"سياش بنك" يطلق "ضمان" لتمويل مقاولات متضررة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلن مصرف "سياش بنك" عن إطلاق عرض "ضمان انطلاق"، موجه لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في عملية إعادة انطلاق أنشطتها من جديد.

وقال مسؤولو المصرف إن "سياش بنك" لم يدخر مجهوداته منذ بداية تفشي مرض "كوفيد-19"، من أجل المساهمة في إعادة انطلاق الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، ليأتي إطلاق عرض "ضمان انطلاق" الذي يوفر للمقاولات مجموعة من الحلول التمويلية لمساعدتها في تجاوز الأزمة.

وأوضح المسؤولون أن "سياش بنك" يقترح تمويلا يبلغ سقفه مليون درهم لفائدة المقاولات الصغرى، حيث تصل مدة التمويل إلى سبع سنوات، مع فترة سماح قصوى لمدة سنتين.

وأكد مصرف "سياش بنك" أن تسديد أقساط القرض التمويلي، الذي يستفيد من ضمانة الصندوق المركزي للضمان بنسبة 95 في المائة، يمكن أن تتم بشكل شهري أو فصلي.

ويمكن للمقاولات الصغيرة جدا المتضررة من أزمة كورونا التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، يورد المصدر نفسه، الاستفادة من هذا العرض التمويلي.

كما تم تخصيص عرض تمويلي موجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، عبارة عن قروض يمكن أن تصل إلى 100 مليون درهم، حيث تصل مدة التمويل إلى سبع سنوات، مع فترة سماح قصوى لمدة سنتين.

أما فيما يخص تسديد أقساط هذا القرض التمويلي، فيمكن أن تتم بشكل شهري أو فصلي، شريطة أن يتجاوز رقم معاملات هذه المقاولات 10 ملايين درهم.

وتبلغ نسبة ضمانة الصندوق المركزي للضمان 90 في المائة فيما يخص المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم، و85 في المائة بالنسبة للمقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 200 مليون درهم أو يعادل 500 مليون درهم.