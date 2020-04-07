24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:35
|17:05
|19:56
|21:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة جمعوية تستهدف الأسر المحتاجة بمراكش
- "عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19"
- "كورونا" يفضح الفوارق الاجتماعية ويكشف الهشاشة في أمريكا
- كورونا ظل العالم
- سيّاح مغاربة عالقون في ألمانيا يناشدون الملك الترحيل إلى المملكة
"عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19" (5.00)
السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء (5.00)
- المغرب يسجّل 130 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (234)
- السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء - (207)
- السجن والغرامة ضد مخالفي وضع كمامات كورونا - (192)
- وزارة الصحة توصي المغاربة بارتداء الكمامات للوقاية من "كورونا" - (138)
- إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع بـ92 .. الحصيلة: 1113 حالة مؤكدة - (107)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مندوبية التخطيط تدعو المقاولات إلى تبادل المعلومات
وجّهت المندوبية السامية للتخطيط دعوة إلى المقاولات لاعتماد تبادل للمعلومات الاقتصادية متناسب مع الوضع الوطني المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء في الدعوة أن "السياق الصعب الذي تمر منه البلاد يفرض الحاجة إلى المعلومات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، ولذلك يتعين على المندوبية السامية للتخطيط مواصلة إجراء الدراسات الاستقصائية لدى الشركات من أجل تزويد صانعي القرار العمومي والمواطنين بالبيانات التفصيلية الأساسية لمواجهة الوضع الحالي وإعداد الانتعاش الضروري لنشاط بلادنا بعد الأزمة".
ولتحقيق ما سلف، أشارت المندوبية إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار السياق الخاص. ولذلك، قررت العدول عن الاتصالات المادية في إجراء الأبحاث لدى الشركات والمقاولات وتعويض ذلك بالتبادل مع البريد الإلكتروني أو الفاكس.
وتتوخى المندوبية أن تمدها المقاولات بأجوبة عن الأسئلة التي سوف ترسلها إليها كل ثلاثة أشهر بأقصى سرعة ممكن، بهدف توفير المعرفة الموضوعية للحقائق الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
ووضعت المندوبية بريداً إلكترونياً خاصاً للتواصل «[email protected]» ورقم فاكس 05.37.77.32.17 للتواصل مع المقاولات بهدف إعداد بحث الظرفية برسم الربع الثاني من سنة 2020 قبل نهاية شهر ماي المقبل.
وذكرت المندوبية بأن أحكام المادة الـ8 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 370.67 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) يعطي طابع السرية الإحصائية للمعلومات التي تجمعها وما يترتب عن ذلك من التزامات قانونية.