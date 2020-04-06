احتياطي النقد الأجنبي يقترب من 249 مليار درهم

هسبريس من الرباط

بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 248,9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 9,4 في المائة على أساس سنوي، إلى غاية 27 مارس 2020.

وأشار بنك المغرب في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية إلى أنه ضخ ما مجموعه 33,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض. وباحتساب مبلغ 58,6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و 2,3 مليار درهم المخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 4,6 مليار درهم المقدمة في شكل مبادلة للصرف، فإن الحجم الإجمالي للتدخلات بلغ 99,2 مليار درهم.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2 في المائة في المتوسط، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 4,1 مليار درهم، مشيرة إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 18 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، خلال طلب العروض ليوم 01 أبريل (تاريخ الاستحقاق 02 أبريل).

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" سجل انخفاضا بنسبة 2,7 في المائة، لينخفض بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 20,9 بالمائة، موضحا أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الانخفاضات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ"البناء ومواد البناء" بـ 4,9 في المائة، و"الأبناك" بـ 3,6 في المائة، و"الاتصالات" بـ 3 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر في 788,2 مليون درهم مقابل 983,9 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم، مسجلا أنه في السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط 157,3 مليون درهم بعد 196,7 مليون درهم.