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كُتّاب وآراء
سلوى أخنوش توفر 55 ألف لتر من المطهرات
عملت شركة "يان آند وان" التابعة لمجموعة "أكسال"، المملوكة لسلوى أخنوش، على إنتاج 55 ألف لتر من المطهرات الكحولية لفائدة المستشفيات المغربية، معتبرة ذلك يدخل في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا.
بلاغ للمجموعة توصلت هسبريس بنسخة منه، قال إن المطهر الذي تم إنتاجه في المغرب، في وحدة تتوفر على مختبر مرخص له من طرف وزارة الصحة، يستجيب لجميع المعايير الدولية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
وتهدف هذه المبادرة التي اتخذتها شركة "يان اند وان" المغربية التابعة لمجموعة أكسال، حسب البلاغ، إلى تعزيز الموفورات من هذا المنتج الذي يعرف طلبا كبيرا عليه خلال هذه الأزمة الصحية.
وأورد البلاغ أن الشركة بدأت في توزيع المنتج لتموين المستشفيات المغربية، معربة عن دعمها الكامل للجسم الصحي المعبأ في الخطوط الأمامية من هذه المعركة.