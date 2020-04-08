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الرئيسية | مال وأعمال | "الضمان الاجتماعي" يوضح تدابير تأجيل الاشتراكات‎

"الضمان الاجتماعي" يوضح تدابير تأجيل الاشتراكات‎

"الضمان الاجتماعي" يوضح تدابير تأجيل الاشتراكات‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:50

ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم المقاولات المتأثرة بالأزمة الناجمة عن جائحة "كوفيد 19"، الراغبة في الاستفادة من الإجراء الذي اتخذته لجنة اليقظة الاقتصادية، المتعلق بتأجيل أداء الاشتراكات عن الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 يونيو 2020، دون احتساب غرامات التأخير، أنه يجب عليها تقديم طلب الاستفادة من هذا التأجيل قبل كل تاريخ استحقاق (قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر المستحق)، وذلك طيلة فترة الأزمة.

للقيام بذلك، قال الصندوق في بلاغ توصلت به هسبريس إنه يجب على المقاولات المعنية صياغة طلبها لتأجيل أداء الاشتراكات على البوابة ma.cnss.covid19، عن طريق النقر على خانة "التصريح بالشرف" الذي تشهد من خلاله على وضعيتها المالية الصعبة الناجمة عن تفشي الجائحة.

وبالنسبة للمقاولات المؤهلة للاستفادة، يضيف البلاغ، سيتم منح الإعفاء من غرامات التأخير تلقائيًا بمجرد أداء جميع الاشتراكات قبل الأجل النهائي المحدد في ثمانية أشهر بعد تاريخ إعلان انتهاء الأزمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - astfisc الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:09
تحياتي لكم جميعاً بهاد العمل الوطني
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2 - عزالدين لعيون الأربعاء 08 أبريل 2020 - 19:19
بغينا نعرفو من صندوق الضمان الاجتماعي لبحري لي مخدامش أو صاحب المركب مبغاش ادكلري بأنه مخدامش اش لإجراءات لغدي ايدير بش استفد لتدكير حنا نقت جمعناهم من اعمال صابقة علاش تعلقت رقاب ديالنا بي اخر واحد خدمنا معاه
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