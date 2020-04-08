24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حبل حول العنق ينهي حياة أربعيني نواحي سطات (5.00)

  2. خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" (5.00)

  3. متطوعون يوفّرون أجهزة التنفس بمستشفى خريبكة (5.00)

  4. وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)

  5. عندما اجتاح "الموت الأسود" الصين والعالم .. ما أشبه اليوم بالأمس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "كورونا" يكبد قطاع الطيران والسياحة خسارة فادحة

"كورونا" يكبد قطاع الطيران والسياحة خسارة فادحة

"كورونا" يكبد قطاع الطيران والسياحة خسارة فادحة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:29

كبّد فيروس "كورونا" المستجد قطاعيْ الطيران والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خسارة كبيرة منذ بداية العام الجاري وإلى غاية أواخر شهر مارس الماضي، قُدرت بحوالي 45 مليار دولار أمريكي، نجمت عن إلغاء ملايين الحجوزات لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف دول المنطقة.

ووفق معطيات قدمتها المنظمة العربية للسياحة، والمنظمة العربية للطيران المدني، والاتحاد العربي للنقل الجوي، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، فإن قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجه أكبر أزمة في تاريخه.

وخسرت إيرادات السياحة حوالي 25 مليار دولار أمريكي. وبلغت خسائر إيرادات الطيران 8 ملايين دولار، في حين خسر الاستثمار في قطاع السياحة 12.96 مليار دولار؛ فيما تُتوقع خسارة حوالي مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد في معيشها على قطاع السياحة والسفر.

وتسبب توسع انتشار فيروس "كورونا" المستجد في توقف 800 طائرة تابعة لشركات الطيران العربية في المطارات حتى الآن، وتوقف التوافد على الوجهات السياحية الرائدة عالمية في المنطقة. ويرتقب أن يتكبد قطاعا الطيران والسياحة خسائر أكبر مع استمرار رزح العالم تحت تدابير الحجر الصحي.

ويعدّ الطيران والسياحة قطاعين حيويين في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يمثلان كمتوسط 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.

وألحق فيروس "كورونا" المستجد بقطاع الطيران والسياحة خسارة فادحة على الصعيد العالمي، إذ يتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى خسارة عالمية بأكثر من 75 مليون وظيفة يدعمها هذا القطاع، الذي يساهم بنسبة 10.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ودفعت الخسارة التي تكبدها قطاع الطيران والسياحة في المنطقة العربية المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني، والاتحاد العربي للنقل الجوي، إلى تشكيل فريق إستراتيجي إقليمي للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية التي من شأنها دعم عودة هذا القطاع للقيام بدوره الطبيعي في التنمية المستدامة، وتشجيع الحكومات العربية على تبنيها فور الخروج من الأزمة.

ودعت المنظمات الثلاث الحكومات العربية إلى ضرورة تبني بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء الأزمة التي تسبب فيها فيروس "كورونا"، تماشيا مع قرارات القمم العربية التي أكدت على دعم القطاع السياحي.

ومن ضمن المقترحات التي قدمتها الهيئات الثلاث إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل، وإقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي للمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل؛ وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة.

كما دعت الهيئات الثلاث الحكومات إلى أن تطلب من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية، قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم، وأن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات، وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز جاذبية الوجهات السياحية.

وطالبت الهيئات ذاتها كذلك بإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع، فضلا عن تقليص التكلفة أو إلغائها لتشجيع السياحة، وتقليص ما سمته "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات، وتخفيض الضرائب على المسافرين، مثل ضريبة السفر جوا وضرائب الإقامة في الفنادق، ورفع ميزانيات الترويج للأماكن والوجهات السياحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مواطن مغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:33
نضرا للضروف الحالية ونرجو الله أن لا تطول مدة الحجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - عمر الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:38
ما أصابت من مصيبة الا بما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير. التوبة تم التوبة والرجوع الي الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - الشيباني الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:39
يوم كانوا يحققون ارباح طاءلة طيلة عقود،...الا يستطيعون تحمل فترة تأمل و راحة?!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - لطفك يا رب الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:41
يا ريت لو كان غير هاد القطعين لي ضرو و تحبسو في 15/2 لكن يا اسفاه حتى ذخل المرض عاد سدو حاليا كلشي مضرر اكثر من شركات الكيران و السياحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - هشام متسائل الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:46
السياحة تكون وسيلة إقلاع اقتصادي فقط وبعد الإقلاع يتم الاعتماد على الذات والانتاج الداخلي للثروات من صناعة وتجارة وفلاحة والنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي

السياحة قطاع كثير وسريع التأثر بالظروف الخارجية لذلك لا يجب الاعتماد عليه كقطاع رئيسي خصوصا في غياب تام للسياحة الداخلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - محمد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:49
خساءر خساءر خساءر.......
فين عمركم سمعتوهم كيدويو على الارباح الارباح الارباح....
هدو شركات مستتمرين يعني فالحقيقة الناس ديالهم واكلين شاربين.....
شوف مسكين الخدمات الموازية لي كيتخلصو بالنهار او بالشهر.....هو لي مغينوضش من الضربة اما هدوك العم جيا تلقاهم بيخير حيت عندهم الارصدة مخبية برا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - Adam الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:51
يكبد أموال طائلة لم نسمع قط ما بجنيه جميع القطاعات قبل أزمة كوفيد١٩ من وجهة نظري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - قولوا العام زين الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:51
الارباح تخصص والخسائر تعمم واين ارباح قرن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - متابع الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:56
في شهر غشت في اسبانيا كيلو مرلان 20/30 نحن 50/90 درهم تمن السردين عندنا 20/30 عندهم 10 علما انهم يصطادون في المياه المغربية الشقق المفروشة من 200/500 نحن من 300/1200 من جهة ومن جهة اخرى ياتي السياح بارخص الاثمان ويتمتعون في بلدنا ونحن محرومون زيادة على ذلك فرنسا تعوعوض المتمدرسين على نفقات اسفارهم ونحن......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - عينيك ميزانك الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:58
هدوك دنوب الكادحين في القطاع 25 سنة من العمل و المكابدة و لا اجني غير 3450 درهم مع ان صاحبة الوكالة اصبت في نفس الفثرة جد جد غنية و أصبحت من المتكبرين . كانت دائما دعوتي الله ياخد فيهم الحق و اليوم المليرات من الخسائر والاثي اسوء حقيقة اتقو دعوة المظلوم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - mre الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:01
لعلهم يتعظون و يغيرون كليا من ممارساتهم و يحترمون السائح الداخلي و يوفرون السياحة الحقيقية و ليس الدعارة المقنعة أعزكم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - nossayba الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:02
كلشي كاتصب عليه الشتا
راه كلشي الشعب لي ماشي موظف عمومي مضرور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.