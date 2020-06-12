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الرئيسية | مال وأعمال | عقد استكشاف يجمع "أونيم" وشركة بترولية أمريكية

عقد استكشاف يجمع "أونيم" وشركة بترولية أمريكية

عقد استكشاف يجمع "أونيم" وشركة بترولية أمريكية
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 يونيو 2020 - 21:45

أعلن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM-أونيم) أنه وقع على عقد استكشاف مع شركة البترول"CONOCOPHILLIPS MOROCCO VENTURES LTD"، تهم المنطقة الحرة المسماة "ميزوريف" الواقعة شمال المغرب.

وأفاد بلاغ بأنه جرى التوقيع على العقد من قبل المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، ونائبة رئيسة شركة البترول "CONOCOPHILLIPS MOROCCO VENTURES LTD"، ميليسا آن كولمان، عبر تقنية المناظرة المرئية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عقد استكشاف الهيدروكربونات، لمدة سنتين، يتعلق بإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، علاوة على إنجاز المسح الاهتزازي الثنائي البعدين، الذي سيتم تنفيذه السنة الثانية.

ويمثل هذا التوقيع بالنسبة لشركة "CONOCOPHILLIPS" ولوجا جديدا للمغرب منذ اندماج الهيئتين "Conoco" و"Phillips Petroleum" أواخر سنة 2001، حيث قامت كل من هاتين الشركتين بأعمال التنقيب في المغرب في السبعينيات والعشرينيات من القرن الماضي.

وتعد شركة النفط الأمريكية "CONOCOPHILLIPS COMPANY" الشركة الأم لشركة "CONOCOPHILLIPS MOROCCO VENTURES LTD"، وهي واحدة من كبريات شركات التنقيب والإنتاج المستقلة على المستوى العالمي من حيث الإنتاج والاحتياطيات، وتشرف على مشاريع الهيدروكربونات في 17 دولة في القارات الخمس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mazhari mohamed الجمعة 12 يونيو 2020 - 22:20
perte de temps et d'argent cette société américaine veut gagner les milliards qu'elle a perdue pendant la periode
de corona
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-17
2 - mostafa الجمعة 12 يونيو 2020 - 22:29
الأن بدأ المعقول في التنقيب أن شاء الله يتبع يال بريتش بتليوم و غيرها
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14
3 - مواطن الجمعة 12 يونيو 2020 - 22:42
خبايا الإتفاق لا يعلمها الا الله و كذالك الغاية منها اما نتيجته التي سيتم الإعلان عنها فهي واضحة ... و انه بعد البحث المعمق لم تجد الشركة اي معادن او فرش طاقية تستدعي التنقيب و بعذا قررت الشركة اقاف العملية التي بدأت منذ سنتين ....
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-13
4 - الغازي الجمعة 12 يونيو 2020 - 22:53
من يامات الحسن الثاني وحنا كنسمعو لقينا الغاز والبترول !!! وشي حاجة ما شفناها
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8
5 - كلميم السبت 13 يونيو 2020 - 00:19
من نهار عقلت على راسي وانا تنسمع التنقيب والتنقيب حتى انكم قلتم شركة من السبعيناات!!!!!!!!! إذن أين المنقب عليه!!!!؟؟؟؟
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4
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