القرض الفلاحي يسخّر وكالات متنقلة لتوزيع مساعدات

هسبريس من الرباط

قال القرض الفلاحي للمغرب إنه مستعد لاستخدام جميع وكالاته المتنقلة من أجل تسهيل توزيع المساعدات التي تمنحها الدولة للساكنة المقيمة في الوسط القروي، وعلى الخصوص في المناطق النائية والمعزولة.

وأضافت المؤسسة البنكية في بلاغ لها أن ذلك يأتي في إطار تعبئتها القوية من أجل إنجاح عملية الدعم الموجهة للساكنة الهشة التي أطلقت تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، موردة أن قرارها يستهدف المستفيدين في العالم القروي.

ويتأهب القرض الفلاحي للمغرب لإعادة توظيف وكالاته المتنقلة، التي يبلغ عددها 50 وحدة، موردا أن "هذه الوكالات التي كانت مخصصة لمواكبة الأنشطة اليومية في أسواق المناطق القروية، أصبحت الآن جاهزة ومستعدة لتسهيل ولوج الساكنة الهشة المقيمة في الوسط القروي، خاصة في المناطق النائية، للمساعدات المالية التي تمنحها الدولة، وذلك في أسرع الآجال".

وبذلك، يختم البلاغ، فإن "القرض الفلاحي للمغرب، باعتباره المرافق التاريخي للفلاحين، يواصل مهمة دعم العالم القروي المنوطة به".