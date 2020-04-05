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كُتّاب وآراء
مكتب الكهرماء يُؤجل توزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تدابير جديدة لصالح زبائنه بهدف الحد من تنقلاتهم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، واستجابة للإجراءات المنصوص عليها.
وقرر المكتب، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ، ووضع حلولا تفاعلية جديدة عبر الهاتف والإنترنت، وذلك للحد من تنقلات كل من الزبائن والمستخدمين.
وأورد المكتب أنه يمكن للزبائن كشف مؤشر استهلاكهم من الكهرباء بأنفسهم وإرساله إما عبر الموقع الإلكتروني، من خلال الاشتراك في الخدمة المخصصة لذلك، أو عن طريق الاتصال بمركز العلاقات مع الزبائن.
وأضاف البلاغ: "في حال تعذر ذلك، سيتم تقدير المؤشر من قبل النظام المعلوماتي الخاص، وتعديله خلال القراءة الفعلية الموالية للعدادات، كما هو الشأن بالنسبة لاستهلاك الماء الصالح للشرب".
وذكر المكتب أنه يمكن للزبائن الاطلاع على فواتيرهم عبر الموقع الإلكتروني أو طلب المساعدة عبر الهاتف أو الرسائل الإلكترونية لمعالجة طلبات الاشتراك، كما يمكنهم اعتماد خدمات الدفع عن بعد، المتاحة لهم عبر الموقع الإلكتروني و"الويب" وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وما إلى ذلك.
وقد اعتمد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أيضا مرونة في ما يخص التحصيل، وذلك من خلال منح تأجيلات أو تسهيلات في الأداء للزبائن الذين يرغبون في ذلك.
أما في ما يتعلق بالزبائن الذين يتوفرون على عدادات الدفع المسبق فإن المكتب وضع رهن خدمتهم فرقا متنقلة ستمكنهم من تعبئة حاجياتهم من الكهرباء دون تنقل وبقدر كاف، ما يضمن لهم خدمة قرب أفضل، تحترم تعليمات الصحة والسلامة الجاري بها العمل. كما سيمنح المكتب، عند الحاجة، تسبيق استهلاك لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود.
وللحصول على أي مساعدة أو طلب معلومات، طلب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الاتصال بمركز العلاقات مع الزبائن عبر الهاتف على الرقم 080 200 77 77 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال بالوكالة الموجودة في منطقة الزبون السكنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
خلينا غير نحلموا باللي غادي نتعفاو من الخلاص هاد شهرين.
البحرين مجانية الإستهلاك
و حنا الله يحسن لعوان غادي نخلصوا الدوبل.
اما فيما يخص الوكالات المستقلة redal lydec radem radef........ فهي مستقلة في قراراتها. ولا نعلم ان اتخدت اي اجراء ام لا...مثل ما فعل المكتب الوطني..
تحياتي لكم
أكدت جائحة كورونا معدن العديد من القطاعات التي يتعامل معها المواطن المقهور و الدي كان ينتظر إعفائه من أداء الفواتير خاصة خلال هده الفترة العصيبة.
و الاكتفاء لعرضها للهواء أقول علاوة عن تاجيل فواتير الاستهلاك حبذا لو تم مراجعة التسيعيرة العادية المرتفعة اصلا و تخفبضها بتطبيق تسعيرة مخفظة مثلا بالنصف و ذلك قصد تدفئة المساكن
و تجفيف و تعقيم الغسيل سيما و ان الحرارة المرتفعة تقاوم خصوبة الفيروس.
طريقة سهلة ستعفي الناس في هدا الوقت الحرج وايضا سلامة الصحية للجميع ووكالة الماء والكهرباء لن تخسر اي شئ
حداري في إدماج الشطر الثاني و الثالث في الفاتورة سوف تىون فعلا كورونا ديال بحث بالعين المجردة .
المغاربة رآهم صبارا بزفاف و لكن لا لتقوليب.
نسءل الله ان يكون في عون الجميع وان يشفي ويعافي الجميع . انه سميع مجيب.