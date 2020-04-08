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كُتّاب وآراء
"الضمان الاجتماعي" يوضح تدابير تأجيل الاشتراكات
ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم المقاولات المتأثرة بالأزمة الناجمة عن جائحة "كوفيد 19"، الراغبة في الاستفادة من الإجراء الذي اتخذته لجنة اليقظة الاقتصادية، المتعلق بتأجيل أداء الاشتراكات عن الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 يونيو 2020، دون احتساب غرامات التأخير، أنه يجب عليها تقديم طلب الاستفادة من هذا التأجيل قبل كل تاريخ استحقاق (قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر المستحق)، وذلك طيلة فترة الأزمة.
للقيام بذلك، قال الصندوق في بلاغ توصلت به هسبريس إنه يجب على المقاولات المعنية صياغة طلبها لتأجيل أداء الاشتراكات على البوابة ma.cnss.covid19، عن طريق النقر على خانة "التصريح بالشرف" الذي تشهد من خلاله على وضعيتها المالية الصعبة الناجمة عن تفشي الجائحة.
وبالنسبة للمقاولات المؤهلة للاستفادة، يضيف البلاغ، سيتم منح الإعفاء من غرامات التأخير تلقائيًا بمجرد أداء جميع الاشتراكات قبل الأجل النهائي المحدد في ثمانية أشهر بعد تاريخ إعلان انتهاء الأزمة.