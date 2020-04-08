وفرة العرض تخفض أسعار الخضر والفواكه بالبيضاء

هسبريس – محمد لديب

استقرت أسعار الخضر والفواكه في مستويات مناسبة بمختلف الأسواق المنظمة والأسواق التجارية الكبرى والمحلات التجارية في مدينة الدار البيضاء، نظرا لوفرة العرض.

وقال جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، إن الأسعار في أسواق التجزئة (التقسيط) عادت إلى مستوياتها العادية، كما أن أسعار الجملة لم تشهد أي ارتفاع كبير.

وأوضح الصبان في تصريح لهسبريس أن هناك وفرة كبيرة في المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه بسوق الجملة، مشيرا إلى أن عمليات تزويد سوق الجملة عبر الفلاحين وكبار التجار تتم بسلاسة.

وأفاد مدير سوق الجملة بأن الخضر والفواكه تتوفر بشكل يفوق الطلب، وبأن سوق الجملة يواصل تموين كافة الأسواق بحاجياتها من هذه المنتجات في ظروف عادية جدا، في ظل احترام الإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها على الصعيد الوطني.

وأكد المصدر ذاته أن سعر البطاطس بالجملة تراوح خلال يوم الثلاثاء ما بين 1.80 و2.50 درهما للكيلوغرام، فيما بلغ سعر الطماطم بالجملة 2.50 درهما للكيلوغرام الواحد.

وشدد جعفر الصبان على أن حالة الاطمئنان التي تسود أوساط المواطنين ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار التقسيط، حيث توقف التهافت الكبير على المنتجات الفلاحية الاستهلاكية الذي ظهر مع بداية حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها السلطات للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ويستقبل سوق الجملة للخضر والفواكه يوميا حوالي 800 شاحنة محملة بـ 4500 طن من الخضر والفواكه، كما شرع التجار في تسويق مجموعة من الفواكه الصيفية، من ضمنها البطيخ بنوعيه الأحمر والأخضر.