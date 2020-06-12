عقد استكشاف يجمع "أونيم" وشركة بترولية أمريكية

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM-أونيم) أنه وقع على عقد استكشاف مع شركة البترول"CONOCOPHILLIPS MOROCCO VENTURES LTD"، تهم المنطقة الحرة المسماة "ميزوريف" الواقعة شمال المغرب.

وأفاد بلاغ بأنه جرى التوقيع على العقد من قبل المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، ونائبة رئيسة شركة البترول "CONOCOPHILLIPS MOROCCO VENTURES LTD"، ميليسا آن كولمان، عبر تقنية المناظرة المرئية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عقد استكشاف الهيدروكربونات، لمدة سنتين، يتعلق بإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، علاوة على إنجاز المسح الاهتزازي الثنائي البعدين، الذي سيتم تنفيذه السنة الثانية.

ويمثل هذا التوقيع بالنسبة لشركة "CONOCOPHILLIPS" ولوجا جديدا للمغرب منذ اندماج الهيئتين "Conoco" و"Phillips Petroleum" أواخر سنة 2001، حيث قامت كل من هاتين الشركتين بأعمال التنقيب في المغرب في السبعينيات والعشرينيات من القرن الماضي.

وتعد شركة النفط الأمريكية "CONOCOPHILLIPS COMPANY" الشركة الأم لشركة "CONOCOPHILLIPS MOROCCO VENTURES LTD"، وهي واحدة من كبريات شركات التنقيب والإنتاج المستقلة على المستوى العالمي من حيث الإنتاج والاحتياطيات، وتشرف على مشاريع الهيدروكربونات في 17 دولة في القارات الخمس.