24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمال النظافة يتحدون كورونا! (5.00)

  2. "كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى (5.00)

  3. خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)

  4. الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)

  5. موجة انتقادات تنهال على منتجي الأفلام المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | شركة توفر النقل المجاني لأطقم مستشفيات وجدة

شركة توفر النقل المجاني لأطقم مستشفيات وجدة

شركة توفر النقل المجاني لأطقم مستشفيات وجدة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 05 أبريل 2020 - 23:58

قررت مجموعة سيتي باص للنقل، عبر فرعها موبيليس، وضع رهن إشارة المراكز الاستشفائية التابعة لمدينة وجدة خدمة النقل عبر الحافلة، موجهة خصيصا للطاقم الطبي والاستشفائي.

وأكدت المجموعة، في بلاغ صحافي، أنها "تروم من خلال هذه المبادرة تأكيد انخراطها التام والكامل في الزخم التضامني الوطني الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

وأضاف البلاغ أن شركة سيتي باص للنقل توفر هذه الخدمة بشكل مجاني في إطار الزخم التضامني الرامي إلى دعم الجهد الوطني والمواطن في الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن المجموعة "واعية بصعوبات تنقل الموظفين العاملين بالمستشفيات خلال هذه الأزمة".

ودعت الشركة المعنيين بالأمر إلى الاتصال بالرقم الأخضر 0700181617 من أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول مختلف المسارات الموضوعة رهن إشارتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.