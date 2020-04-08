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الرئيسية | مال وأعمال | "بريد المغرب" يعلن تغييرات بشأن إيصال البريد والطرود الموجهة إلى الخارج

"بريد المغرب" يعلن تغييرات بشأن إيصال البريد والطرود الموجهة إلى الخارج

"بريد المغرب" يعلن تغييرات بشأن إيصال البريد والطرود الموجهة إلى الخارج
بلاغ صحافي
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 17:50

تُنهي مجموعة "بريد المغرب" إلى علم زبائنها أنه يتم الاحتفاظ بمراكزها بالبريد العادي والمضمون الموجه إلى خارج الوطن، لمدد إضافية، قبل أن يسلم إلى شركات النقل الجوي لإيصاله إلى وجهاته.

ويعزى هذا الوضع، من جهة، إلى تراجع قدرة الشبكات البريدية بعدد من البلدان المتضررة من جائحة "كوفيد 19"، ومن جهة ثانية إلى تعليق العديد من شركات الطيران لبعض رحلاتها التجارية؛ بحيث تعمل شركات قليلة فقط على ضمان رحلات الشحن بطريقة محدودة وبوتيرة غير منتظمة.

ويمكن للزبائن الاستمرار في إرسال الطرود الموجهة إلى الخارج عبر إيداعها بوكالات أمانة أو تلك التابعة للبريد بنك، وكذا تلك التابعة لفرعنا "EMS كرونو بوست الدولية المغرب"، وذلك حسب نوعها:

ـ الاقتصادية عبر "بوسط كوليPoste Colis ": في اتجاه أوروبا فقط (باستثناء إيطاليا وسويسرا والنمسا).

ـ السريع عبر "أمانة الدولية": إلى جميع الوجهات.

ـ "إكسبريس أمانة الدولية": إلى جميع الوجهات.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة "بريد المغرب" تواصل تقديم خدمات البريد وأمانة على الصعيد الوطني، وذلك بشكل عاد.

وتتوجه مجموعة "بريد المغرب" بالشكر إلى جميع زبائنها على ثقتهم، وتؤكد لهم أنها تعمل بشتى الوسائل على مواصلة ضمان خدمة البريد العالمية في أفضل الظروف الممكنة.