعت فواتير الكهرباء وكريديات الابناك لان نحن كفاكم استحمار لنا واتمنى ان لا يتواصل احد معكم ويؤدي شيءا ويجب الغاء تلات شهور هدا اقل واجب في هده الضرفية
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18 - said الأحد 05 أبريل 2020 - 17:25
بلاغ جاء ليؤكد جشع المكتب اللاوطني للماء و الكهرباء ...المهم خلص الباس و لو طارت معزة بدون لف و لا دوران..
أكدت جائحة كورونا معدن العديد من القطاعات التي يتعامل معها المواطن المقهور و الدي كان ينتظر إعفائه من أداء الفواتير خاصة خلال هده الفترة العصيبة.
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19 - الحسين الأحد 05 أبريل 2020 - 17:25
تحدث البلاغ عن الوقع الإلكتروني دون ذكره، حيث تم ذكر فقط البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
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20 - سلام عليكم الأحد 05 أبريل 2020 - 17:25
ايه واخة دابة نخلصكم ههه مافهمتش هاد شفارة تاع ضو والله حتى ساكن وحدي او مشكل كنجي لدار 4سوايع هي لي كنجلس فيها هذاك شهر حينت عارفين بنادم مابقاش خدام غرقو لية فاتورة
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21 - محس الأحد 05 أبريل 2020 - 17:25
مشكور المكتب الوطني للكهرباء وان كان أداء الواجب لا يستلزم الشكر و تماشيا مع الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الدولة لتطويق الوباء و الخروج بالبلاد و العباد إلى بر الأمان و السلام حبذا لو عرف مسؤولو م و ك و هم سادة العارفين ان برودة الطقس المساعدة لنمو فيروس الوباء من جهة و عدم توفر السواد الأعظم من المنازل للتدفئة و ضرورة غسل النسيج و الألبسة و تجفيفها دون الشمس
و الاكتفاء لعرضها للهواء أقول علاوة عن تاجيل فواتير الاستهلاك حبذا لو تم مراجعة التسيعيرة العادية المرتفعة اصلا و تخفبضها بتطبيق تسعيرة مخفظة مثلا بالنصف و ذلك قصد تدفئة المساكن
و تجفيف و تعقيم الغسيل سيما و ان الحرارة المرتفعة تقاوم خصوبة الفيروس.
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22 - محمد لعيوني الأحد 05 أبريل 2020 - 17:26
لمادا لت يعلقون اداء الفواتير الان .وحين ينتهي الحضر تستانف الفواتير من جديد ودلك بتقسيم مبلغ الحضر على عدة دفوعات. متلا ادا لم ادفع مبلغ تلاتة اشهر وقت الحضر وفيها 100 درهم متلا للكهرباء اي 300درهم في المجموع ففاتورة شهر 7 متلا ادا كان بها ميلغ 100 درهم يضاف اليها مبلغ 20 درهم كل شهر وتصبح 120 درهم وهكدا حتى تستخلص كل المبالغ.ونفس الشئ مع الماء.
طريقة سهلة ستعفي الناس في هدا الوقت الحرج وايضا سلامة الصحية للجميع ووكالة الماء والكهرباء لن تخسر اي شئ
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23 - الجميلي الأحد 05 أبريل 2020 - 17:26
شكرا على هاد الالتفات التضامنية .
حداري في إدماج الشطر الثاني و الثالث في الفاتورة سوف تىون فعلا كورونا ديال بحث بالعين المجردة .
المغاربة رآهم صبارا بزفاف و لكن لا لتقوليب.
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24 - مهتم الأحد 05 أبريل 2020 - 17:29
Le paiement des factures à distance via internet n'est pas disponible malheureusement pour l'eau. J’espère que l'ONEE intègre ce service.
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0
25 - مواطن الأحد 05 أبريل 2020 - 17:31
نتمنا من مكتب الكهرماء ان يأخذ بعين الاعتبار الضرفية الحالية للمواطنين وان لايستغلها بحتساب شهرين من الاستهلاك ليحتسب في الشطر التالت...!!!
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26 - Omar ESSOULI الأحد 05 أبريل 2020 - 17:34
نشكر المكتب الموقر على مجهوداته في مثل هذه الضرفية الصعبة ونناشد السيد المدير العام المحترم الإفراج عن مستحقات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
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27 - ابوزيد الأحد 05 أبريل 2020 - 17:35
بادرة حسنة .bravo.
نسءل الله ان يكون في عون الجميع وان يشفي ويعافي الجميع . انه سميع مجيب.
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28 - ali الأحد 05 أبريل 2020 - 17:37
شفتو الاعفاء كيفاش عامل عند الشعب، تاجيل اخراج الفواتر،......... ، الله يقدرنا
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29 - الوليدي حميد الأحد 05 أبريل 2020 - 17:38
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته أول شيء ابدأ به هو الله يرفع عنا هذا الوباء الكارثي يارب و بعد اقول للمسؤولين عن الفواتير لماذا لم تعفوا عن المواطنين من أداء فواتير الماء و الكهرباء في هذه الظرفية و الناس محتاجين لقمة العيش و منهم لا يتوفر على درهم و غير ذلك و هذه مناسبة لاعفاء المغاربة من أداء فواتير الماء و الكهرباء كما فعلت فرنسا و نطلب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و نصره ان يعطي تعليماته للمسؤولين قصد إعفاء المغاربة من سد فواتير الماء و الكهرباء و شكرا
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